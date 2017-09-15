Отзывы о работе компании СДЭК
15/09/2017
Добрый день, Александр! Нам жаль, что такая ситуация произошла и Вам пришлось тратить свое лично время, приехав к нам в офис и не получив заказ. Он вручен Вам 14.09.2017 13:38:00. Хотим прояснить ситуацию, почему так произошло. Плательщиком наших услуг по договору является интернет-магазин. Согласно условиям работы, при наличии задолженности мы неоднократно напоминаем о необходимости оплаты, как письменно так и по телефону. При несоблюдении условий договора, мы вправе пойти на крайние меры и приостановить к выдаче заказы до полной оплаты. Хочу акцентировать внимание, что это крайние меры. Мы прекрасно понимаем, что доставляем тем самым неудобства получателям. Надеемся на Ваше понимание! (Менеджер отдела качества СДЭК)
Александр Мак:
Накладная № 1056069457Дата создания: 08.09.2017
На сайте СДЭК вижу статус «готов к выдаче». Приезжаю в пункт выдачи. Сотрудница радостно произносит «О! я не могу отдать ваш заказ» и ничего не пояснив разворачивается, чтобы уйти.
Далее происходит очень странный диалог:
- Почему мне не отдают мой заказ? Сатус на сайте – готов к выдаче и товар и пересылка, полностью оплачены.
-Стоит статус «Запрет выдачи».
- Почему?
- Стоит статус запрет выдачи.
После долгих переговоров, удалось выяснить, что у компании отправителя (интернет магазина) есть некая задолженность перед СДЭК. Поэтому, мне не отдают мой заказ. От неоднократных предложений ОПЛАТИТЬ ПОВТОРНО стоимость пересылки, отказались. Как в пункте выдачи, так и по «горячей линии». Из чего следует однозначный вывод: Компании СДЭК глубоко плевать на несчастных людей ставших их «клиентами». Они берут чужие вещи в заложники, для ведения своих корпоративных разборок.
Если не хотите с боем выбивать собственные вещи, когда вы уже заплатили за услуги этой компании, то никогда НЕ пользуйтесь услугами СДЭК.
Небольшое дополнение. Письменный отказ в выдаче посылки дать отказываются. Оператор "экстренной линии" цитирую: "не имеет технической возможности" связаться с пунктом выдачи.
Накладная № 1056069457Дата создания: 08.09.2017
На сайте СДЭК вижу статус «готов к выдаче». Приезжаю в пункт выдачи. Сотрудница радостно произносит «О! я не могу отдать ваш заказ» и ничего не пояснив разворачивается, чтобы уйти.
Далее происходит очень странный диалог:
- Почему мне не отдают мой заказ? Сатус на сайте – готов к выдаче и товар и пересылка, полностью оплачены.
-Стоит статус «Запрет выдачи».
- Почему?
- Стоит статус запрет выдачи.
После долгих переговоров, удалось выяснить, что у компании отправителя (интернет магазина) есть некая задолженность перед СДЭК. Поэтому, мне не отдают мой заказ. От неоднократных предложений ОПЛАТИТЬ ПОВТОРНО стоимость пересылки, отказались. Как в пункте выдачи, так и по «горячей линии». Из чего следует однозначный вывод: Компании СДЭК глубоко плевать на несчастных людей ставших их «клиентами». Они берут чужие вещи в заложники, для ведения своих корпоративных разборок.
Если не хотите с боем выбивать собственные вещи, когда вы уже заплатили за услуги этой компании, то никогда НЕ пользуйтесь услугами СДЭК.
Небольшое дополнение. Письменный отказ в выдаче посылки дать отказываются. Оператор "экстренной линии" цитирую: "не имеет технической возможности" связаться с пунктом выдачи.
Добрый день, Александр! Нам жаль, что такая ситуация произошла и Вам пришлось тратить свое лично время, приехав к нам в офис и не получив заказ. Он вручен Вам 14.09.2017 13:38:00. Хотим прояснить ситуацию, почему так произошло. Плательщиком наших услуг по договору является интернет-магазин. Согласно условиям работы, при наличии задолженности мы неоднократно напоминаем о необходимости оплаты, как письменно так и по телефону. При несоблюдении условий договора, мы вправе пойти на крайние меры и приостановить к выдаче заказы до полной оплаты. Хочу акцентировать внимание, что это крайние меры. Мы прекрасно понимаем, что доставляем тем самым неудобства получателям. Надеемся на Ваше понимание! (Менеджер отдела качества СДЭК)
15/09/2017
Добрый день! Все верно, служба безопасности по наименованию товара не пропустила его на борт самолета. Сейчас мы уточняем возможность его отправки другими вариантами. Информация должна появиться ближе к вечеру. (Менеджер отдела качества СДЭК)
Dddd Ddddd:
Добрый день! просьба уточнить, что с заказом 1056135959 в Кемерово. Заказ предоплаченный, на юр. лицо, отгружен в СДЭК 8.09, вчера выяснилось, что он еще в Москве, с нами никто не связывался и не сообщал ни о каких проблемах. Онлайн техподдержка говорит, что якобы груз признан опасным. В посылке лазерные картриджи, ни грамма жидкости.
