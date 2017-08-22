Как август, так грусть-печаль настает. И это еще не сезон...Причем, раньше проблемы были в регионах, в Питере поменьше, в Москве все более-менее. Сейчас и в Питере и в Москве заморочки каждый день. Сидишь полдня с ШЛ разбираешься, будто заняться больше нечем ))В Питере курьеры просто забили на интервалы. Вечернюю доставку везут клиенту утром, причем, еще и клиенту говорят, что вечером не повезут. Написали руководству, посмотрим, пару-тройку дней, тьфу-тьфу, не жалуется никто.В Москве начались проблемы с заборами. Про несоблюдение интервалов тоже промолчу (курьеры считают, что если забор стоит с 11 до 15, а он приедет в 19 часов, то нормально, его там в любом случае ждать будут). Но они стали не прогружаться порой. В пятницу ткнули на понедельник, в понедельник их ШЛ не увидел, естественно, не поехал.Сегодня вообще на заборе, по которому я с 10 утра звонил раз 6-7, ибо он был "в обработке" и который мне обещали выполнить, курьер просто уволился посреди дня (к слову, пару недель назад такой уже был один, тоже забор сорвался).ШЛ, у вас народу мало осталось? Вы пытаетесь сотрудников загрузить по максимуму? Вы нас поставьте в известность, мы потоки на другие курьерки перенесем, вас разгрузим.И еще... Я понимаю, что пытаетесь сэкономить, но после того, как вы стали уведомления о поступлении на пвз на вайбер отсылать, у нас резко увеличилось число незаборов с ПВЗ. Многие просто не видят там сообщения, ибо не пользуются. Поставили и забыли, привыкли, что туда только спам валится. Лучше тарифицируйте смс нам, я готов заплатить 1-2-3 лишних рубля и быть уверен, что клиент получит уведомление. Нигде в личном кабинете не написано про вайбер, что за инициатива?То же касается партнерских пвз. Раньше и сами вроде дублировали уведомления, и информация об этом была видна в заказе в ЛК. Сейчас - пусто. Мы даже не знаем, отправлено, доставлено, получено, прочитано или нет... Дайте нам возможность за свои деньги отправлять дополнительно смс клиентам, раньше все было, даже придумывать ничего не надо, просто одна галка в настройках - "Принудительная отправка смс".И вообще, наведите порядок. Разберитесь с людьми, добейтесь, чтобы все выполнялось так, как должно. Потому как если все нормально, у вас все работает. Но как только какая-то проблема, она решается оооочень тяжело, да еще требует времени на ее решение.ps. По деньгам все, тьфу-тьфу, нормально (в прошлом августе были задержки). Платят, правда, чаще всего на 4-й день, ну да ладно ))