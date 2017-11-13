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Отзывы о работе компании СДЭК
13/11/2017
Добрый день, Дмитрий!
Уточните, пожалуйста, номер накладной, по которой Вы ожидали заказ? Мы обязательно поможем Вам разобраться в ситуации и решить проблему.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
Дмитрий Фатхутдинов:
Уважаемый СДЭК, как можно пообщаться с вашим руководством? Хочу понять логику, когда доставленную, практически до дверей, посылку отправляют обратно в Китай (кому это выгодно?) из-за неуплаты Продавцом (такой возможно?!) стоимости доставки.
Мне, как Получателю, не понятно соответствие таких действий миссии вашей Компании и здравому смыслу.
Предложил даже оплатить эти транспортные расходы, на что получил ответ, что такое невозможно и что решение уже принято (то ли компьютером, то ли программой) и посылка будет возвращена Продавцу (который даже не в курсе, что он кому-то что-то должен). Очень странная ситуация, что никто не может принять решение помимо программы. Кругом менеджеры без полномочий, которыми рулит компьютер.
У вас есть сотрудники или руководство, кто может решить такой простой вопрос, как согласовать обоюдное решение между вами (перевозчиком) и мной (получателем) и выдать товар? Напишите мне контакт на почту, буду очень признателен.
Не хочется втягиваться в претензии и суды. Считаю, что можно договориться.
Уважаемый СДЭК, как можно пообщаться с вашим руководством? Хочу понять логику, когда доставленную, практически до дверей, посылку отправляют обратно в Китай (кому это выгодно?) из-за неуплаты Продавцом (такой возможно?!) стоимости доставки.
Мне, как Получателю, не понятно соответствие таких действий миссии вашей Компании и здравому смыслу.
Предложил даже оплатить эти транспортные расходы, на что получил ответ, что такое невозможно и что решение уже принято (то ли компьютером, то ли программой) и посылка будет возвращена Продавцу (который даже не в курсе, что он кому-то что-то должен). Очень странная ситуация, что никто не может принять решение помимо программы. Кругом менеджеры без полномочий, которыми рулит компьютер.
У вас есть сотрудники или руководство, кто может решить такой простой вопрос, как согласовать обоюдное решение между вами (перевозчиком) и мной (получателем) и выдать товар? Напишите мне контакт на почту, буду очень признателен.
Не хочется втягиваться в претензии и суды. Считаю, что можно договориться.
Добрый день, Дмитрий!
Уточните, пожалуйста, номер накладной, по которой Вы ожидали заказ? Мы обязательно поможем Вам разобраться в ситуации и решить проблему.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
13/11/2017
Покупательница готова ждать еще 20 минут, и отказывается от заказа. С ней еще до сих пор никто не связался
Александра Мазурова:
Василий Кузнецов:
1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
Покупательница готова ждать еще 20 минут, и отказывается от заказа. С ней еще до сих пор никто не связался
13/11/2017
заказ 1062775418- покупательница отказалась от заказа, неужели так сложно было с пятницы по понедельник с ней связаться. Отвратительная работа вашего подразделения.
Александра Мазурова:
Добрый день, Василий!
По накладной 1062470485, взяла на контроль и сейчас проводим внутреннее расследование. При поступлении информации, я Вам сообщу ее. Пока ничего определенного пока не могу сказать.
1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
Василий Кузнецов:
Добрый день, просьба провести расследование по 2 случаям курьерских доставок, если вы заинтересованы в повышении качества своих услуг:
1. 1062470485. заказ прибыл в Махачкалу 10.11, был в тот же день выдан на доставку курьеру, клиенту в течение дня так никто и не перезвонил, в чате в ЛК СДЭК нам дали контакт курьера, мы ему дозвонились, он обещал доставить заказ, я так понимаю, заказ так и не был доставлен
2. 1062775418. заказ прибыл в Химки 10.11, был в тот же день на доставке у курьера, заказ доставлен не был и клиенту никто не звонил.
