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16.02.17 

Кто лидер на онлайн-рынке холодильников?

Кто лидер на онлайн-рынке холодильников?

Исследование РБК "Российский рынок интернет-торговли бытовой техникой 2016выявило, что российские онлайн-покупатели редко покупают крупногабаритную бытовую технику на Aliexpress. В этом сегменте лидируют "М.Видео" и "Эльдорадо".

На этих двух российских ритейлеров приходится 33% и 30% продаж крупной бытовой техники соответственно. Их успехи в очередной раз подтверждают эффективность идеи мульти- и омниканальности. Увеличение их доли в прошедшем году в основном произошло за счет регионов, где лидеры рынка открывали свои представительства. Мелкие игроки в результате проигрывали в борьбе за клиента.

Как показало исследование, на Aliexpress россияне чаще покупают не крупную бытовую технику, а дополняющие товары - элементы декора, посуду, различные мелкие принадлежности для кухни.

При этом, согласно исследованию РБК "Российский рынок интернет-торговли цифровой техникой 2016", AliExpress превосходит "М.Видео" и "Эльдорадо" вместе взятых, если речь идет о продажах цифровой техники в Интернете. 

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