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Читайте также | Ваш комментарий
12.01.17 

Facebook поможет переманить покупателей конкурентов

Facebook поможет переманить покупателей конкурентов

Facebook расширил возможности динамических товарных объявлений. Благодаря новой фунции интернет-магазины смогут перехватывать покупателей конкурентов с помощью ретаргетинга.

Почти два года назад социальная сеть запустила функционал ретаргетинга, позволяющий показывать рекламные объявления пользователям, просматривавшим конкретный товар на вашем сайте. Теперь этот функционал расширен: ретаргетинг можно настроить на тех людей, которые искали товар не только у вас, но и на сайтах, в приложениях и даже Facebook-страничках конкурентов. Это нововведение появилось благодаря обновлению динамических товарных объявлений.

Для интернет-магазинов это означает, что теперь можно будет не только показывать рекламу старым пользователям, но и расширить охват за счет новых, заинтересованных клиентов. Таким образом, у онлайн-продавцов появился реальный шанс превратить чужих клиентов в своих.

В то же время в Facebook подчеркивают, что сам по себе просмотр чужого сайта (приложения, страницы в сети) пользователем не может являться достаточным основанием для демонстрации ему рекламы. Дело в том, что эти данные еще не говорят о наличии у пользователя желания что-то купить, так что алгоритм соцсети будет учитывать множество других факторов (интересы пользователя, какого рода товары он искал ранее и т.д.).

Бренды могут отказаться "отдавать" своих клиентов конкурентам, однако для этого придется удалить с сайта пиксель, с помощью которого Facebook собирает необходимые данные. Это, фактически, означает отказ от самого сервиса динамических товарных объявлений.

Особо уточняется, что у рекламодателей сохранится возможность использовать старые настройки ретаргетинга, не "подмешивая" в него пользователей конкурентов.

Ранее у рекламодателей Facebook появилась возможность эффективнее продвигать собственные приложения. Новинка позволит интернет-магазинам нацеливать рекламу установки своего приложения на тех людей, которые недавно просматривали их товары.

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