У вас, по всей видимости, проблемная область- работа подразделений на местах, люди работают в расслабленном режиме, сейчас не предновогоднее время, чтобы не успеть доставить заказ в Химках, когда он уже утром находится в Химках на доставке у курьера. Отсюда риски работать через вас с доставкой до двери- ненадежно, клиенты сейчас балованые и требовательные, + куча времени теряется на обработку таких жалоб, объяснения с клиентами
договор ИМ8924
Добрый день, просьба провести расследование по 2 случаям курьерских доставок, если вы заинтересованы в повышении качества своих услуг:
1. 1062470485. заказ прибыл в Махачкалу 10.11, был в тот же день выдан на доставку курьеру, клиенту в течение дня так никто и не перезвонил, в чате в ЛК СДЭК нам дали контакт курьера, мы ему дозвонились, он обещал доставить заказ, я так понимаю, заказ так и не был доставлен
2. 1062775418. заказ прибыл в Химки 10.11, был в тот же день на доставке у курьера, заказ доставлен не был и клиенту никто не звонил.
У вас, по всей видимости, проблемная область- работа подразделений на местах, люди работают в расслабленном режиме, сейчас не предновогоднее время, чтобы не успеть доставить заказ в Химках, когда он уже утром находится в Химках на доставке у курьера. Отсюда риски работать через вас с доставкой до двери- ненадежно, клиенты сейчас балованые и требовательные, + куча времени теряется на обработку таких жалоб, объяснения с клиентами
договор ИМ8924
Добрый день, Василий!
По накладной 1062470485, взяла на контроль и сейчас проводим внутреннее расследование. При поступлении информации, я Вам сообщу ее. Пока ничего определенного пока не могу сказать.
1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
заказ 1062775418- покупательница отказалась от заказа, неужели так сложно было с пятницы по понедельник с ней связаться. Отвратительная работа вашего подразделения.
14/11/2017
Добрый день, Василий!
Заказ вручен получателю по накладной 1062775418.
1062470485 - заказ не был доставлен получателю ранее, так как клиент не мог оплатить заказ. Василий, может получателю будет комфортнее забрать посылку с нашего офиса самостоятельно, при наличии необходимой суммы? Удобно ли Вам будет это обсудить с получателем?
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
Василий Кузнецов:
Покупательница готова ждать еще 20 минут, и отказывается от заказа. С ней еще до сих пор никто не связался
Александра Мазурова:
Василий Кузнецов:
1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
Покупательница готова ждать еще 20 минут, и отказывается от заказа. С ней еще до сих пор никто не связался
Добрый день, Василий!
Заказ вручен получателю по накладной 1062775418.
1062470485 - заказ не был доставлен получателю ранее, так как клиент не мог оплатить заказ. Василий, может получателю будет комфортнее забрать посылку с нашего офиса самостоятельно, при наличии необходимой суммы? Удобно ли Вам будет это обсудить с получателем?
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
14/11/2017
Добрый день, Дарья!
190593 - номер зарегистрированной претензии. Ответ по претензии будет, ориентировочно, 23.11. Предварительно мы свяжемся с претензионным отделом, чтобы ускорить данный процесс.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
Дарья Стрекаловская:
Напишите, пожалуйста, регистрационный номер претензии потому его мне так и не прислали.
Получатель обнаружил проблему только дома и приехал к нам в офис на обмен. Естественно, никаких актов не подписывал.
Напишите, пожалуйста, регистрационный номер претензии потому его мне так и не прислали.
Получатель обнаружил проблему только дома и приехал к нам в офис на обмен. Естественно, никаких актов не подписывал.
Добрый день, Дарья!
190593 - номер зарегистрированной претензии. Ответ по претензии будет, ориентировочно, 23.11. Предварительно мы свяжемся с претензионным отделом, чтобы ускорить данный процесс.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
16/11/2017
Добрый день, у вас плохо работает служба передачи новостей об открытии-закрытии пвз на сайте. За неделю теряем 2 заказа из-за того, что пвз закрыли, а анонсов не было об этом, из-за этого у нас на сайте информация о них продолжала публиковаться.
Чтобы не быть голословным, речь о пвз в гг Купино и Карасук
Добрый день, у вас плохо работает служба передачи новостей об открытии-закрытии пвз на сайте. За неделю теряем 2 заказа из-за того, что пвз закрыли, а анонсов не было об этом, из-за этого у нас на сайте информация о них продолжала публиковаться.
Чтобы не быть голословным, речь о пвз в гг Купино и Карасук
16/11/2017
11-го числа отправление поступило в мой город.
13-го числа курьер "Не успевает", 14-го числа - тоже самое, 15-го я звонил и требовал доставить - опять ни ответа ни привета, курьер "не успевает"!!!
Сегодня, 16-го я мнова трачу время и узнаю телефон курьера. Он не берёт трубку вот уже ЧАС! На СМС не отвечает!
