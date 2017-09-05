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Отзывы о работе компании СДЭК



Ссылка на сообщение Фм Ыч,
Директор FMParts.ru
1
05/09/2017

Странные дела творятся, в суть проблемы вникать никто не хочет по всей видимости, попробую задать вопрос здесь.

Отправили заказ во Всеволожск (склад-дверь) за 305 рублей.
Клиент сначала изменил доставку на СПб, потом на другой город ЛО, и потом еще раз в СПб, там этот заказ и забрал, в итоге доставка обошлась нам вместо 305 рублей в 825 рублей.
Клиент заплатил 305 рублей, как и было заявлено в квитанции.

Удивил ответ персонального менеджера на вопрос "Как избежать подобных ситуаций в дальнейшем", дословно звучал он так "Добрый день, клиент сам переносил доставку и адрес."

Далее следует *смайлик, бьющийся об стену*, я понимаю что клиент сам переносил доставку и адрес, но должен же быть разумный механизм изменения стоимости доставки?! А если завтра клиент перенесет доставку из Калининграда во Владивосток и экспрессом, нам снова платить за его идиотские хотелки?! :roll:



Ссылка на сообщение Яна Ковешникова,
Менеджер по работе с клиентами Afina-Lingerie
Москва, Россия
05/09/2017

Фм Ыч:

Странные дела творятся, в суть проблемы вникать никто не хочет по всей видимости, попробую задать вопрос здесь.

Отправили заказ во Всеволожск (склад-дверь) за 305 рублей.
Клиент сначала изменил доставку на СПб, потом на другой город ЛО, и потом еще раз в СПб, там этот заказ и забрал, в итоге доставка обошлась нам вместо 305 рублей в 825 рублей.
Клиент заплатил 305 рублей, как и было заявлено в квитанции.

Удивил ответ персонального менеджера на вопрос "Как избежать подобных ситуаций в дальнейшем", дословно звучал он так "Добрый день, клиент сам переносил доставку и адрес."

Далее следует *смайлик, бьющийся об стену*, я понимаю что клиент сам переносил доставку и адрес, но должен же быть разумный механизм изменения стоимости доставки?! А если завтра клиент перенесет доставку из Калининграда во Владивосток и экспрессом, нам снова платить за его идиотские хотелки?! :roll:


У нас тоже один раз такое было. Нам компенсировали сумму. Это ошибка менеджера Сдек. Менеджер должен направить получателя в интернет-магазин. Только интернет-магазин может самостоятельно изменять направления и тарифы. Однозначно. не правильно если кто-то другой на ваш договор вешает какие-то дополнительные перемещения без вашего согласия.



Ссылка на сообщение Ирина Никогосян,
Менеджер отдела качества СДЭК
Новосибирск, Россия
06/09/2017

Яна Ковешникова:

Елизавета Ускова:

Яна Ковешникова:

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему мне не отвечают в чате? Может с моим личным каб. технический сбой? Неоднократно обращалась в чат в последнее время в течении часа никто так и не отвечал. Последние обращения 01.09 и 02.09. ИМ3095

И вопрос второй, 1054408968 отправление лежало 02.09. на Авиамоторной, клиент хотел срочно получить посылку, готов был сам приехать. Подскажите, почему консультант ответила что на Авимоторной нельзя получить данный пакет если приехать 02.09. Звонила в 12.15

Яна, добрый день!
Возможно, тут зависит от загруженности чата.
Уточнила у сотрудников, в пиковое часы может быть время ожидания около часа, в выходные дни сейчас время ожидания до 30 минут.
Но это именно время ожидания первого ответа. Остальные ответы сотрудники предоставляют в течение 3-4х минут.
По поводу Авиамоторной, по этому адресу находится наша курьерская база, выдача посылок происходит только по предварительной договоренности ( мы предупреждаем всех сотрудников, чтобы встретили) и только, если заказ идет без наложенного платежа.
В данном случае посылка имеет наложенный платеж в размере 3737 рублей.
Доставку заказа на завтра беру на контроль.


Но на сайте Сдек не написано, что груз выдают по предварительной записи и только без наложенного платежа. Кроме того, я сейчас делаю тестовую накладную с доставкой в ПВЗ на Авиамоторную с наложкой и она без проблем прошла. Или у вас два офиса на Авиамоторной? https://www.cdek.ru/contacts/g_moskva_u ... _d_69.html


Яна, добрый день! В данном офисе располагается наша курьерская база и клиентский отдел, совместно с отделом продаж, но именно ПВЗ этот склад не является, вручение происходит таким образом, который описала Елизавета. Мы уточним у нашего менеджера, который размещает информацию на сайте, чтобы поправить данные и не вызывать сомнения у клиентов. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)



Ссылка на сообщение Ирина Никогосян,
Менеджер отдела качества СДЭК
Новосибирск, Россия
06/09/2017

Елена Овчинникова:

1054472461 - уже неделю по Москве катается! Из ПВЗ в Черемушки в ПВЗ Сокол!
Сегодня груз опять в Черемушках. Это как вообще?????


