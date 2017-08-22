Shop-Logistics кто работал?
Михаил Кузьмин,
Руководитель интернет-магазина Artwall.ru
Руководитель интернет-магазина Artwall.ru
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22/08/2017
У меня такое было, когда на тикет не отвечали, я на следующий делал новый тикет, в котором просил ответить на старый =)
У меня такое было, когда на тикет не отвечали, я на следующий делал новый тикет, в котором просил ответить на старый =)
22/08/2017
Здравствуйте. Если Вам не отвечают на тикет - запрос, либо решение проблемы затягивается, пожалуйста , обращайтесь по контактам , указанным в подписи менеджеров в тикет- системе ckk@shop-logistics.ru
Михаил Кузьмин:
У меня такое было, когда на тикет не отвечали, я на следующий делал новый тикет, в котором просил ответить на старый =)
У меня такое было, когда на тикет не отвечали, я на следующий делал новый тикет, в котором просил ответить на старый =)
Здравствуйте. Если Вам не отвечают на тикет - запрос, либо решение проблемы затягивается, пожалуйста , обращайтесь по контактам , указанным в подписи менеджеров в тикет- системе ckk@shop-logistics.ru
22/08/2017
Доброе утро, Артем. Подробнее ответила Вам в тикете.
Причиной отклонения от нормативных сроков переводов ДС послужила задолженность у аффилированного юридического лица. Аффилированность 03.08 была снята, и по новым актам аналогичных сложностей не повторится. Мы в свою очередь с фин. службой уже начали оптимизировать данную схему , чтобы подобных инцидентов в будущем не возникало и у других клиентов.
Артем Астапов:
Нам уже более недели не переводят деньги. Безобразие. Уже более 260тысяч просто вытащили из оборота и пользуются чужими деньгами.
Первый акт из 6ти, которые уже должны были быть закрыты, был утвержден 8го августа. #BPN-106-68902
Нам уже более недели не переводят деньги. Безобразие. Уже более 260тысяч просто вытащили из оборота и пользуются чужими деньгами.
Первый акт из 6ти, которые уже должны были быть закрыты, был утвержден 8го августа. #BPN-106-68902
Доброе утро, Артем. Подробнее ответила Вам в тикете.
Причиной отклонения от нормативных сроков переводов ДС послужила задолженность у аффилированного юридического лица. Аффилированность 03.08 была снята, и по новым актам аналогичных сложностей не повторится. Мы в свою очередь с фин. службой уже начали оптимизировать данную схему , чтобы подобных инцидентов в будущем не возникало и у других клиентов.
Юрий --,
экс Moonwalker --
экс Moonwalker --
22/08/2017
Как август, так грусть-печаль настает. И это еще не сезон...
Причем, раньше проблемы были в регионах, в Питере поменьше, в Москве все более-менее. Сейчас и в Питере и в Москве заморочки каждый день. Сидишь полдня с ШЛ разбираешься, будто заняться больше нечем ))
В Питере курьеры просто забили на интервалы. Вечернюю доставку везут клиенту утром, причем, еще и клиенту говорят, что вечером не повезут. Написали руководству, посмотрим, пару-тройку дней, тьфу-тьфу, не жалуется никто.
В Москве начались проблемы с заборами. Про несоблюдение интервалов тоже промолчу (курьеры считают, что если забор стоит с 11 до 15, а он приедет в 19 часов, то нормально, его там в любом случае ждать будут). Но они стали не прогружаться порой. В пятницу ткнули на понедельник, в понедельник их ШЛ не увидел, естественно, не поехал.
Сегодня вообще на заборе, по которому я с 10 утра звонил раз 6-7, ибо он был "в обработке" и который мне обещали выполнить, курьер просто уволился посреди дня (к слову, пару недель назад такой уже был один, тоже забор сорвался).
ШЛ, у вас народу мало осталось? Вы пытаетесь сотрудников загрузить по максимуму? Вы нас поставьте в известность, мы потоки на другие курьерки перенесем, вас разгрузим.
И еще... Я понимаю, что пытаетесь сэкономить, но после того, как вы стали уведомления о поступлении на пвз на вайбер отсылать, у нас резко увеличилось число незаборов с ПВЗ. Многие просто не видят там сообщения, ибо не пользуются. Поставили и забыли, привыкли, что туда только спам валится. Лучше тарифицируйте смс нам, я готов заплатить 1-2-3 лишних рубля и быть уверен, что клиент получит уведомление. Нигде в личном кабинете не написано про вайбер, что за инициатива?
