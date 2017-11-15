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Shop-Logistics кто работал?
15/11/2017
Вы чего там со статусами переноса мутите?
Только что разговаривал с курьером, который вчера не смог заказ доставить, не дозвонился до клиента. Смотрю причину, стоит: Перенос по запросу Получателя. Курьер говорит, что у них больше нет статуса про недозвон ))
Господа из ШЛ, вы можете, наконец, понять, что нам нужна четкая информация, я не сиди-гадай, что там с каждым заказом происходит.
Или у вас специально все так стало делаться, чтобы максимально запутать клиента, чтобы мы не могли потом ни в чем разобраться? ))
Вы чего там со статусами переноса мутите?
Только что разговаривал с курьером, который вчера не смог заказ доставить, не дозвонился до клиента. Смотрю причину, стоит: Перенос по запросу Получателя. Курьер говорит, что у них больше нет статуса про недозвон ))
Господа из ШЛ, вы можете, наконец, понять, что нам нужна четкая информация, я не сиди-гадай, что там с каждым заказом происходит.
Или у вас специально все так стало делаться, чтобы максимально запутать клиента, чтобы мы не могли потом ни в чем разобраться? ))
15/11/2017
Коллеги, почему смешно? Мы не единственная курьерская служба, кто доставляет заказы из Москвы в СПБ 1-2 дня. По моему, вполне конкурентное условие. Более того, мы, наверное , 1 из единственных служб , кто еще предоставляет условие - забор в Москве и доставка в Санкт - Петербурге с возможностью на следующий день, и еще по обычным тарифам, без доп.наценок
Юрий Шульгин:
Два дня на доставку до Питера заказов, которые забираются вашими курьерами и, более того, вовремя на склад приезжают (хотя это вообще от нас не зависит, к сожалению), это, простите, смешно )))
А жалко. Несмотря на все проблемы, мы вас все годы сотрудничества искренне защищали )))
Анастасия Арефьева:
При заборах до 19 часов, срок доставки будет 1-2 дня. Не нужно ориентироваться всегда на максимальный срок.
При заборах до 19 часов, срок доставки будет 1-2 дня. Не нужно ориентироваться всегда на максимальный срок.
Два дня на доставку до Питера заказов, которые забираются вашими курьерами и, более того, вовремя на склад приезжают (хотя это вообще от нас не зависит, к сожалению), это, простите, смешно )))
А жалко. Несмотря на все проблемы, мы вас все годы сотрудничества искренне защищали )))
Коллеги, почему смешно? Мы не единственная курьерская служба, кто доставляет заказы из Москвы в СПБ 1-2 дня. По моему, вполне конкурентное условие. Более того, мы, наверное , 1 из единственных служб , кто еще предоставляет условие - забор в Москве и доставка в Санкт - Петербурге с возможностью на следующий день, и еще по обычным тарифам, без доп.наценок
15/11/2017
Не хочу никак пытаться обелить ШЛ, сами им не отгружаем заказы уже ровно месяц как, но вот с поиском "инструмента" полностью заменяющим их не так просто. У одних просто идеальнейшая курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу, отдал заказы и забыл, ребята всё сделают для того что бы успешно доставить заказ, прыгнут выше головы, если потребуется, но на этом всё и заканчивается, вся география - Москва, да Питер, ПВЗ нет, да и магистраль на Питер существенно раньше по времени, чем у ШЛ, и в нее мы никак не попадаем, поэтому доставка в СПб для нас всегда получается 2 дня, и даже не 1-2. У другого инструмента, есть ПВЗ и география пошире, чем у первого, но магистраль на СПб такая же ранняя, и даже если ты уложился по времени и передал заказы, надо обязательно связываться с логистами и выяснять, а действительно ли они смогут сделать доставку на сл. день, или те же самые два дня, плюс статусы заказов в ЛК весьма не прозрачны. Так что везде свои нюансы получаются, вопрос какие наиболее безболезненные.
