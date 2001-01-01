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29.12.16 

Алкоголь в онлайне хотят обложить штрафами

Алкоголь в онлайне хотят обложить штрафами

Распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом, может повлечь за собой штрафы размером до 1 млн рублей. Такое предложение внесли в Государственную Думу члены Совета Федерации Сергей Рябухин и Виталий Шуба.

За интернет-рекламу о розничной продаже алкоголя сенаторы предлагают выписывать штрафы: гражданам в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Сайты, "виновные" в распространении такой информации, предлагается блокировать во внесудебном порядке.

"Анализ контрольной деятельности указывает на резкое увеличение в последнее время наличия в сети интернет предложений о розничной продаже алкогольной продукции посредством дистанционной торговли", - указывают сенаторы в пояснительной записке.

Антиалкогольные меры коснулись и перевозки спиртного. В правках предлагается запретить физическим лицам перевозить более 5 литров немаркированной алкогольной и пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%. Нарушителей предложено штрафовать на сумму в 3-5 тысяч рублей, а сам товар - конфисковывать.

Перевозить алкогольную продукцию с содержанием спирта более 25% коммерческими партиями предлагается только в специальных железнодорожных составах, оснащенных техническими средствами регистрации в автоматическом режиме. Это позволит государству контролировать такие перевозки.

Также предлагается наделить органы государственной власти регионов правом устанавливать ограничения на розничную продажу спиртосодержащей продукции с учетом местной специфики.

Напомним, в конце декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что онлайн-торговля алкогольной продукцией будет разрешена уже в начале 2018 года. При этом он предупредил, что надзор за интернет-площадками будет более жестким по сравнению с розничными магазинами. В министерстве также благосклонно смотрят на возможность блокировать сайты без суда.

Российские ритейлеры и компании алкогольного рынка уже рассматривают схемы продажи спиртного в онлайне. Предполагается, что товар будут доставлять курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и мобильной кассой, а оплата будет возможна только банковской картой.

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