Моя трудовая деятельность БЛОКИРОВАНА из-за СДЕК!
Требую возмещения материального ущерба в размере 7500 рублей.
Накладная 1062958535
11-го числа отправление поступило в мой город.
13-го числа курьер "Не успевает", 14-го числа - тоже самое, 15-го я звонил и требовал доставить - опять ни ответа ни привета, курьер "не успевает"!!!
Сегодня, 16-го я мнова трачу время и узнаю телефон курьера. Он не берёт трубку вот уже ЧАС! На СМС не отвечает!
Моя трудовая деятельность БЛОКИРОВАНА из-за СДЕК!
Требую возмещения материального ущерба в размере 7500 рублей.
Накладная 1062958535
17/11/2017
Добрый день, Кирилл!
Обсуждаем с Вами на IR.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
Kirill N S:
11-го числа отправление поступило в мой город.
13-го числа курьер "Не успевает", 14-го числа - тоже самое, 15-го я звонил и требовал доставить - опять ни ответа ни привета, курьер "не успевает"!!!
Сегодня, 16-го я мнова трачу время и узнаю телефон курьера. Он не берёт трубку вот уже ЧАС! На СМС не отвечает!
Моя трудовая деятельность БЛОКИРОВАНА из-за СДЕК!
Требую возмещения материального ущерба в размере 7500 рублей.
Накладная 1062958535
11-го числа отправление поступило в мой город.
13-го числа курьер "Не успевает", 14-го числа - тоже самое, 15-го я звонил и требовал доставить - опять ни ответа ни привета, курьер "не успевает"!!!
Сегодня, 16-го я мнова трачу время и узнаю телефон курьера. Он не берёт трубку вот уже ЧАС! На СМС не отвечает!
Моя трудовая деятельность БЛОКИРОВАНА из-за СДЕК!
Требую возмещения материального ущерба в размере 7500 рублей.
Накладная 1062958535
Добрый день, Кирилл!
Обсуждаем с Вами на IR.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
17/11/2017
Добрый день!
Спасибо Вам за отзыв! Передали информацию компетентным сотрудникам, для решения данной проблемы.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
Василий Кузнецов:
Добрый день, у вас плохо работает служба передачи новостей об открытии-закрытии пвз на сайте. За неделю теряем 2 заказа из-за того, что пвз закрыли, а анонсов не было об этом, из-за этого у нас на сайте информация о них продолжала публиковаться.
Чтобы не быть голословным, речь о пвз в гг Купино и Карасук
Добрый день, у вас плохо работает служба передачи новостей об открытии-закрытии пвз на сайте. За неделю теряем 2 заказа из-за того, что пвз закрыли, а анонсов не было об этом, из-за этого у нас на сайте информация о них продолжала публиковаться.
Чтобы не быть голословным, речь о пвз в гг Купино и Карасук
Добрый день!
Спасибо Вам за отзыв! Передали информацию компетентным сотрудникам, для решения данной проблемы.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)
18/11/2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться за помощью,желательно к старшему кредитному контроллеру,так как обычные не могут нечем помочь.После закрытия раз Новогиреево в Москве , компания осталась должна денег,но никто нечего не знает.Два месяца пытаюсь чего либо узнать ,но безуспешно.Такое безразличие и непонимание встречаю впервые...Хоть в суд иди.......
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться за помощью,желательно к старшему кредитному контроллеру,так как обычные не могут нечем помочь.После закрытия раз Новогиреево в Москве , компания осталась должна денег,но никто нечего не знает.Два месяца пытаюсь чего либо узнать ,но безуспешно.Такое безразличие и непонимание встречаю впервые...Хоть в суд иди.......
19/11/2017
Добрый день. Уже не в первый раз замечаю, что информация по отслеживанию в личном кабинете и на сайте СДЭК очень отличается. Например, по накладной 1063201631 в ЛК отображается, что груз принят в ПВЗ и далее не двигался. Но на сайте www.cdek.ru отображается так:
Статус Местоположение Дата
В транзитном городе Москва (Орехово) 13.11.2017
Отправлен в транзитный город Москва (Орехово) 14.11.2017
Принят в городе отправителя Москва 15.11.2017
Принят в городе получателя Сургут 16.11.2017
Какой информации доверять?
