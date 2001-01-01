05.04.17 Еще больше продавцов смогут принимать через Apple Pay

Интернет-магазины, пользующиеся услугами процессингового центра PayOnline, смогут принимать платежи при помощи сервиса Apple Pay. Само подключение бесплатно, комиссия интернет-эквайринга остается в рамках стандартных расценок.

Чтобы продавать товары при помощи этой платежной системы, на сайте или в приложении устанавливается кнопка "Купить с использованием Apple Pay". Функционал Apple Pay позволяет совершать покупки в один клик или простым поднесением смартфона к специальному совместимому с сервисом терминалу.

Оплачивать покупки могут владельцы любых устройств компании Apple - iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch .

Apple Pay характеризуется повышенным уровнем защиты данных пользователей. В частности, для идентификации плательщика используются биометрические данные (отпечатки пальцев). Кроме того, при передаче данных используются индивидуальный номер устройства и уникальный код платежа. При этом информация о банковской карте и транзакции не сохраняется ни на устройстве плательщика, ни на серверах Apple, а также не передается в интернет-магазин.

ApplePay запустился в России в октябре прошлого года. Уже через месяц его внедрили Ozon и Lamoda, а в феврале 2017 "Яндекс.Маркет" начал принимать платежи через эту систему, а "Яндекс.Касса" – подключать к ней продавцов. По данным, которые приводит PayOnline, на сегодняшний день в России Apple Pay пользуются около 200 тыс. человек.