То же касается партнерских пвз. Раньше и сами вроде дублировали уведомления, и информация об этом была видна в заказе в ЛК. Сейчас - пусто. Мы даже не знаем, отправлено, доставлено, получено, прочитано или нет... Дайте нам возможность за свои деньги отправлять дополнительно смс клиентам, раньше все было, даже придумывать ничего не надо, просто одна галка в настройках - "Принудительная отправка смс".
И вообще, наведите порядок. Разберитесь с людьми, добейтесь, чтобы все выполнялось так, как должно. Потому как если все нормально, у вас все работает. Но как только какая-то проблема, она решается оооочень тяжело, да еще требует времени на ее решение.
ps. По деньгам все, тьфу-тьфу, нормально (в прошлом августе были задержки). Платят, правда, чаще всего на 4-й день, ну да ладно ))
Как август, так грусть-печаль настает. И это еще не сезон...
Причем, раньше проблемы были в регионах, в Питере поменьше, в Москве все более-менее. Сейчас и в Питере и в Москве заморочки каждый день. Сидишь полдня с ШЛ разбираешься, будто заняться больше нечем ))
В Питере курьеры просто забили на интервалы. Вечернюю доставку везут клиенту утром, причем, еще и клиенту говорят, что вечером не повезут. Написали руководству, посмотрим, пару-тройку дней, тьфу-тьфу, не жалуется никто.
В Москве начались проблемы с заборами. Про несоблюдение интервалов тоже промолчу (курьеры считают, что если забор стоит с 11 до 15, а он приедет в 19 часов, то нормально, его там в любом случае ждать будут). Но они стали не прогружаться порой. В пятницу ткнули на понедельник, в понедельник их ШЛ не увидел, естественно, не поехал.
Сегодня вообще на заборе, по которому я с 10 утра звонил раз 6-7, ибо он был "в обработке" и который мне обещали выполнить, курьер просто уволился посреди дня (к слову, пару недель назад такой уже был один, тоже забор сорвался).
ШЛ, у вас народу мало осталось? Вы пытаетесь сотрудников загрузить по максимуму? Вы нас поставьте в известность, мы потоки на другие курьерки перенесем, вас разгрузим.
И еще... Я понимаю, что пытаетесь сэкономить, но после того, как вы стали уведомления о поступлении на пвз на вайбер отсылать, у нас резко увеличилось число незаборов с ПВЗ. Многие просто не видят там сообщения, ибо не пользуются. Поставили и забыли, привыкли, что туда только спам валится. Лучше тарифицируйте смс нам, я готов заплатить 1-2-3 лишних рубля и быть уверен, что клиент получит уведомление. Нигде в личном кабинете не написано про вайбер, что за инициатива?
То же касается партнерских пвз. Раньше и сами вроде дублировали уведомления, и информация об этом была видна в заказе в ЛК. Сейчас - пусто. Мы даже не знаем, отправлено, доставлено, получено, прочитано или нет... Дайте нам возможность за свои деньги отправлять дополнительно смс клиентам, раньше все было, даже придумывать ничего не надо, просто одна галка в настройках - "Принудительная отправка смс".
И вообще, наведите порядок. Разберитесь с людьми, добейтесь, чтобы все выполнялось так, как должно. Потому как если все нормально, у вас все работает. Но как только какая-то проблема, она решается оооочень тяжело, да еще требует времени на ее решение.
ps. По деньгам все, тьфу-тьфу, нормально (в прошлом августе были задержки). Платят, правда, чаще всего на 4-й день, ну да ладно ))
22/08/2017
Полностью поддерживаю. Viber - полная хрень. Клиенты тупо не забирают товар.
Думаем уже разрабатывать свое решение.
Неужели 1 рубль экономии на viber вместо sms стоит того? У вас же прекрасно должна быть видна статистика по незаборам. SL тоже теряет деньги на комиссии в данном случае.
Магазин теряет на незаборе гораздо больше.
Оптимизаторы...
Вы в курсе, что решение с viber надо очень хорошо тестировать. У человека может быть давно установлен, потом удален вибер, если это правильно не настроить, сообщения не дойдут.