Юрий Шульгин:
Даниил Д.:
....Просто в связи с "заменой инструмента" и многие другие вещи будет удобнее переориентировать на другую курьерку, ибо это будет логичнее с точки зрения рабочего процесса.
....Просто в связи с "заменой инструмента" и многие другие вещи будет удобнее переориентировать на другую курьерку, ибо это будет логичнее с точки зрения рабочего процесса.
Не хочу никак пытаться обелить ШЛ, сами им не отгружаем заказы уже ровно месяц как, но вот с поиском "инструмента" полностью заменяющим их не так просто. У одних просто идеальнейшая курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу, отдал заказы и забыл, ребята всё сделают для того что бы успешно доставить заказ, прыгнут выше головы, если потребуется, но на этом всё и заканчивается, вся география - Москва, да Питер, ПВЗ нет, да и магистраль на Питер существенно раньше по времени, чем у ШЛ, и в нее мы никак не попадаем, поэтому доставка в СПб для нас всегда получается 2 дня, и даже не 1-2. У другого инструмента, есть ПВЗ и география пошире, чем у первого, но магистраль на СПб такая же ранняя, и даже если ты уложился по времени и передал заказы, надо обязательно связываться с логистами и выяснять, а действительно ли они смогут сделать доставку на сл. день, или те же самые два дня, плюс статусы заказов в ЛК весьма не прозрачны. Так что везде свои нюансы получаются, вопрос какие наиболее безболезненные.
15/11/2017
Статусы переноса еще будут изменяться. Постараемся их сделать более информативными.
Юрий Шульгин:
Вы чего там со статусами переноса мутите?
Только что разговаривал с курьером, который вчера не смог заказ доставить, не дозвонился до клиента. Смотрю причину, стоит: Перенос по запросу Получателя. Курьер говорит, что у них больше нет статуса про недозвон ))
Господа из ШЛ, вы можете, наконец, понять, что нам нужна четкая информация, я не сиди-гадай, что там с каждым заказом происходит.
Или у вас специально все так стало делаться, чтобы максимально запутать клиента, чтобы мы не могли потом ни в чем разобраться? ))
Вы чего там со статусами переноса мутите?
Только что разговаривал с курьером, который вчера не смог заказ доставить, не дозвонился до клиента. Смотрю причину, стоит: Перенос по запросу Получателя. Курьер говорит, что у них больше нет статуса про недозвон ))
Господа из ШЛ, вы можете, наконец, понять, что нам нужна четкая информация, я не сиди-гадай, что там с каждым заказом происходит.
Или у вас специально все так стало делаться, чтобы максимально запутать клиента, чтобы мы не могли потом ни в чем разобраться? ))
Статусы переноса еще будут изменяться. Постараемся их сделать более информативными.
15/11/2017
Михаил, менеджер не совсем корректно выразилась, я согласна. Меня бы тоже напугала подобная формулировка. У нас были определенные тех.сложности по переводу некоторых актов. Ситуацию нормализуем, надеюсь, уже к концу текущей недели.
Михаил Кузьмин:
Прямо сейчас по аналогичному запросу о неполучении ДС вовремя был получен ответ ниже. Пугают формулировки "временные трудности" и "на следующей неделе".
Добрый день!
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
К сожалению на данный момент временные трудности, на следующей неделе ситуация нормализуется.
Перевод ДС был осуществлен сегодня.
Благодарим Вас за обращение.
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ В ТИКЕТ-ЗАПРОСЕ, ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА по адресу: ckk@shop-logistics.ru График работы службы с 9 до 18 часов
С уважением, Мельник Дарья
Ведущий менеджер клиентского отдела, Shop-logistics.ru
Тел. 8(495) 668-10-71
Прямо сейчас по аналогичному запросу о неполучении ДС вовремя был получен ответ ниже. Пугают формулировки "временные трудности" и "на следующей неделе".
Добрый день!
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
К сожалению на данный момент временные трудности, на следующей неделе ситуация нормализуется.
Перевод ДС был осуществлен сегодня.
