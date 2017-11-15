Вы чего там со статусами переноса мутите?Только что разговаривал с курьером, который вчера не смог заказ доставить, не дозвонился до клиента. Смотрю причину, стоит: Перенос по запросу Получателя. Курьер говорит, что у них больше нет статуса про недозвон ))Господа из ШЛ, вы можете, наконец, понять, что нам нужна четкая информация, я не сиди-гадай, что там с каждым заказом происходит.Или у вас специально все так стало делаться, чтобы максимально запутать клиента, чтобы мы не могли потом ни в чем разобраться? ))