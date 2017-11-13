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Отзывы о работе компании СДЭК



Ссылка на сообщение Александра Мазурова,
Менеджер отдела качества СДЭК
13/11/2017

Дмитрий Фатхутдинов:

Уважаемый СДЭК, как можно пообщаться с вашим руководством? Хочу понять логику, когда доставленную, практически до дверей, посылку отправляют обратно в Китай (кому это выгодно?) из-за неуплаты Продавцом (такой возможно?!) стоимости доставки.
Мне, как Получателю, не понятно соответствие таких действий миссии вашей Компании и здравому смыслу.
Предложил даже оплатить эти транспортные расходы, на что получил ответ, что такое невозможно и что решение уже принято (то ли компьютером, то ли программой) и посылка будет возвращена Продавцу (который даже не в курсе, что он кому-то что-то должен). Очень странная ситуация, что никто не может принять решение помимо программы. Кругом менеджеры без полномочий, которыми рулит компьютер.
У вас есть сотрудники или руководство, кто может решить такой простой вопрос, как согласовать обоюдное решение между вами (перевозчиком) и мной (получателем) и выдать товар? Напишите мне контакт на почту, буду очень признателен.
Не хочется втягиваться в претензии и суды. Считаю, что можно договориться.



Добрый день, Дмитрий!

Уточните, пожалуйста, номер накладной, по которой Вы ожидали заказ? Мы обязательно поможем Вам разобраться в ситуации и решить проблему.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)



Ссылка на сообщение Василий Кузнецов,
Менеджер Юнит
13/11/2017

Александра Мазурова:

Василий Кузнецов:

1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)


Покупательница готова ждать еще 20 минут, и отказывается от заказа. С ней еще до сих пор никто не связался



Ссылка на сообщение Дарья Стрекаловская,
Менеджер Ортоград
13/11/2017

Напишите, пожалуйста, регистрационный номер претензии потому его мне так и не прислали.

Получатель обнаружил проблему только дома и приехал к нам в офис на обмен. Естественно, никаких актов не подписывал.



Ссылка на сообщение Василий Кузнецов,
Менеджер Юнит
13/11/2017

Александра Мазурова:

Василий Кузнецов:

Добрый день, просьба провести расследование по 2 случаям курьерских доставок, если вы заинтересованы в повышении качества своих услуг:
1. 1062470485. заказ прибыл в Махачкалу 10.11, был в тот же день выдан на доставку курьеру, клиенту в течение дня так никто и не перезвонил, в чате в ЛК СДЭК нам дали контакт курьера, мы ему дозвонились, он обещал доставить заказ, я так понимаю, заказ так и не был доставлен
2. 1062775418. заказ прибыл в Химки 10.11, был в тот же день на доставке у курьера, заказ доставлен не был и клиенту никто не звонил.
У вас, по всей видимости, проблемная область- работа подразделений на местах, люди работают в расслабленном режиме, сейчас не предновогоднее время, чтобы не успеть доставить заказ в Химках, когда он уже утром находится в Химках на доставке у курьера. Отсюда риски работать через вас с доставкой до двери- ненадежно, клиенты сейчас балованые и требовательные, + куча времени теряется на обработку таких жалоб, объяснения с клиентами
договор ИМ8924


Добрый день, Василий!

По накладной 1062470485, взяла на контроль и сейчас проводим внутреннее расследование. При поступлении информации, я Вам сообщу ее. Пока ничего определенного пока не могу сказать.
1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)


заказ 1062775418- покупательница отказалась от заказа, неужели так сложно было с пятницы по понедельник с ней связаться. Отвратительная работа вашего подразделения.



