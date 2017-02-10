10.02.17 Россияне все чаще идут за дешевой техникой на AliExpress

Самым популярным интернет-магазином цифровой техники в России является китайский AliExpress. Об этом свидетельствуют данные обзора "Российский рынок интернет-торговли цифровой техникой 2016", проведенного РБК.

За последний год в AliExpress совершали покупки 36,7% респондентов, имевших опыт заказов цифровой техники в Интернете. Второе и третье место рейтинга заняли интернет-магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" с показателями в 19,9% и 15,5% соответственно.

По данным исследования, снижение доходов населения и изменение моделей поведения потребителей привели к усилению конкуренции между интернет-магазинами.

Ранее для онлайн-магазинов большую роль играли сила его имиджа и бренда, а также клиентоориентированность сервиса. В 2015-2016 годах ситуация изменилась. В разгар экономического кризиса в стране определяющую роль при выборе интернет-магазинов для многих покупателей стали играть уровень цен и ассортиментный ряд.

Этот факт во многом объясняет растущую популярность AliExpress, который ассоциируется с широким ассортиментом у 88% покупателей, а с низкими ценами – у 92%.

Ранее на этой неделе были опубликованы результаты обзора РБК "Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью, аксессуарами 2016". Согласно нему, самым популярным интернет-магазином в сегменте также стал AliExpress. При этом отрыв от второго места, которое занимает Lamoda, в Москве оказался меньше, чем в регионах.