Благодарим Вас за обращение.
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ В ТИКЕТ-ЗАПРОСЕ, ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА по адресу: ckk@shop-logistics.ru График работы службы с 9 до 18 часов
С уважением, Мельник Дарья
Ведущий менеджер клиентского отдела, Shop-logistics.ru
Тел. 8(495) 668-10-71
Михаил, менеджер не совсем корректно выразилась, я согласна. Меня бы тоже напугала подобная формулировка. У нас были определенные тех.сложности по переводу некоторых актов. Ситуацию нормализуем, надеюсь, уже к концу текущей недели.
15/11/2017
А мы и не говорим, что единственная. Нас просто смущает, что в последнее время практически все изменения - они не сказать, что в лучшую сторону. Именно это и расстраивает, ибо мы как-то ждем другого развития Цены поднимаются, сроки увеличиваются (я не говорю про то, что они всегда такими будет, но факт - раньше неотправка в Питер в день забора - условный форсмажор, теперь будет отправка в день забора - свалившееся счастье, которое уже некритично, ибо ты клиента ориентируешь на максимальный срок изначально).
Ну и после забора в Москве на следующий день в Питер возят (и без допнаценок), просто ветка про ШЛ, не будем про другие конторы.
Нас просто смутило, что теперь совершенно не от курьеров зависит, уедет оно или нет. Когда курьер не успевает привезти до сортировки питерской машины - это мы еще понять можем. А когда оно приехало в шесть вечера, а в итоге никуда не поехало - вот это разочаровало. Проблема не в нас, а в клиентах, которые не всегда готовы ждать. И в случае, если в понедельник заказ, во вторник забор, в четверг к нам для комплектации, а только в пятницу к клиенту - это уже выглядит, согласитесь, не очень оперативно. К сожалению, при таких цепочках многие просто отваливаются.
Мне хочется, чтобы стало понятно. Это не мы такие зануды и нам вечно что-то не нравится (хотя, объективности ради, есть немало вещей, о которых мы говорим годами, но они не меняются). Просто искренне хочется продолжать вместе с вами оказывать клиентам качественную услугу, а то сроки растут, то заказы теряются, то курьеры не успевают.
Мы просто знаем, как вы можете работать и как работали раньше )) В чем сейчас проблема? Увеличились объемы? Не хватает людей? Расстраивает просто, что не проблема решается, а условия работы просто под нее подстраиваются.
В общем, соберитесь уже. Поверьте, мы как никто другой желаем, чтобы у вас все было хорошо и вы работали как часы
Анастасия Арефьева:
Коллеги, почему смешно? Мы не единственная курьерская служба, кто доставляет заказы из Москвы в СПБ 1-2 дня. По моему, вполне конкурентное условие. Более того, мы, наверное , 1 из единственных служб , кто еще предоставляет условие - забор в Москве и доставка в Санкт - Петербурге с возможностью на следующий день, и еще по обычным тарифам, без доп.наценок
Коллеги, почему смешно? Мы не единственная курьерская служба, кто доставляет заказы из Москвы в СПБ 1-2 дня. По моему, вполне конкурентное условие. Более того, мы, наверное , 1 из единственных служб , кто еще предоставляет условие - забор в Москве и доставка в Санкт - Петербурге с возможностью на следующий день, и еще по обычным тарифам, без доп.наценок
А мы и не говорим, что единственная. Нас просто смущает, что в последнее время практически все изменения - они не сказать, что в лучшую сторону. Именно это и расстраивает, ибо мы как-то ждем другого развития Цены поднимаются, сроки увеличиваются (я не говорю про то, что они всегда такими будет, но факт - раньше неотправка в Питер в день забора - условный форсмажор, теперь будет отправка в день забора - свалившееся счастье, которое уже некритично, ибо ты клиента ориентируешь на максимальный срок изначально).
Ну и после забора в Москве на следующий день в Питер возят (и без допнаценок), просто ветка про ШЛ, не будем про другие конторы.