Сообщения бы тоже подкрутить, чтобы они отсылались, если телефон задан в ЛЮБОМ формате, а не как сейчас - только с 8xxx, шаг влево - расстрел.
По поводу информации с партнерских пвз - тоже плюсую.
ps - слышал, что зп сортировщикам сократили раз в 5, (имеется в виду бонус за каждое сканирование штрихкода)
Юрий --:
Как август, так грусть-печаль настает. И это еще не сезон...
Причем, раньше проблемы были в регионах, в Питере поменьше, в Москве все более-менее. Сейчас и в Питере и в Москве заморочки каждый день. Сидишь полдня с ШЛ разбираешься, будто заняться больше нечем ))
В Питере курьеры просто забили на интервалы. Вечернюю доставку везут клиенту утром, причем, еще и клиенту говорят, что вечером не повезут. Написали руководству, посмотрим, пару-тройку дней, тьфу-тьфу, не жалуется никто.
В Москве начались проблемы с заборами. Про несоблюдение интервалов тоже промолчу (курьеры считают, что если забор стоит с 11 до 15, а он приедет в 19 часов, то нормально, его там в любом случае ждать будут). Но они стали не прогружаться порой. В пятницу ткнули на понедельник, в понедельник их ШЛ не увидел, естественно, не поехал.
Сегодня вообще на заборе, по которому я с 10 утра звонил раз 6-7, ибо он был "в обработке" и который мне обещали выполнить, курьер просто уволился посреди дня (к слову, пару недель назад такой уже был один, тоже забор сорвался).
ШЛ, у вас народу мало осталось? Вы пытаетесь сотрудников загрузить по максимуму? Вы нас поставьте в известность, мы потоки на другие курьерки перенесем, вас разгрузим.
И еще... Я понимаю, что пытаетесь сэкономить, но после того, как вы стали уведомления о поступлении на пвз на вайбер отсылать, у нас резко увеличилось число незаборов с ПВЗ. Многие просто не видят там сообщения, ибо не пользуются. Поставили и забыли, привыкли, что туда только спам валится. Лучше тарифицируйте смс нам, я готов заплатить 1-2-3 лишних рубля и быть уверен, что клиент получит уведомление. Нигде в личном кабинете не написано про вайбер, что за инициатива?
То же касается партнерских пвз. Раньше и сами вроде дублировали уведомления, и информация об этом была видна в заказе в ЛК. Сейчас - пусто. Мы даже не знаем, отправлено, доставлено, получено, прочитано или нет... Дайте нам возможность за свои деньги отправлять дополнительно смс клиентам, раньше все было, даже придумывать ничего не надо, просто одна галка в настройках - "Принудительная отправка смс".
И вообще, наведите порядок. Разберитесь с людьми, добейтесь, чтобы все выполнялось так, как должно. Потому как если все нормально, у вас все работает. Но как только какая-то проблема, она решается оооочень тяжело, да еще требует времени на ее решение.
ps. По деньгам все, тьфу-тьфу, нормально (в прошлом августе были задержки). Платят, правда, чаще всего на 4-й день, ну да ладно ))
Как август, так грусть-печаль настает. И это еще не сезон...
Причем, раньше проблемы были в регионах, в Питере поменьше, в Москве все более-менее. Сейчас и в Питере и в Москве заморочки каждый день. Сидишь полдня с ШЛ разбираешься, будто заняться больше нечем ))
В Питере курьеры просто забили на интервалы. Вечернюю доставку везут клиенту утром, причем, еще и клиенту говорят, что вечером не повезут. Написали руководству, посмотрим, пару-тройку дней, тьфу-тьфу, не жалуется никто.
В Москве начались проблемы с заборами. Про несоблюдение интервалов тоже промолчу (курьеры считают, что если забор стоит с 11 до 15, а он приедет в 19 часов, то нормально, его там в любом случае ждать будут). Но они стали не прогружаться порой. В пятницу ткнули на понедельник, в понедельник их ШЛ не увидел, естественно, не поехал.
Сегодня вообще на заборе, по которому я с 10 утра звонил раз 6-7, ибо он был "в обработке" и который мне обещали выполнить, курьер просто уволился посреди дня (к слову, пару недель назад такой уже был один, тоже забор сорвался).
ШЛ, у вас народу мало осталось? Вы пытаетесь сотрудников загрузить по максимуму? Вы нас поставьте в известность, мы потоки на другие курьерки перенесем, вас разгрузим.