Елена, добрый день!

По информации от сотрудников, на складе приёма посылок на м. новые Черёмушки была нарушена процедура приёма консолидации, к сожалению, посылка в поиске. Примите, пожалуйста, извинения за данную ситуацию. Поиск продлится до пятницы, получателя уведомим о результатах непременно. Могли бы Вы уточнить, какой кофе во вложении, как была упакована посылка? Эта информация ускорит поиск. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)



Ссылка на сообщение Ирина Никогосян,
Менеджер отдела качества СДЭК
Новосибирск, Россия
06/09/2017

Фм Ыч:

Странные дела творятся, в суть проблемы вникать никто не хочет по всей видимости, попробую задать вопрос здесь.

Отправили заказ во Всеволожск (склад-дверь) за 305 рублей.
Клиент сначала изменил доставку на СПб, потом на другой город ЛО, и потом еще раз в СПб, там этот заказ и забрал, в итоге доставка обошлась нам вместо 305 рублей в 825 рублей.
Клиент заплатил 305 рублей, как и было заявлено в квитанции.

Удивил ответ персонального менеджера на вопрос "Как избежать подобных ситуаций в дальнейшем", дословно звучал он так "Добрый день, клиент сам переносил доставку и адрес."

Далее следует *смайлик, бьющийся об стену*, я понимаю что клиент сам переносил доставку и адрес, но должен же быть разумный механизм изменения стоимости доставки?! А если завтра клиент перенесет доставку из Калининграда во Владивосток и экспрессом, нам снова платить за его идиотские хотелки?! :roll:


Добрый день!
Если плательщиком по договору являетесь Вы, то при изменении стоимости, если населённый пункт доставки меняется, сотрудники ОБЯЗАНЫ согласовать с плательщиком, то есть с Вами. То есть, предполагаю, что рабочая инструкция сотрудниками, к сожалению, была нарушена. Пожалуйста, уточните номер накладной, по которой произошла ситуация, чтобы мы смогли разобраться. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)



Ссылка на сообщение Елена Овчинникова,
Генеральный директор 2 кофейных маньяка
Moscow, Russia
06/09/2017

Ирина Никогосян:

Елена Овчинникова:

1054472461 - уже неделю по Москве катается! Из ПВЗ в Черемушки в ПВЗ Сокол!
Сегодня груз опять в Черемушках. Это как вообще?????


Елена, добрый день!

По информации от сотрудников, на складе приёма посылок на м. новые Черёмушки была нарушена процедура приёма консолидации, к сожалению, посылка в поиске. Примите, пожалуйста, извинения за данную ситуацию. Поиск продлится до пятницы, получателя уведомим о результатах непременно. Могли бы Вы уточнить, какой кофе во вложении, как была упакована посылка? Эта информация ускорит поиск. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)


Ясно. Спасибо за ответ. Был фирменный пакет СДЕК размером А3 с вероятностью 80%. Еще могла быть коробка картонная с наклейками "2 кофейных маньяка" по бокам (вероятность процентов 20).



Ссылка на сообщение Елена Овчинникова,
Генеральный директор 2 кофейных маньяка
Moscow, Russia
06/09/2017

Елена Овчинникова:

Ирина Никогосян:

Елена Овчинникова:

1054472461 - уже неделю по Москве катается! Из ПВЗ в Черемушки в ПВЗ Сокол!
Сегодня груз опять в Черемушках. Это как вообще?????


Елена, добрый день!

По информации от сотрудников, на складе приёма посылок на м. новые Черёмушки была нарушена процедура приёма консолидации, к сожалению, посылка в поиске. Примите, пожалуйста, извинения за данную ситуацию. Поиск продлится до пятницы, получателя уведомим о результатах непременно. Могли бы Вы уточнить, какой кофе во вложении, как была упакована посылка? Эта информация ускорит поиск. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)


Ясно. Спасибо за ответ. Был фирменный пакет СДЕК размером А3 с вероятностью 80%. Еще могла быть коробка картонная с наклейками "2 кофейных маньяка" по бокам (вероятность процентов 20).


Во вложении - очень вкусный кофе в зернах. 7 пакетов по 250г.



Ссылка на сообщение Елизавета Ускова,
Менеджер отдела качества СДЭК
Новосибирск, Россия
07/09/2017

Елена Овчинникова:


Ясно. Спасибо за ответ. Был фирменный пакет СДЕК размером А3 с вероятностью 80%. Еще могла быть коробка картонная с наклейками "2 кофейных маньяка" по бокам (вероятность процентов 20).

Елена, добрый день!
Спасибо за описание, передали его на склад.
Менеджер сообщил, что поиски будут до пятницы-понедельника. Сделаем все, чтобы найти заказ раньше.
По результатам обязательно Вас оповестим.


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