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Shop-Logistics кто работал?



Ссылка на сообщение Михаил Кузьмин,
Руководитель интернет-магазина Artwall.ru
1
22/08/2017

У меня такое было, когда на тикет не отвечали, я на следующий делал новый тикет, в котором просил ответить на старый =)



Ссылка на сообщение Анастасия Арефьева,
Руководитель отдела по работе с клиентами Shop-logistics
Moscow, Russia
1
22/08/2017

Михаил Кузьмин:

У меня такое было, когда на тикет не отвечали, я на следующий делал новый тикет, в котором просил ответить на старый =)


Здравствуйте. Если Вам не отвечают на тикет - запрос, либо решение проблемы затягивается, пожалуйста , обращайтесь по контактам , указанным в подписи менеджеров в тикет- системе ckk@shop-logistics.ru



Ссылка на сообщение Анастасия Арефьева,
Руководитель отдела по работе с клиентами Shop-logistics
Moscow, Russia
1
22/08/2017

Артем Астапов:

Нам уже более недели не переводят деньги. Безобразие. Уже более 260тысяч просто вытащили из оборота и пользуются чужими деньгами.
Первый акт из 6ти, которые уже должны были быть закрыты, был утвержден 8го августа. #BPN-106-68902


Доброе утро, Артем. Подробнее ответила Вам в тикете.
Причиной отклонения от нормативных сроков переводов ДС послужила задолженность у аффилированного юридического лица. Аффилированность 03.08 была снята, и по новым актам аналогичных сложностей не повторится. Мы в свою очередь с фин. службой уже начали оптимизировать данную схему , чтобы подобных инцидентов в будущем не возникало и у других клиентов.



Ссылка на сообщение Юрий --,
экс Moonwalker --
22/08/2017

Как август, так грусть-печаль настает. И это еще не сезон...
Причем, раньше проблемы были в регионах, в Питере поменьше, в Москве все более-менее. Сейчас и в Питере и в Москве заморочки каждый день. Сидишь полдня с ШЛ разбираешься, будто заняться больше нечем ))
В Питере курьеры просто забили на интервалы. Вечернюю доставку везут клиенту утром, причем, еще и клиенту говорят, что вечером не повезут. Написали руководству, посмотрим, пару-тройку дней, тьфу-тьфу, не жалуется никто.
В Москве начались проблемы с заборами. Про несоблюдение интервалов тоже промолчу (курьеры считают, что если забор стоит с 11 до 15, а он приедет в 19 часов, то нормально, его там в любом случае ждать будут). Но они стали не прогружаться порой. В пятницу ткнули на понедельник, в понедельник их ШЛ не увидел, естественно, не поехал.
Сегодня вообще на заборе, по которому я с 10 утра звонил раз 6-7, ибо он был "в обработке" и который мне обещали выполнить, курьер просто уволился посреди дня (к слову, пару недель назад такой уже был один, тоже забор сорвался).
ШЛ, у вас народу мало осталось? Вы пытаетесь сотрудников загрузить по максимуму? Вы нас поставьте в известность, мы потоки на другие курьерки перенесем, вас разгрузим.

И еще... Я понимаю, что пытаетесь сэкономить, но после того, как вы стали уведомления о поступлении на пвз на вайбер отсылать, у нас резко увеличилось число незаборов с ПВЗ. Многие просто не видят там сообщения, ибо не пользуются. Поставили и забыли, привыкли, что туда только спам валится. Лучше тарифицируйте смс нам, я готов заплатить 1-2-3 лишних рубля и быть уверен, что клиент получит уведомление. Нигде в личном кабинете не написано про вайбер, что за инициатива?
То же касается партнерских пвз. Раньше и сами вроде дублировали уведомления, и информация об этом была видна в заказе в ЛК. Сейчас - пусто. Мы даже не знаем, отправлено, доставлено, получено, прочитано или нет... Дайте нам возможность за свои деньги отправлять дополнительно смс клиентам, раньше все было, даже придумывать ничего не надо, просто одна галка в настройках - "Принудительная отправка смс".

И вообще, наведите порядок. Разберитесь с людьми, добейтесь, чтобы все выполнялось так, как должно. Потому как если все нормально, у вас все работает. Но как только какая-то проблема, она решается оооочень тяжело, да еще требует времени на ее решение.

ps. По деньгам все, тьфу-тьфу, нормально (в прошлом августе были задержки). Платят, правда, чаще всего на 4-й день, ну да ладно ))



Ссылка на сообщение Артем Астапов,
ИП ИП Астапов А.С.
22/08/2017

Юрий --:

