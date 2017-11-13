Добрый день, просьба провести расследование по 2 случаям курьерских доставок, если вы заинтересованы в повышении качества своих услуг:1. 1062470485. заказ прибыл в Махачкалу 10.11, был в тот же день выдан на доставку курьеру, клиенту в течение дня так никто и не перезвонил, в чате в ЛК СДЭК нам дали контакт курьера, мы ему дозвонились, он обещал доставить заказ, я так понимаю, заказ так и не был доставлен2. 1062775418. заказ прибыл в Химки 10.11, был в тот же день на доставке у курьера, заказ доставлен не был и клиенту никто не звонил.У вас, по всей видимости, проблемная область- работа подразделений на местах, люди работают в расслабленном режиме, сейчас не предновогоднее время, чтобы не успеть доставить заказ в Химках, когда он уже утром находится в Химках на доставке у курьера. Отсюда риски работать через вас с доставкой до двери- ненадежно, клиенты сейчас балованые и требовательные, + куча времени теряется на обработку таких жалоб, объяснения с клиентамидоговор ИМ8924