Ссылка на сообщение Александра Мазурова,
Менеджер отдела качества СДЭК
14/11/2017

Василий Кузнецов:

Александра Мазурова:

Василий Кузнецов:

1062775418 - задержка связана с тем, что некорректно был указан город получения, согласно нашей обновленной логистической схемы. Указан был город Химки, по адресу выяснилось, что это Старые Химки. В связи с этим доставка не осуществилась. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с получателем для согласования доставки. Как только доставка будет согласована, доставку возьму на свой контроль.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)

Покупательница готова ждать еще 20 минут, и отказывается от заказа. С ней еще до сих пор никто не связался


Добрый день, Василий!
Заказ вручен получателю по накладной 1062775418.
1062470485 - заказ не был доставлен получателю ранее, так как клиент не мог оплатить заказ. Василий, может получателю будет комфортнее забрать посылку с нашего офиса самостоятельно, при наличии необходимой суммы? Удобно ли Вам будет это обсудить с получателем?
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)



Ссылка на сообщение Александра Мазурова,
Менеджер отдела качества СДЭК
14/11/2017

Дарья Стрекаловская:

Напишите, пожалуйста, регистрационный номер претензии потому его мне так и не прислали.

Получатель обнаружил проблему только дома и приехал к нам в офис на обмен. Естественно, никаких актов не подписывал.


Добрый день, Дарья!
190593 - номер зарегистрированной претензии. Ответ по претензии будет, ориентировочно, 23.11. Предварительно мы свяжемся с претензионным отделом, чтобы ускорить данный процесс.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)



Ссылка на сообщение Василий Кузнецов,
Менеджер Юнит
16/11/2017

Добрый день, у вас плохо работает служба передачи новостей об открытии-закрытии пвз на сайте. За неделю теряем 2 заказа из-за того, что пвз закрыли, а анонсов не было об этом, из-за этого у нас на сайте информация о них продолжала публиковаться.
Чтобы не быть голословным, речь о пвз в гг Купино и Карасук



Ссылка на сообщение Kirill N S,
User Personal
16/11/2017

11-го числа отправление поступило в мой город.
13-го числа курьер "Не успевает", 14-го числа - тоже самое, 15-го я звонил и требовал доставить - опять ни ответа ни привета, курьер "не успевает"!!!
Сегодня, 16-го я мнова трачу время и узнаю телефон курьера. Он не берёт трубку вот уже ЧАС! На СМС не отвечает!
Моя трудовая деятельность БЛОКИРОВАНА из-за СДЕК!
Требую возмещения материального ущерба в размере 7500 рублей.
Накладная 1062958535



Ссылка на сообщение Александра Мазурова,
Менеджер отдела качества СДЭК
17/11/2017

Kirill N S:

11-го числа отправление поступило в мой город.
13-го числа курьер "Не успевает", 14-го числа - тоже самое, 15-го я звонил и требовал доставить - опять ни ответа ни привета, курьер "не успевает"!!!
Сегодня, 16-го я мнова трачу время и узнаю телефон курьера. Он не берёт трубку вот уже ЧАС! На СМС не отвечает!
Моя трудовая деятельность БЛОКИРОВАНА из-за СДЕК!
Требую возмещения материального ущерба в размере 7500 рублей.
Накладная 1062958535


Добрый день, Кирилл!
Обсуждаем с Вами на IR.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)



Ссылка на сообщение Александра Мазурова,
Менеджер отдела качества СДЭК
17/11/2017

Василий Кузнецов:

Добрый день, у вас плохо работает служба передачи новостей об открытии-закрытии пвз на сайте. За неделю теряем 2 заказа из-за того, что пвз закрыли, а анонсов не было об этом, из-за этого у нас на сайте информация о них продолжала публиковаться.
Чтобы не быть голословным, речь о пвз в гг Купино и Карасук


Добрый день!
Спасибо Вам за отзыв! Передали информацию компетентным сотрудникам, для решения данной проблемы.
(Мазурова Александра, менеджер отдела качества)



Ссылка на сообщение Виктор Юрченков,
Владелец, Руководитель ИП Юрченков.В.Н.
07:22

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться за помощью,желательно к старшему кредитному контроллеру,так как обычные не могут нечем помочь.После закрытия раз Новогиреево в Москве , компания осталась должна денег,но никто нечего не знает.Два месяца пытаюсь чего либо узнать ,но безуспешно.Такое безразличие и непонимание встречаю впервые...Хоть в суд иди.......


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