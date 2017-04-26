Анна --:



Роман, если что, то я не защищаю SL, здравый смысл применим при работе с любой компанией. Роман, если что, то я не защищаю SL, здравый смысл применим при работе с любой компанией.

Наш товар не вызывает проблем с идентификацией по артикулу. Такая ситуация случилась первый раз и я считаю по вине сотрудника ПВЗ.Далее - артикул на модели можно прописать единственным вариантом и он реализован. Приклеить дополнительно артикул на пекетик - не проблема - а кто помешает клиенту поменять пакетики местами и предьявить товар по стоимости меньший к оплате. Разве в этом случае сотрудник ПВЗ не должен сверить артикул на моделе с артикулом в товарном чеке, а не по артикулу на пакетике, в который упакована модель? И если он не сверит и пробьёт товар неправильно, то кто будет виноват? Опять мы? И кто возместит в данном случае ущерб? разве это не ущерб, причинённый не внимательностью сотрудника? Или он там в качестве стула работает? не валите с больной головы на здоровую. Тут ситуация аналогичная - только сотрудник ПВЗ отказался продать товар. Могли бы хотя бы позвонить...так тоже - нет, ни одного звонка. Компания оказывает услугу и по продаже товара нашего и по приёму денежных средств. И сотрудники должны иметь хотя бы среднее образование и способность к мышлению, что бы работать на этом месте. Разве нет?