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Shop-Logistics кто работал?



Ссылка на сообщение Роман Красников,
Коммерческий Директор Комфорт-М
Москва, Россия
26/04/2017

Анна --:

Роман, если что, то я не защищаю SL, здравый смысл применим при работе с любой компанией.

Наш товар не вызывает проблем с идентификацией по артикулу. Такая ситуация случилась первый раз и я считаю по вине сотрудника ПВЗ.
Далее - артикул на модели можно прописать единственным вариантом и он реализован. Приклеить дополнительно артикул на пекетик - не проблема - а кто помешает клиенту поменять пакетики местами и предьявить товар по стоимости меньший к оплате. Разве в этом случае сотрудник ПВЗ не должен сверить артикул на моделе с артикулом в товарном чеке, а не по артикулу на пакетике, в который упакована модель? И если он не сверит и пробьёт товар неправильно, то кто будет виноват? Опять мы? И кто возместит в данном случае ущерб? разве это не ущерб, причинённый не внимательностью сотрудника? Или он там в качестве стула работает? не валите с больной головы на здоровую. Тут ситуация аналогичная - только сотрудник ПВЗ отказался продать товар. Могли бы хотя бы позвонить...так тоже - нет, ни одного звонка. Компания оказывает услугу и по продаже товара нашего и по приёму денежных средств. И сотрудники должны иметь хотя бы среднее образование и способность к мышлению, что бы работать на этом месте. Разве нет?



Ссылка на сообщение Анна --,
ИП Интернет-магазин
Москва, Россия
26/04/2017

Роман Красников:

Анна --:

Роман, если что, то я не защищаю SL, здравый смысл применим при работе с любой компанией.

Наш товар не вызывает проблем с идентификацией по артикулу. Такая ситуация случилась первый раз и я считаю по вине сотрудника ПВЗ.
Далее - артикул на модели можно прописать единственным вариантом и он реализован. Приклеить дополнительно артикул на пекетик - не проблема - а кто помешает клиенту поменять пакетики местами и предьявить товар по стоимости меньший к оплате. Разве в этом случае сотрудник ПВЗ не должен сверить артикул на моделе с артикулом в товарном чеке, а не по артикулу на пакетике, в который упакована модель? И если он не сверит и пробьёт товар неправильно, то кто будет виноват? Опять мы? И кто возместит в данном случае ущерб? разве это не ущерб, причинённый не внимательностью сотрудника? Или он там в качестве стула работает? не валите с больной головы на здоровую. Тут ситуация аналогичная - только сотрудник ПВЗ отказался продать товар. Могли бы хотя бы позвонить...так тоже - нет, ни одного звонка. Компания оказывает услугу и по продаже товара нашего и по приёму денежных средств. И сотрудники должны иметь хотя бы среднее образование и способность к мышлению, что бы работать на этом месте. Разве нет?


Вскрывая индивидуальную упаковку товара клиент автоматически ставит себя в ситуацию, при которой он обязан выкупить товар, так как нарушена упаковка (если товар не подлежит примерке - тут явно есть нюансы, но я не разбиралась, не мой профиль). Если заказ с частичной выдачей, то он должен производиться под контролем оператора ПВЗ. Если оператор не смог идентифицировать артикул, значит проблема была. В Ваших же интересах выяснить причину, чтобы избежать этого в дальнейшем. Ни один человек в здравом уме не будет подставляться. Если товар пробит неверно, то тут должно быть возмещение. Но сейчас это не Ваш случай. То, что из ПВЗ не позвонили, что ж, бывает. Человеческий фактор. Ваши сотрудники никогда не ошибаются? Хотя и Ваш клиент мог позвонить в магазин еще из пункта, чтобы Вы поспособствовали решению вопроса. Мои клиенты звонят, если, например, смс была, а заказ найти не могут. Мы подключаемся.
В договоре написано, что Агент обязуется... совершать... действия... с оказанием... услуг организация доставки Заказов или выдачи Заказов в пунктах выдачи".

Организация доставки и/или выдачи не равно продажа. Вы пишите, что Грастин в таких случаях возмещал все. Получается, что подобный случай у Вас не первый. Может быть все-таки на своей стороне порешать проблемы с артикулом? Но для начала все-таки стоит поговорить нормально, без наездов, с тем оператором, который не выдал. Он сможет пояснить в чем возникла проблема.



Ссылка на сообщение Анна --,
ИП Интернет-магазин
Москва, Россия
26/04/2017

Вот, что еще подумалось. Со мной спорить бесполезно по одной простой причине - для меня главный принцип "хочешь, чтобы было хорошо, сделай это сам". Поэтому в любой ситуации я в первую очередь ковыряю причины на своей стороне - что я не доделала, чтобы было хорошо без меня. С SL я работаю уже 6 лет, много с чем сталкивалась, многое поменяла в своей работе. Соответственно, проблем сейчас с SL у меня почти не возникает. Ттт, чтобы и дальше так было.
Мне не понятно упорство насчет того, что у нас все норм. Так не бывает. Ну покопайтесь Вы в бизнес-процессах, сходите на склад, посмотрите упаковки. Все ж на пользу будет.


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