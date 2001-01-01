11.01.17 Instagram тестирует рекламу mid-roll

Социальная сеть Instagram тестирует показ видеорекламы формата mid-roll в разделе Stories. Рекламодатели смогут вставлять свои объявления в середине размещенных в сервисе видеороликов.

Новая функция официально не анонсирована и тестируется при участии ограниченного числа создателей контента и рекламодателей.

Видеоблоки будут всплывать внутри органических историй. С этим типом видеорекламы экспериментируют и другие платформы. К примеру, похожую функцию имеет Twitter.

Минусом подобного вида рекламы является хаотичность ее появления. Бренды хотят иметь информацию о том, как и где будут появляться их объявления. Чтобы помочь им, Facebook прилагает классификацию тэгов.

Ранее мы сообщали, что Instagram объявил о запуске прямой продажи рекламы в России. Реклама от Instagram представлена тремя форматами: статичная картинка со ссылкой, видеоролик длительностью до 15 секунд и картинка с кнопкой установки приложения.