Как август, так грусть-печаль настает. И это еще не сезон...
Причем, раньше проблемы были в регионах, в Питере поменьше, в Москве все более-менее. Сейчас и в Питере и в Москве заморочки каждый день. Сидишь полдня с ШЛ разбираешься, будто заняться больше нечем ))
В Питере курьеры просто забили на интервалы. Вечернюю доставку везут клиенту утром, причем, еще и клиенту говорят, что вечером не повезут. Написали руководству, посмотрим, пару-тройку дней, тьфу-тьфу, не жалуется никто.
В Москве начались проблемы с заборами. Про несоблюдение интервалов тоже промолчу (курьеры считают, что если забор стоит с 11 до 15, а он приедет в 19 часов, то нормально, его там в любом случае ждать будут). Но они стали не прогружаться порой. В пятницу ткнули на понедельник, в понедельник их ШЛ не увидел, естественно, не поехал.
Сегодня вообще на заборе, по которому я с 10 утра звонил раз 6-7, ибо он был "в обработке" и который мне обещали выполнить, курьер просто уволился посреди дня (к слову, пару недель назад такой уже был один, тоже забор сорвался).
ШЛ, у вас народу мало осталось? Вы пытаетесь сотрудников загрузить по максимуму? Вы нас поставьте в известность, мы потоки на другие курьерки перенесем, вас разгрузим.

И еще... Я понимаю, что пытаетесь сэкономить, но после того, как вы стали уведомления о поступлении на пвз на вайбер отсылать, у нас резко увеличилось число незаборов с ПВЗ. Многие просто не видят там сообщения, ибо не пользуются. Поставили и забыли, привыкли, что туда только спам валится. Лучше тарифицируйте смс нам, я готов заплатить 1-2-3 лишних рубля и быть уверен, что клиент получит уведомление. Нигде в личном кабинете не написано про вайбер, что за инициатива?
То же касается партнерских пвз. Раньше и сами вроде дублировали уведомления, и информация об этом была видна в заказе в ЛК. Сейчас - пусто. Мы даже не знаем, отправлено, доставлено, получено, прочитано или нет... Дайте нам возможность за свои деньги отправлять дополнительно смс клиентам, раньше все было, даже придумывать ничего не надо, просто одна галка в настройках - "Принудительная отправка смс".

И вообще, наведите порядок. Разберитесь с людьми, добейтесь, чтобы все выполнялось так, как должно. Потому как если все нормально, у вас все работает. Но как только какая-то проблема, она решается оооочень тяжело, да еще требует времени на ее решение.

ps. По деньгам все, тьфу-тьфу, нормально (в прошлом августе были задержки). Платят, правда, чаще всего на 4-й день, ну да ладно ))


Полностью поддерживаю. Viber - полная хрень. Клиенты тупо не забирают товар.
Думаем уже разрабатывать свое решение.
Неужели 1 рубль экономии на viber вместо sms стоит того? У вас же прекрасно должна быть видна статистика по незаборам. SL тоже теряет деньги на комиссии в данном случае.
Магазин теряет на незаборе гораздо больше.
Оптимизаторы...
Вы в курсе, что решение с viber надо очень хорошо тестировать. У человека может быть давно установлен, потом удален вибер, если это правильно не настроить, сообщения не дойдут.
Сообщения бы тоже подкрутить, чтобы они отсылались, если телефон задан в ЛЮБОМ формате, а не как сейчас - только с 8xxx, шаг влево - расстрел.

По поводу информации с партнерских пвз - тоже плюсую.

ps - слышал, что зп сортировщикам сократили раз в 5, (имеется в виду бонус за каждое сканирование штрихкода)



Ссылка на сообщение Владимир Шмаков,
ИП где бирка
22/08/2017

Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат :evil:



Ссылка на сообщение Анастасия Арефьева,
Руководитель отдела по работе с клиентами Shop-logistics
Moscow, Russia
1
22/08/2017

Владимир Шмаков:

Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат :evil:


Здравствуйте!
1. спасибо, работа с курьерами по вопросам качества доставки в г. Москва и области - ранее , сейчас и всегда для нас одна из самых приоритетных задач. Мы совместно с руководством транспортной логистики делаем все возможное, чтобы улучшать качество доставки. Если у вас есть конкретные примеры , где произошел инцидент, мы готовы обсуждать. Пожалуйста, напишите нам на ckk@shop-logistics.ru
2. За возврат в подобных случаях оплачивать не нужно, нужно оставить рекламационное обращение и мы пересмотрим тарификацию за заказ , согласно договорным обязательствам. Если мы виноваты в недоставке заказа - мы обязательно вернем Вам денежные средства за тариф.
Касаемо забора заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами - идея для нас нелегкая в исполнении : ( , но реализуемая, при определенных обстоятельствах. И ее нужно проработать. Я взяла на заметку. Спасибо.



Ссылка на сообщение Артем Астапов,
ИП ИП Астапов А.С.
22/08/2017

Анастасия Арефьева:

Артем Астапов:

Нам уже более недели не переводят деньги. Безобразие. Уже более 260тысяч просто вытащили из оборота и пользуются чужими деньгами.
Первый акт из 6ти, которые уже должны были быть закрыты, был утвержден 8го августа. #BPN-106-68902


Доброе утро, Артем. Подробнее ответила Вам в тикете.
Причиной отклонения от нормативных сроков переводов ДС послужила задолженность у аффилированного юридического лица. Аффилированность 03.08 была снята, и по новым актам аналогичных сложностей не повторится. Мы в свою очередь с фин. службой уже начали оптимизировать данную схему , чтобы подобных инцидентов в будущем не возникало и у других клиентов.


