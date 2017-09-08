Накладная № 1056069457Дата создания: 08.09.2017На сайте СДЭК вижу статус «готов к выдаче». Приезжаю в пункт выдачи. Сотрудница радостно произносит «О! я не могу отдать ваш заказ» и ничего не пояснив разворачивается, чтобы уйти.Далее происходит очень странный диалог:- Почему мне не отдают мой заказ? Сатус на сайте – готов к выдаче и товар и пересылка, полностью оплачены.-Стоит статус «Запрет выдачи».- Почему?- Стоит статус запрет выдачи.После долгих переговоров, удалось выяснить, что у компании отправителя (интернет магазина) есть некая задолженность перед СДЭК. Поэтому, мне не отдают мой заказ. От неоднократных предложений ОПЛАТИТЬ ПОВТОРНО стоимость пересылки, отказались. Как в пункте выдачи, так и по «горячей линии». Из чего следует однозначный вывод: Компании СДЭК глубоко плевать на несчастных людей ставших их «клиентами». Они берут чужие вещи в заложники, для ведения своих корпоративных разборок.Если не хотите с боем выбивать собственные вещи, когда вы уже заплатили за услуги этой компании, то никогда НЕ пользуйтесь услугами СДЭК.Небольшое дополнение. Письменный отказ в выдаче посылки дать отказываются. Оператор "экстренной линии" цитирую: "не имеет технической возможности" связаться с пунктом выдачи.