Нас просто смутило, что теперь совершенно не от курьеров зависит, уедет оно или нет. Когда курьер не успевает привезти до сортировки питерской машины - это мы еще понять можем. А когда оно приехало в шесть вечера, а в итоге никуда не поехало - вот это разочаровало. Проблема не в нас, а в клиентах, которые не всегда готовы ждать. И в случае, если в понедельник заказ, во вторник забор, в четверг к нам для комплектации, а только в пятницу к клиенту - это уже выглядит, согласитесь, не очень оперативно. К сожалению, при таких цепочках многие просто отваливаются.
Мне хочется, чтобы стало понятно. Это не мы такие зануды и нам вечно что-то не нравится (хотя, объективности ради, есть немало вещей, о которых мы говорим годами, но они не меняются). Просто искренне хочется продолжать вместе с вами оказывать клиентам качественную услугу, а то сроки растут, то заказы теряются, то курьеры не успевают.
Мы просто знаем, как вы можете работать и как работали раньше )) В чем сейчас проблема? Увеличились объемы? Не хватает людей? Расстраивает просто, что не проблема решается, а условия работы просто под нее подстраиваются.
В общем, соберитесь уже. Поверьте, мы как никто другой желаем, чтобы у вас все было хорошо и вы работали как часы
16/11/2017
Не, мы, конечно, вечно всем недовольны, но вот реально последнее время чуть ли не половину своего времени приходится тратить, чтобы следить за состоянием заказов. Бестолку... Просто для примера:
00005904808. Забран курьером у поставщика в Москве 14 ноября. На складе появился в 18:18. В питерскую машину в тот день не попал. Ладно, перестраховывались, сразу клиента предупреждали, что возможна накладка, хотя он ей очень желателен был 15 числа. 15 числа попал в машину, приехал в Питер 16-го утром, выехал в пункт самовывоза в 12:37. До сих пор не появился на ПВЗ, который закрылся. Напомню, доставка на этот ПВЗ и Москвы - 1-2 дня. Сорвана. В итоге клиент остался без подарка, который надо дарить, мы очень серьезно испортили себе репутацию, хотя уже даже перестраховывались по срокам, более того, мы ШЛ заплатим за: забор курьером у поставщика, доставку из Москвы на ПВЗ в Санкт-Петербурге, отмену и возврат на склад РЦ в СПб, последующую отправку заказа обратно поставщику )) В принципе, получается, можно даже и не напрягаться, деньги и так капают ))
Трудности Москва-Питер? Ладно, другой пример.
00005909073. Сдан нами в Питере на склад РЦ 14-го ноября. 15-го в 11:17 заказ выехал в пункт самовывоза. Прошло 16-е число. До сих пор в транзите. Доставка на 3-й день на ПВЗ в рамках одного города? Заявлена доставка на этот ПВЗ - 0-1 р. дн.
Про заказ 00005847061 вообще молчу. Неделю пролежал на складе в Москве вместо того, чтобы ехать в Казань. Начали интересоваться, сказали, что забыли, но отправили. На скромный вопрос, уточнили ли они, клиенту оно вообще нужно еще, отписались из серии "Не их это работа".
ps. Пока писал, заказ на ПВЗ из Москвы проявился на ПВЗ в Питере. Через 15 минут после закрытия ПВЗ. Замечательно. Вот мне завтра утром даже в офис идти не хочется, ибо придется выслушивать от клиентки очень много "приятных" слов.
А так да, все замечательно, очень "конкурентное условие". И кругом единичные случаи... Все усугубляется еще тем, что раньше хоть ошибки свои признавали, а теперь и этого нет =/ Про то, что из последних шести актов только один был оплачен на 3-й день, остальные - на четвертый, уже молчу. Мелочь. При этом на "прозвон клиента в Казани в связи с задержкой отправки" мне ответили, что "договором не предусмотрено", а 4-й день тоже как-то договором не предусмотрен, но кого это волнует? ))
Вот и получается, что если ты дорожишь собственной репутацией, которую создавал годами, и пытаешься всего-лишь добиться нормальной работы от партнеров, то ты просто зануда везде ищешь негатив... Самозабаниться тут что ли? Нервов уже не хватает, если честно.
