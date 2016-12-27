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28.12.16 

Алкоголь доберется до онлайна к 2018 году

Алкоголь доберется до онлайна к 2018 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров уверенчто алкоголь можно будет продавать через Интернет уже в начале 2018 года.

"Алкоголь в Интернете должен продаваться на тех же принципах, как в розничных сетях. Принципиальных возражений против допуска алкоголя на электронные площадки уже нет. В течение полугода можно отрегулировать механизм и с 2018 года запустить продажу", - завил он.

Министр также отметил, что правительственным органам удалось устранить разногласия и противоречия по вопросу легализации в онлайне лекарств и ювелирных изделий. "Осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным", - сказал Мантуров.

Минпромторг давно поддерживает снятие ограничения на торговлю алкоголем. В ведомстве уверены, что это поможет сократить объем нелегальной торговли спиртным. При этом Мантуров ранее заявлял о необходимости более жесткого контроля торговли медикаментами и алкоголем в Сети, чем в офлайне.

Кроме того, министр заявил, что имеются подвижки по согласованию  предложений о реализации закона Яровой. "В первой половине 2017 года можно ждать окончательного решения по механизму реализации закона. Оно существенно отличается от первоначального варианта, мы нашли компромиссы. Это решение будет более комфортным для операторов и обеспечит как интересы вопросов безопасности, так и оптимизацию затрат операторов", - сказал он.

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