Добрый день! просьба уточнить, что с заказом 1056135959 в Кемерово. Заказ предоплаченный, на юр. лицо, отгружен в СДЭК 8.09, вчера выяснилось, что он еще в Москве, с нами никто не связывался и не сообщал ни о каких проблемах. Онлайн техподдержка говорит, что якобы груз признан опасным. В посылке лазерные картриджи, ни грамма жидкости.
Добрый день! Все верно, служба безопасности по наименованию товара не пропустила его на борт самолета. Сейчас мы уточняем возможность его отправки другими вариантами. Информация должна появиться ближе к вечеру. (Менеджер отдела качества СДЭК)
Михаил Иванов,
Руководитель Среда Обитания
Москва, Россия
Руководитель Среда Обитания
Москва, Россия
15/09/2017
Договор ИМ2353
Доставка по накладной 1055311069 отменена 09.09.2017 (суббота)
С тех пор мы не можем получить заказ (хотя он даже не уезжал из Москвы).
Только в среду нам прислали возвратную ведомость, где присутствует этот заказ.
Но этого оказывается мало, сегодня пятница - а мы все ждем возвратную накладную!!!
Прошла уже неделя с отмены заказа, а мы его никак не можем получить.
Нам нужно чтобы нам его привезли в офис.
Просим посодействовать в скорейшем решении этого вопроса.
Договор ИМ2353
Доставка по накладной 1055311069 отменена 09.09.2017 (суббота)
С тех пор мы не можем получить заказ (хотя он даже не уезжал из Москвы).
Только в среду нам прислали возвратную ведомость, где присутствует этот заказ.
Но этого оказывается мало, сегодня пятница - а мы все ждем возвратную накладную!!!
Прошла уже неделя с отмены заказа, а мы его никак не можем получить.
Нам нужно чтобы нам его привезли в офис.
Просим посодействовать в скорейшем решении этого вопроса.
15/09/2017
Написали в ЛК запросы:
2017-09-15 17:13:40:
Здравствуйте! Подскажите, где катаются заказы: 1056900794 1056904242 1057103262 1057111233 1057113697 Срок доставки сегодня! После вчерашнего забора с ПВЗ где они?
Далее: 2017-09-15 17:14:13:
Завтра за ними уже никто не придет!
И еще: 2017-09-15 17:52:54:
Сумма переданных в доставку и на самовывоз (на сегодняшний день) заказов = 8470,37.
Тишина! Подскажите, у Вас там понятно что уже конец рабочего дня и вечер пятницы. Но кто решать данную проблему будет????!!!!!!!! Или опять обойдетесь дежурными вежливыми фразами о принесении извенений за "Кого-то там", "Впредь не повториться" и прочее...
Ждем ответ и решение проблемы срочно!!!!!!
Написали в ЛК запросы:
2017-09-15 17:13:40:
Здравствуйте! Подскажите, где катаются заказы: 1056900794 1056904242 1057103262 1057111233 1057113697 Срок доставки сегодня! После вчерашнего забора с ПВЗ где они?
Далее: 2017-09-15 17:14:13:
Завтра за ними уже никто не придет!
И еще: 2017-09-15 17:52:54:
Сумма переданных в доставку и на самовывоз (на сегодняшний день) заказов = 8470,37.
Тишина! Подскажите, у Вас там понятно что уже конец рабочего дня и вечер пятницы. Но кто решать данную проблему будет????!!!!!!!! Или опять обойдетесь дежурными вежливыми фразами о принесении извенений за "Кого-то там", "Впредь не повториться" и прочее...
Ждем ответ и решение проблемы срочно!!!!!!
15/09/2017
Дождались :
Морева Кристина 2017-09-15 18:50:04
Добрый день! Позвольте принести извинения за предоставленные неудобства от лица Компании. Для сообщения информации, уточните, пожалуйста, Ваш номер телефона. Благодарим Вас за обращение в Компанию СДЭК!
