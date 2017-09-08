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Отзывы о работе компании СДЭК



Ссылка на сообщение Наталья Моисеева,
Account manager CDEK - Life in Express Style
Novosibirsk, Russia
13:10

Александр Мак:

Накладная № 1056069457Дата создания: 08.09.2017

На сайте СДЭК вижу статус «готов к выдаче». Приезжаю в пункт выдачи. Сотрудница радостно произносит «О! я не могу отдать ваш заказ» и ничего не пояснив разворачивается, чтобы уйти.
Далее происходит очень странный диалог:
- Почему мне не отдают мой заказ? Сатус на сайте – готов к выдаче и товар и пересылка, полностью оплачены.
-Стоит статус «Запрет выдачи».
- Почему?
- Стоит статус запрет выдачи.
После долгих переговоров, удалось выяснить, что у компании отправителя (интернет магазина) есть некая задолженность перед СДЭК. Поэтому, мне не отдают мой заказ. От неоднократных предложений ОПЛАТИТЬ ПОВТОРНО стоимость пересылки, отказались. Как в пункте выдачи, так и по «горячей линии». Из чего следует однозначный вывод: Компании СДЭК глубоко плевать на несчастных людей ставших их «клиентами». Они берут чужие вещи в заложники, для ведения своих корпоративных разборок.
Если не хотите с боем выбивать собственные вещи, когда вы уже заплатили за услуги этой компании, то никогда НЕ пользуйтесь услугами СДЭК.
Небольшое дополнение. Письменный отказ в выдаче посылки дать отказываются. Оператор "экстренной линии" цитирую: "не имеет технической возможности" связаться с пунктом выдачи.


Добрый день, Александр! Нам жаль, что такая ситуация произошла и Вам пришлось тратить свое лично время, приехав к нам в офис и не получив заказ. Он вручен Вам 14.09.2017 13:38:00. Хотим прояснить ситуацию, почему так произошло. Плательщиком наших услуг по договору является интернет-магазин. Согласно условиям работы, при наличии задолженности мы неоднократно напоминаем о необходимости оплаты, как письменно так и по телефону. При несоблюдении условий договора, мы вправе пойти на крайние меры и приостановить к выдаче заказы до полной оплаты. Хочу акцентировать внимание, что это крайние меры. Мы прекрасно понимаем, что доставляем тем самым неудобства получателям. Надеемся на Ваше понимание! (Менеджер отдела качества СДЭК)



Ссылка на сообщение Наталья Моисеева,
Account manager CDEK - Life in Express Style
Novosibirsk, Russia
13:20

Dddd Ddddd:

Добрый день! просьба уточнить, что с заказом 1056135959 в Кемерово. Заказ предоплаченный, на юр. лицо, отгружен в СДЭК 8.09, вчера выяснилось, что он еще в Москве, с нами никто не связывался и не сообщал ни о каких проблемах. Онлайн техподдержка говорит, что якобы груз признан опасным. В посылке лазерные картриджи, ни грамма жидкости.


Добрый день! Все верно, служба безопасности по наименованию товара не пропустила его на борт самолета. Сейчас мы уточняем возможность его отправки другими вариантами. Информация должна появиться ближе к вечеру. (Менеджер отдела качества СДЭК)


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