Не, мы, конечно, вечно всем недовольны, но вот реально последнее время чуть ли не половину своего времени приходится тратить, чтобы следить за состоянием заказов. Бестолку... Просто для примера:
00005904808. Забран курьером у поставщика в Москве 14 ноября. На складе появился в 18:18. В питерскую машину в тот день не попал. Ладно, перестраховывались, сразу клиента предупреждали, что возможна накладка, хотя он ей очень желателен был 15 числа. 15 числа попал в машину, приехал в Питер 16-го утром, выехал в пункт самовывоза в 12:37. До сих пор не появился на ПВЗ, который закрылся. Напомню, доставка на этот ПВЗ и Москвы - 1-2 дня. Сорвана. В итоге клиент остался без подарка, который надо дарить, мы очень серьезно испортили себе репутацию, хотя уже даже перестраховывались по срокам, более того, мы ШЛ заплатим за: забор курьером у поставщика, доставку из Москвы на ПВЗ в Санкт-Петербурге, отмену и возврат на склад РЦ в СПб, последующую отправку заказа обратно поставщику )) В принципе, получается, можно даже и не напрягаться, деньги и так капают ))
Трудности Москва-Питер? Ладно, другой пример.
00005909073. Сдан нами в Питере на склад РЦ 14-го ноября. 15-го в 11:17 заказ выехал в пункт самовывоза. Прошло 16-е число. До сих пор в транзите. Доставка на 3-й день на ПВЗ в рамках одного города? Заявлена доставка на этот ПВЗ - 0-1 р. дн.
Про заказ 00005847061 вообще молчу. Неделю пролежал на складе в Москве вместо того, чтобы ехать в Казань. Начали интересоваться, сказали, что забыли, но отправили. На скромный вопрос, уточнили ли они, клиенту оно вообще нужно еще, отписались из серии "Не их это работа".
ps. Пока писал, заказ на ПВЗ из Москвы проявился на ПВЗ в Питере. Через 15 минут после закрытия ПВЗ. Замечательно. Вот мне завтра утром даже в офис идти не хочется, ибо придется выслушивать от клиентки очень много "приятных" слов.
А так да, все замечательно, очень "конкурентное условие". И кругом единичные случаи... Все усугубляется еще тем, что раньше хоть ошибки свои признавали, а теперь и этого нет =/ Про то, что из последних шести актов только один был оплачен на 3-й день, остальные - на четвертый, уже молчу. Мелочь. При этом на "прозвон клиента в Казани в связи с задержкой отправки" мне ответили, что "договором не предусмотрено", а 4-й день тоже как-то договором не предусмотрен, но кого это волнует? ))
Вот и получается, что если ты дорожишь собственной репутацией, которую создавал годами, и пытаешься всего-лишь добиться нормальной работы от партнеров, то ты просто зануда везде ищешь негатив... Самозабаниться тут что ли? Нервов уже не хватает, если честно.
17/11/2017
Конкурент из 3 букв вроде делает все, что вам нужно. Попробуйте
Юрий Шульгин:
Самозабаниться тут что ли? Нервов уже не хватает, если честно.
Самозабаниться тут что ли? Нервов уже не хватает, если честно.
Конкурент из 3 букв вроде делает все, что вам нужно. Попробуйте
17/11/2017
Как раз договор заключили )) Начинаем работать )) По крайней мере, по тем направлениям, где у ШЛ основные проблемы ))
Даниил Д.:
Конкурент из 3 букв вроде делает все, что вам нужно. Попробуйте
Конкурент из 3 букв вроде делает все, что вам нужно. Попробуйте
Как раз договор заключили )) Начинаем работать )) По крайней мере, по тем направлениям, где у ШЛ основные проблемы ))
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