Сергей Переведенцев:
Написали в ЛК запросы:
2017-09-15 17:13:40:
Здравствуйте! Подскажите, где катаются заказы: 1056900794 1056904242 1057103262 1057111233 1057113697 Срок доставки сегодня! После вчерашнего забора с ПВЗ где они?
Далее: 2017-09-15 17:14:13:
Завтра за ними уже никто не придет!
И еще: 2017-09-15 17:52:54:
Сумма переданных в доставку и на самовывоз (на сегодняшний день) заказов = 8470,37.
Тишина! Подскажите, у Вас там понятно что уже конец рабочего дня и вечер пятницы. Но кто решать данную проблему будет????!!!!!!!! Или опять обойдетесь дежурными вежливыми фразами о принесении извенений за "Кого-то там", "Впредь не повториться" и прочее...
Ждем ответ и решение проблемы срочно!!!!!!
Написали в ЛК запросы:
2017-09-15 17:13:40:
Здравствуйте! Подскажите, где катаются заказы: 1056900794 1056904242 1057103262 1057111233 1057113697 Срок доставки сегодня! После вчерашнего забора с ПВЗ где они?
Далее: 2017-09-15 17:14:13:
Завтра за ними уже никто не придет!
И еще: 2017-09-15 17:52:54:
Сумма переданных в доставку и на самовывоз (на сегодняшний день) заказов = 8470,37.
Тишина! Подскажите, у Вас там понятно что уже конец рабочего дня и вечер пятницы. Но кто решать данную проблему будет????!!!!!!!! Или опять обойдетесь дежурными вежливыми фразами о принесении извенений за "Кого-то там", "Впредь не повториться" и прочее...
Ждем ответ и решение проблемы срочно!!!!!!
Дождались :
Морева Кристина 2017-09-15 18:50:04
Добрый день! Позвольте принести извинения за предоставленные неудобства от лица Компании. Для сообщения информации, уточните, пожалуйста, Ваш номер телефона. Благодарим Вас за обращение в Компанию СДЭК!
15/09/2017
На что мы раньше надеялись?
http://otzovik.com/reviews/sluzhba_kure ... date_desc/
Мдааа....
На что мы раньше надеялись?
http://otzovik.com/reviews/sluzhba_kure ... date_desc/
Мдааа....
Яна Ковешникова,
Менеджер по работе с клиентами Afina-Lingerie
Москва, Россия
Менеджер по работе с клиентами Afina-Lingerie
Москва, Россия
15/09/2017
Там одни анонимы пишут. Почитала отзывы, ни одного номера отправления не приведено. Конкурентишки хотят тоже урвать свой кусок!
Сергей Переведенцев:
На что мы раньше надеялись?
http://otzovik.com/reviews/sluzhba_kure ... date_desc/
Мдааа....
На что мы раньше надеялись?
http://otzovik.com/reviews/sluzhba_kure ... date_desc/
Мдааа....
Там одни анонимы пишут. Почитала отзывы, ни одного номера отправления не приведено. Конкурентишки хотят тоже урвать свой кусок!
15/09/2017
Очень хочется в это верить, что конкуренты. Не хочется разочаровываться в компании в самом начале сотрудничества, на которую большие планы. Но пока имеем то, что имеем...
Очень хочется в это верить, что конкуренты. Не хочется разочаровываться в компании в самом начале сотрудничества, на которую большие планы. Но пока имеем то, что имеем...
15/09/2017
Морева Кристина 2017-09-15 21:55:31
Сергей, по накладной 1................23 зарегистрирована претензия. Срок ответа 10 рабочих дней. Ответственное подразделение за ответ на претензию г................ При возникновении каких-либо вопросов Вы можете обратиться в подразделение по телефону +7 (499) ................6, либо на почту руководителя Отдела продаж Г................................................вны ..............a@cdek.ru. Могу ли я Вам чем-то ещё помочь? Благодарим Вас за обращение в Компанию СДЭК!
Морева Кристина 2017-09-15 21:55:31
Сергей, по накладной 1................23 зарегистрирована претензия. Срок ответа 10 рабочих дней. Ответственное подразделение за ответ на претензию г................ При возникновении каких-либо вопросов Вы можете обратиться в подразделение по телефону +7 (499) ................6, либо на почту руководителя Отдела продаж Г................................................вны ..............a@cdek.ru. Могу ли я Вам чем-то ещё помочь? Благодарим Вас за обращение в Компанию СДЭК!
