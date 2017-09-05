Странные дела творятся, в суть проблемы вникать никто не хочет по всей видимости, попробую задать вопрос здесь.Отправили заказ во Всеволожск (склад-дверь) за 305 рублей.Клиент сначала изменил доставку на СПб, потом на другой город ЛО, и потом еще раз в СПб, там этот заказ и забрал, в итоге доставка обошлась нам вместо 305 рублей в 825 рублей.Клиент заплатил 305 рублей, как и было заявлено в квитанции.Удивил ответ персонального менеджера на вопрос "Как избежать подобных ситуаций в дальнейшем", дословно звучал он так "Добрый день, клиент сам переносил доставку и адрес."Далее следует *смайлик, бьющийся об стену*, я понимаю что клиент сам переносил доставку и адрес, но должен же быть разумный механизм изменения стоимости доставки?! А если завтра клиент перенесет доставку из Калининграда во Владивосток и экспрессом, нам снова платить за его идиотские хотелки?!