И еще... Я понимаю, что пытаетесь сэкономить, но после того, как вы стали уведомления о поступлении на пвз на вайбер отсылать, у нас резко увеличилось число незаборов с ПВЗ. Многие просто не видят там сообщения, ибо не пользуются. Поставили и забыли, привыкли, что туда только спам валится. Лучше тарифицируйте смс нам, я готов заплатить 1-2-3 лишних рубля и быть уверен, что клиент получит уведомление. Нигде в личном кабинете не написано про вайбер, что за инициатива?
То же касается партнерских пвз. Раньше и сами вроде дублировали уведомления, и информация об этом была видна в заказе в ЛК. Сейчас - пусто. Мы даже не знаем, отправлено, доставлено, получено, прочитано или нет... Дайте нам возможность за свои деньги отправлять дополнительно смс клиентам, раньше все было, даже придумывать ничего не надо, просто одна галка в настройках - "Принудительная отправка смс".
И вообще, наведите порядок. Разберитесь с людьми, добейтесь, чтобы все выполнялось так, как должно. Потому как если все нормально, у вас все работает. Но как только какая-то проблема, она решается оооочень тяжело, да еще требует времени на ее решение.
ps. По деньгам все, тьфу-тьфу, нормально (в прошлом августе были задержки). Платят, правда, чаще всего на 4-й день, ну да ладно ))
Полностью поддерживаю. Viber - полная хрень. Клиенты тупо не забирают товар.
Думаем уже разрабатывать свое решение.
Неужели 1 рубль экономии на viber вместо sms стоит того? У вас же прекрасно должна быть видна статистика по незаборам. SL тоже теряет деньги на комиссии в данном случае.
Магазин теряет на незаборе гораздо больше.
Оптимизаторы...
Вы в курсе, что решение с viber надо очень хорошо тестировать. У человека может быть давно установлен, потом удален вибер, если это правильно не настроить, сообщения не дойдут.
Сообщения бы тоже подкрутить, чтобы они отсылались, если телефон задан в ЛЮБОМ формате, а не как сейчас - только с 8xxx, шаг влево - расстрел.
По поводу информации с партнерских пвз - тоже плюсую.
ps - слышал, что зп сортировщикам сократили раз в 5, (имеется в виду бонус за каждое сканирование штрихкода)
22/08/2017
Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат
Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат
22/08/2017
Здравствуйте!
1. спасибо, работа с курьерами по вопросам качества доставки в г. Москва и области - ранее , сейчас и всегда для нас одна из самых приоритетных задач. Мы совместно с руководством транспортной логистики делаем все возможное, чтобы улучшать качество доставки. Если у вас есть конкретные примеры , где произошел инцидент, мы готовы обсуждать. Пожалуйста, напишите нам на ckk@shop-logistics.ru
2. За возврат в подобных случаях оплачивать не нужно, нужно оставить рекламационное обращение и мы пересмотрим тарификацию за заказ , согласно договорным обязательствам. Если мы виноваты в недоставке заказа - мы обязательно вернем Вам денежные средства за тариф.
Касаемо забора заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами - идея для нас нелегкая в исполнении : ( , но реализуемая, при определенных обстоятельствах. И ее нужно проработать. Я взяла на заметку. Спасибо.
Владимир Шмаков:
Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат
Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат
Здравствуйте!
1. спасибо, работа с курьерами по вопросам качества доставки в г. Москва и области - ранее , сейчас и всегда для нас одна из самых приоритетных задач. Мы совместно с руководством транспортной логистики делаем все возможное, чтобы улучшать качество доставки. Если у вас есть конкретные примеры , где произошел инцидент, мы готовы обсуждать. Пожалуйста, напишите нам на ckk@shop-logistics.ru
2. За возврат в подобных случаях оплачивать не нужно, нужно оставить рекламационное обращение и мы пересмотрим тарификацию за заказ , согласно договорным обязательствам. Если мы виноваты в недоставке заказа - мы обязательно вернем Вам денежные средства за тариф.
Касаемо забора заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами - идея для нас нелегкая в исполнении : ( , но реализуемая, при определенных обстоятельствах. И ее нужно проработать. Я взяла на заметку. Спасибо.
22/08/2017
Сегодня пришли все платежи. Спасибо.