Елена Совалова,
Руководитель "4 цены"
Москва, Россия
Руководитель "4 цены"
Москва, Россия
15/09/2017
Сергей, если у вас товар, который нужен клиентам к определенному сроку, то вы со СДЭКом намучаетесь. СДЭКом можно, как я уже писала, джинсы, кофе отправлять. А не товары, которые к определенному сроку нужны
Сергей, если у вас товар, который нужен клиентам к определенному сроку, то вы со СДЭКом намучаетесь. СДЭКом можно, как я уже писала, джинсы, кофе отправлять. А не товары, которые к определенному сроку нужны
15/09/2017
Уже поняли, спасибо... Хотите больших остатков и отрицательных отзывов от срывов доставок - тогда по адресу.
Елена Совалова:
Сергей, если у вас товар, который нужен клиентам к определенному сроку, то вы со СДЭКом намучаетесь. СДЭКом можно, как я уже писала, джинсы, кофе отправлять. А не товары, которые к определенному сроку нужны
Сергей, если у вас товар, который нужен клиентам к определенному сроку, то вы со СДЭКом намучаетесь. СДЭКом можно, как я уже писала, джинсы, кофе отправлять. А не товары, которые к определенному сроку нужны
Уже поняли, спасибо... Хотите больших остатков и отрицательных отзывов от срывов доставок - тогда по адресу.
Dddd Ddddd,
Slim Jim Slim Jim
Slim Jim Slim Jim
|1
15/09/2017
появилась ли информация? нам нужно знать, что делать, отправлять новую посылку другой курьеркой, или все-таки рассчитывать на вас? перед клиентом стыдно, нужно быстро выправлять ситуацию
Наталья Моисеева:
Добрый день! Все верно, служба безопасности по наименованию товара не пропустила его на борт самолета. Сейчас мы уточняем возможность его отправки другими вариантами. Информация должна появиться ближе к вечеру. (Менеджер отдела качества СДЭК)
Dddd Ddddd:
Добрый день! просьба уточнить, что с заказом 1056135959 в Кемерово. Заказ предоплаченный, на юр. лицо, отгружен в СДЭК 8.09, вчера выяснилось, что он еще в Москве, с нами никто не связывался и не сообщал ни о каких проблемах. Онлайн техподдержка говорит, что якобы груз признан опасным. В посылке лазерные картриджи, ни грамма жидкости.
Добрый день! просьба уточнить, что с заказом 1056135959 в Кемерово. Заказ предоплаченный, на юр. лицо, отгружен в СДЭК 8.09, вчера выяснилось, что он еще в Москве, с нами никто не связывался и не сообщал ни о каких проблемах. Онлайн техподдержка говорит, что якобы груз признан опасным. В посылке лазерные картриджи, ни грамма жидкости.
Добрый день! Все верно, служба безопасности по наименованию товара не пропустила его на борт самолета. Сейчас мы уточняем возможность его отправки другими вариантами. Информация должна появиться ближе к вечеру. (Менеджер отдела качества СДЭК)
появилась ли информация? нам нужно знать, что делать, отправлять новую посылку другой курьеркой, или все-таки рассчитывать на вас? перед клиентом стыдно, нужно быстро выправлять ситуацию
10:59
полный неадекват! Сотрудники по своему усмотрению переносят даты доставок клиенту...
Уважаемые, в таком случае возмещайте полную сумму заказа, от которого отказался клиент из-за нарушения сроков доставки!
Если страховка - необходимое условие, так пусть она работает и защищает нас (интернет магазины) от невыполнения вами взятых на себя обязательств.
Все было нормально, но последние два месяца - просто труба... хочется плюнуть и начать работать с другой транспортной компанией
полный неадекват! Сотрудники по своему усмотрению переносят даты доставок клиенту...
Уважаемые, в таком случае возмещайте полную сумму заказа, от которого отказался клиент из-за нарушения сроков доставки!
Если страховка - необходимое условие, так пусть она работает и защищает нас (интернет магазины) от невыполнения вами взятых на себя обязательств.
Все было нормально, но последние два месяца - просто труба... хочется плюнуть и начать работать с другой транспортной компанией
11:45
"Пара часов" и 48 часов ожидания - все-таки разные вещи. А для Москвы - это вообще вопиющая ситуация... вы бизнесом занимаетесь или до доброте душевной перевозите "кой-какие вещи" соседа, когда получится?
При чем тут терпение и понимание? подобные разговоры допустимы между приятелями, а не когда люди занимаются делом.
Ирина Никогосян:
Анжелика, добрый день!