Добрый день. Уже не в первый раз замечаю, что информация по отслеживанию в личном кабинете и на сайте СДЭК очень отличается. Например, по накладной 1063201631 в ЛК отображается, что груз принят в ПВЗ и далее не двигался. Но на сайте www.cdek.ru отображается так:
Статус Местоположение Дата
В транзитном городе Москва (Орехово) 13.11.2017
Отправлен в транзитный город Москва (Орехово) 14.11.2017
Принят в городе отправителя Москва 15.11.2017
Принят в городе получателя Сургут 16.11.2017
Какой информации доверять?
19/11/2017
Александра Мазурова, решение по претензиям от местного офиса окончательное или центральный офис вмешивается?
Выбрана ускоренная доставка за 1.700 вместо обычной за 400 руб, т.к. клиенту товар нужен был срочно. - 1057715633. Из-за проблем со сроками, которые у вас были в сентябре, но мы о них узнали только по факту, заказ доставлялся дольше даже самого дешевого тарифа "посылка склад-склад", и местный офис в ответ на претензию предложил компенсацию 100 руб.
Т.е. мы взяли с получателя за доставку по дорогому тарифу, сорвали сроки и, естественно, вернули разницу 1300 руб, уговорили забрать заказ после оговоренных сроков, а СДЭК компенсирует нам только 100 руб. Это ради поржать или политика заработка такая?
Мы месяц через вас не отправляем, ушли в DPD. Для нас вопрос принципиальный, потому что не в первый раз сталкиваемся с подобным, а для вас - сумма наших отправок за 1-2 дня. Вы же больше потеряли, жадничая или забивая на клиенториентированность.
Александра Мазурова, решение по претензиям от местного офиса окончательное или центральный офис вмешивается?
Выбрана ускоренная доставка за 1.700 вместо обычной за 400 руб, т.к. клиенту товар нужен был срочно. - 1057715633. Из-за проблем со сроками, которые у вас были в сентябре, но мы о них узнали только по факту, заказ доставлялся дольше даже самого дешевого тарифа "посылка склад-склад", и местный офис в ответ на претензию предложил компенсацию 100 руб.
Т.е. мы взяли с получателя за доставку по дорогому тарифу, сорвали сроки и, естественно, вернули разницу 1300 руб, уговорили забрать заказ после оговоренных сроков, а СДЭК компенсирует нам только 100 руб. Это ради поржать или политика заработка такая?
Мы месяц через вас не отправляем, ушли в DPD. Для нас вопрос принципиальный, потому что не в первый раз сталкиваемся с подобным, а для вас - сумма наших отправок за 1-2 дня. Вы же больше потеряли, жадничая или забивая на клиенториентированность.
12:10
Добрый день.
Получили предарбитражную претензию от финансового контролера о задолженности перед ООО "СДЭК-ДС" на 10897 руб.
По договору ИМ2353, компания ООО "СДЭК-ДС" перечисляет денежные средства полученные от покупателей в наш адрес по доставленным заказам согласно реестрам наложенных платежей, через сервис Pimpay, за вычетом своих услуг.
Последнее перечисление Вы осуществляли по реестру 794859 от 31.10.2017.
Было перечислено 3162.54 руб.
По реестру было видно, что в этом перечислении с наc были удержаны все Ваши
расходы по доставке и дополнительным услугам по нашим последним доставкам (за Октябрь и часть Сентября).
Предыдущие Ваши перечисления денежных средств также осуществлялись за вычетом оказанных Вами услуг.
В связи мы не видим основания для возникновения задолженности перед Вами.
Просим разобраться в возникшей ситуации.
Договор ИМ2353
Добрый день.
Получили предарбитражную претензию от финансового контролера о задолженности перед ООО "СДЭК-ДС" на 10897 руб.
По договору ИМ2353, компания ООО "СДЭК-ДС" перечисляет денежные средства полученные от покупателей в наш адрес по доставленным заказам согласно реестрам наложенных платежей, через сервис Pimpay, за вычетом своих услуг.
Последнее перечисление Вы осуществляли по реестру 794859 от 31.10.2017.
Было перечислено 3162.54 руб.
По реестру было видно, что в этом перечислении с наc были удержаны все Ваши
расходы по доставке и дополнительным услугам по нашим последним доставкам (за Октябрь и часть Сентября).
Предыдущие Ваши перечисления денежных средств также осуществлялись за вычетом оказанных Вами услуг.
В связи мы не видим основания для возникновения задолженности перед Вами.
Просим разобраться в возникшей ситуации.
Договор ИМ2353
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