Сегодня пришли все платежи. Спасибо.
С аффилированностью - ваш технический косяк. Надеюсь, что вы его исправите. Как минимум это должно быть прописано в договоре, если вы ссылаетесь на некий факт свзязи лица с должником, чтобы не переводить платежи, иначе это все - самоуправство.
К тому же не переводить суммы, ссылаясь на задолженность 3го лица в 0,07% (да, 0,00007) от этой суммы - это просто смех.
Вот вам пример:
Я вам зарплату не буду переводить, потому что человек, у которого вы купили автомобиль не не заплатил за парковку 50р. Вот ищите этого человека, и пока он 50р не заплатит, мы вам ничего не переведем.



Ссылка на сообщение Владимир Шмаков,
ИП где бирка
23/08/2017

Анастасия Арефьева:

Владимир Шмаков:

Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат :evil:


Здравствуйте!
1. спасибо, работа с курьерами по вопросам качества доставки в г. Москва и области - ранее , сейчас и всегда для нас одна из самых приоритетных задач. Мы совместно с руководством транспортной логистики делаем все возможное, чтобы улучшать качество доставки. Если у вас есть конкретные примеры , где произошел инцидент, мы готовы обсуждать. Пожалуйста, напишите нам на ckk@shop-logistics.ru
2. За возврат в подобных случаях оплачивать не нужно, нужно оставить рекламационное обращение и мы пересмотрим тарификацию за заказ , согласно договорным обязательствам. Если мы виноваты в недоставке заказа - мы обязательно вернем Вам денежные средства за тариф.
Касаемо забора заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами - идея для нас нелегкая в исполнении : ( , но реализуемая, при определенных обстоятельствах. И ее нужно проработать. Я взяла на заметку. Спасибо.

Спасибо за ответ. "Забор заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами" - будет замечательно, если-бы такая возможность появилась к декабрю... Думаю, что такая возможность сильно помогла-бы в сезон не только мне и многим другим магазинам и покупателям.



Ссылка на сообщение Яна Александровна,
Руководитель магазина
31/08/2017

Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:

К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.

Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.

Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.

Извините, пожалуйста.

Благодарим Вас за обращение.

Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.



Ссылка на сообщение Тигран Арутюнов,
Менеджер по маркетингу Shop-logistics
04/09/2017

Яна Александровна:

Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:

К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.

Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.

Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.

Извините, пожалуйста.

Благодарим Вас за обращение.


Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.


Яна, добрый день. Подскажите пожалуйста Ваш номер клиента или сайт по, которому Вы с нами работаете.
Высылали ли Вам маленькую табличку с наценками по тарифам из Санкт-Петербурга в регионы?



Ссылка на сообщение Яна Александровна,
Руководитель магазина
04/09/2017

Тигран Арутюнов:

Яна Александровна:

Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:

К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.

Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.

Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.

Извините, пожалуйста.

Благодарим Вас за обращение.


Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.


Яна, добрый день. Подскажите пожалуйста Ваш номер клиента или сайт по, которому Вы с нами работаете.
Высылали ли Вам маленькую табличку с наценками по тарифам из Санкт-Петербурга в регионы?


Тигран, добрый день.
Ответила вам в личном сообщении.



Ссылка на сообщение Тигран Арутюнов,
Менеджер по маркетингу Shop-logistics
04/09/2017

Яна Александровна:

Тигран Арутюнов:

Яна Александровна:

Табличку с тарификацией отправок из Спб я не получала, прислали только московские тарифы. Но верю, что она существует и мне ее пришлют.


Разместили: http://shop-logistics.ru/info/document_templates/



Ссылка на сообщение Яна Александровна,
Руководитель магазина
04/09/2017

Тигран Арутюнов:


Разместили: http://shop-logistics.ru/info/document_templates/


Здорово! Спасибо!



Ссылка на сообщение Юрий --,
экс Moonwalker --
21:32

Мне вот интересно стало, а заявленные изначально (более того, даже сейчас на сайте указано - http://shop-logistics.ru/faq/) 3 дня на возврат д/с - это пустые слова?
80-90% актов оплачиваются лишь на 4-й день после подтверждения (считай, видим средства на счете на 5-й).
В настоящий момент в ЛК висят три акта, подтвержденные еще 6 сентября в 12 часов дня. Заканчивается уже 4-й рабочий день, завтра будет 5-й!
У вас бухгалтер из отпуска не вышел?

Про увеличившееся количество переносов доставок, многие из которых заканчиваются последующими отменами (причем, нам пишут, что по просьбе клиента, а не по вине курьерской службы), даже говорить не хочется. Думали, в "отпускном" августе будет такая проблема, ан нет, сентябрь - продолжаем переносить. Причем, это в Москве, про которую вы говорите, что она у вас в приоритете!


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