Искренне понимаю и поддерживаю желание клиента получить посылку как можно раньше - в отдельных случаях это крайне необходимо для здоровья, бизнеса, путешествия. Спасибо, что несмотря на неприятности, Вы отнеслись к ситуации с пониманием и терпением. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Анжелика Кирьянова:
Почитала вот комментарии. Аналогичная ситуация была когда доставка затянулась на сутки, я на сайте отметила забрать лично с утра и в обед подъехала забирать, значит, а на пункте выдачи пакета нету. Ну, решили все тихо-мирно, даже осадка не осталось. Просто иной раз наши расчеты забегают сильно вперед, а надо подождать всего то пару часов)
Почитала вот комментарии. Аналогичная ситуация была когда доставка затянулась на сутки, я на сайте отметила забрать лично с утра и в обед подъехала забирать, значит, а на пункте выдачи пакета нету. Ну, решили все тихо-мирно, даже осадка не осталось. Просто иной раз наши расчеты забегают сильно вперед, а надо подождать всего то пару часов)
Анжелика, добрый день!
Искренне понимаю и поддерживаю желание клиента получить посылку как можно раньше - в отдельных случаях это крайне необходимо для здоровья, бизнеса, путешествия. Спасибо, что несмотря на неприятности, Вы отнеслись к ситуации с пониманием и терпением. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
"Пара часов" и 48 часов ожидания - все-таки разные вещи. А для Москвы - это вообще вопиющая ситуация... вы бизнесом занимаетесь или до доброте душевной перевозите "кой-какие вещи" соседа, когда получится?
При чем тут терпение и понимание? подобные разговоры допустимы между приятелями, а не когда люди занимаются делом.
Krutik Kru,
Без работный -
Без работный -
|1
12:34
Оба на... Тут теперь еще и посты стали подтирать!!!
В общем за ГОД! СДЭК СВОРОВАЛ у нас ДВА ЗАКАЗА!!! Еще два потерял!
Номера пакетов не фиксируются до сих пор... При этом заклеивание скотчем карманов не спасает!
Никакого розыска они по сути не делают! Когда просили их предоставить нам фото, всех находок, показать отказались! Сказали давайте мы сами приедем, также отказали!
И это при том, что упаковываем мы весьма не стандартно и выявить находку очень легко!
Поэтому когда заказы теряют на пути к складу в МСК! Вы спрашиваете себя и их, WTF?!!!
Я еще понимаю, когда теряют на пути в другие города по цепочке! НО "ТЕРЯЮТ" именно в Москве!
При чем воруют именно те заказы, которые оценены ниже, чем наложка!
По дурости в спешке не исправили оценку с 500 руб на большую в заказе на сумму за 11 000 руб! И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ, как в воду глядели! так и не дошла до Питера, когда опомнились, через неделю, оказалось заказ даже не покидал Москву! При этом нам даже никто не напомнил об этом!
В общем выход только один, приравнять стоимость заказа к сумме компенсаций!
Потому что их страховка банальный развод! Ибо если ты берешь груз с наложкой в 11 000 руб, так и выплачивайте 100% в случае утери или отказов клиентов из-за срыва сроков!
Оба на... Тут теперь еще и посты стали подтирать!!!
В общем за ГОД! СДЭК СВОРОВАЛ у нас ДВА ЗАКАЗА!!! Еще два потерял!
Номера пакетов не фиксируются до сих пор... При этом заклеивание скотчем карманов не спасает!
Никакого розыска они по сути не делают! Когда просили их предоставить нам фото, всех находок, показать отказались! Сказали давайте мы сами приедем, также отказали!
И это при том, что упаковываем мы весьма не стандартно и выявить находку очень легко!
Поэтому когда заказы теряют на пути к складу в МСК! Вы спрашиваете себя и их, WTF?!!!
Я еще понимаю, когда теряют на пути в другие города по цепочке! НО "ТЕРЯЮТ" именно в Москве!
При чем воруют именно те заказы, которые оценены ниже, чем наложка!
По дурости в спешке не исправили оценку с 500 руб на большую в заказе на сумму за 11 000 руб! И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ, как в воду глядели! так и не дошла до Питера, когда опомнились, через неделю, оказалось заказ даже не покидал Москву! При этом нам даже никто не напомнил об этом!
В общем выход только один, приравнять стоимость заказа к сумме компенсаций!
Потому что их страховка банальный развод! Ибо если ты берешь груз с наложкой в 11 000 руб, так и выплачивайте 100% в случае утери или отказов клиентов из-за срыва сроков!
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