С аффилированностью - ваш технический косяк. Надеюсь, что вы его исправите. Как минимум это должно быть прописано в договоре, если вы ссылаетесь на некий факт свзязи лица с должником, чтобы не переводить платежи, иначе это все - самоуправство.
К тому же не переводить суммы, ссылаясь на задолженность 3го лица в 0,07% (да, 0,00007) от этой суммы - это просто смех.
Вот вам пример:
Я вам зарплату не буду переводить, потому что человек, у которого вы купили автомобиль не не заплатил за парковку 50р. Вот ищите этого человека, и пока он 50р не заплатит, мы вам ничего не переведем.
Анастасия Арефьева:
Доброе утро, Артем. Подробнее ответила Вам в тикете.
Причиной отклонения от нормативных сроков переводов ДС послужила задолженность у аффилированного юридического лица. Аффилированность 03.08 была снята, и по новым актам аналогичных сложностей не повторится. Мы в свою очередь с фин. службой уже начали оптимизировать данную схему , чтобы подобных инцидентов в будущем не возникало и у других клиентов.
Артем Астапов:
Нам уже более недели не переводят деньги. Безобразие. Уже более 260тысяч просто вытащили из оборота и пользуются чужими деньгами.
Первый акт из 6ти, которые уже должны были быть закрыты, был утвержден 8го августа. #BPN-106-68902
Нам уже более недели не переводят деньги. Безобразие. Уже более 260тысяч просто вытащили из оборота и пользуются чужими деньгами.
Первый акт из 6ти, которые уже должны были быть закрыты, был утвержден 8го августа. #BPN-106-68902
Доброе утро, Артем. Подробнее ответила Вам в тикете.
Причиной отклонения от нормативных сроков переводов ДС послужила задолженность у аффилированного юридического лица. Аффилированность 03.08 была снята, и по новым актам аналогичных сложностей не повторится. Мы в свою очередь с фин. службой уже начали оптимизировать данную схему , чтобы подобных инцидентов в будущем не возникало и у других клиентов.
Сегодня пришли все платежи. Спасибо.
С аффилированностью - ваш технический косяк. Надеюсь, что вы его исправите. Как минимум это должно быть прописано в договоре, если вы ссылаетесь на некий факт свзязи лица с должником, чтобы не переводить платежи, иначе это все - самоуправство.
К тому же не переводить суммы, ссылаясь на задолженность 3го лица в 0,07% (да, 0,00007) от этой суммы - это просто смех.
Вот вам пример:
Я вам зарплату не буду переводить, потому что человек, у которого вы купили автомобиль не не заплатил за парковку 50р. Вот ищите этого человека, и пока он 50р не заплатит, мы вам ничего не переведем.
23/08/2017
Спасибо за ответ. "Забор заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами" - будет замечательно, если-бы такая возможность появилась к декабрю... Думаю, что такая возможность сильно помогла-бы в сезон не только мне и многим другим магазинам и покупателям.
Анастасия Арефьева:
Здравствуйте!
1. спасибо, работа с курьерами по вопросам качества доставки в г. Москва и области - ранее , сейчас и всегда для нас одна из самых приоритетных задач. Мы совместно с руководством транспортной логистики делаем все возможное, чтобы улучшать качество доставки. Если у вас есть конкретные примеры , где произошел инцидент, мы готовы обсуждать. Пожалуйста, напишите нам на ckk@shop-logistics.ru
2. За возврат в подобных случаях оплачивать не нужно, нужно оставить рекламационное обращение и мы пересмотрим тарификацию за заказ , согласно договорным обязательствам. Если мы виноваты в недоставке заказа - мы обязательно вернем Вам денежные средства за тариф.
Касаемо забора заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами - идея для нас нелегкая в исполнении : ( , но реализуемая, при определенных обстоятельствах. И ее нужно проработать. Я взяла на заметку. Спасибо.
Владимир Шмаков:
Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат
Да в последнее время появились проблемы с доставками.
В связи с чем 2 огромные просьбы:
1. Поработать с курьерами
2. Сделайте возможность для получателей забрать заказ со склада (если что-то произошло и заказ не был выдан на доставку): заказ лежит на складе, доставить вы его не можете, клиенту нужен заказ сегодня, а выдать его почему-то нельзя. В итоге клиент без заказа, магазин без денег и ко всему прочему должен заплатить за возврат
Здравствуйте!
1. спасибо, работа с курьерами по вопросам качества доставки в г. Москва и области - ранее , сейчас и всегда для нас одна из самых приоритетных задач. Мы совместно с руководством транспортной логистики делаем все возможное, чтобы улучшать качество доставки. Если у вас есть конкретные примеры , где произошел инцидент, мы готовы обсуждать. Пожалуйста, напишите нам на ckk@shop-logistics.ru
2. За возврат в подобных случаях оплачивать не нужно, нужно оставить рекламационное обращение и мы пересмотрим тарификацию за заказ , согласно договорным обязательствам. Если мы виноваты в недоставке заказа - мы обязательно вернем Вам денежные средства за тариф.
Касаемо забора заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами - идея для нас нелегкая в исполнении : ( , но реализуемая, при определенных обстоятельствах. И ее нужно проработать. Я взяла на заметку. Спасибо.
Спасибо за ответ. "Забор заказа со склада получателем в связи с форс-мажорными обстоятельствами" - будет замечательно, если-бы такая возможность появилась к декабрю... Думаю, что такая возможность сильно помогла-бы в сезон не только мне и многим другим магазинам и покупателям.
31/08/2017
Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:
К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.
Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.
Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.
Извините, пожалуйста.
Благодарим Вас за обращение.
Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.
Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:
К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.
Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.
Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.
Извините, пожалуйста.
Благодарим Вас за обращение.
Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.
04/09/2017
Яна, добрый день. Подскажите пожалуйста Ваш номер клиента или сайт по, которому Вы с нами работаете.
Высылали ли Вам маленькую табличку с наценками по тарифам из Санкт-Петербурга в регионы?
Яна Александровна:
Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:
К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.
Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.
Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.
Извините, пожалуйста.
Благодарим Вас за обращение.
Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.
Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:
К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.
Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.
Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.
Извините, пожалуйста.
Благодарим Вас за обращение.
Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.
Яна, добрый день. Подскажите пожалуйста Ваш номер клиента или сайт по, которому Вы с нами работаете.
Высылали ли Вам маленькую табличку с наценками по тарифам из Санкт-Петербурга в регионы?
04/09/2017
Тигран, добрый день.
Ответила вам в личном сообщении.
Тигран Арутюнов:
Яна, добрый день. Подскажите пожалуйста Ваш номер клиента или сайт по, которому Вы с нами работаете.
Высылали ли Вам маленькую табличку с наценками по тарифам из Санкт-Петербурга в регионы?
Яна Александровна:
Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:
К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.
Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.
Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.
Извините, пожалуйста.
Благодарим Вас за обращение.
Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.
Шоп-логистик, у меня даже нет желания писать очередной тикет или в контроль качества. И смешно и грустно одновременно.
Вы с 10 сентября меняете тариф. С Москвой все понятно. Я прошу предоставить обновленные тарифы для отправок из Санкт-Петербурга.
Вот такой ответ пришел на мой тикет с этим запросом:
К огромному сожалению, по информации от коммерческого отдела, В настоящее время тарифы из Санкт-Петербурга можем предоставить только описательно.
Тарифы из Санкт-Петербурга в Москву увеличатся на величину увеличения тарифа из Москвы по Москве.
Мы приносим свои извинения, но более подробной информации у нас пока нет в клиентском отделе.
Извините, пожалуйста.
Благодарим Вас за обращение.
Как это: предоставить тариф "описательно"? Ну и если тарифы "увеличатся на величину увеличения", то составьте подробный файл, как это сделано для отправок по Москве.
Яна, добрый день. Подскажите пожалуйста Ваш номер клиента или сайт по, которому Вы с нами работаете.
Высылали ли Вам маленькую табличку с наценками по тарифам из Санкт-Петербурга в регионы?
Тигран, добрый день.
Ответила вам в личном сообщении.
04/09/2017
Разместили: http://shop-logistics.ru/info/document_templates/
Яна Александровна:
Тигран Арутюнов:
Яна Александровна:
Табличку с тарификацией отправок из Спб я не получала, прислали только московские тарифы. Но верю, что она существует и мне ее пришлют.
Табличку с тарификацией отправок из Спб я не получала, прислали только московские тарифы. Но верю, что она существует и мне ее пришлют.
Разместили: http://shop-logistics.ru/info/document_templates/
04/09/2017
Здорово! Спасибо!
Здорово! Спасибо!
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