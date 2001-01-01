28.02.17 "Яндекс.Маркет" примет оплату через Apple Pay

Онлайн-магазины на “Маркете” теперь смогут принимать оплату от пользователей Apple Pay.

Оплачивать свои заказы с мобильного приложения с помощью Apple Pay могут зарегистрированные пользователи "Яндекс.Маркета", владеющие устройствами с операционной системой iOS 9 и выше. Существуют и ограничения. Даже подключенные к платежной системе магазины-партнеры не могут обеспечить покупателям услугу оплаты через Apple Pay, если они не работают по системе "Заказ на Маркете" и не предоставляют услугу предоплаты банковскими картами.

Для привязки к сервису своей банковской карты покупатели должны один раз выбрать Apple Pay в меню оплату и совершить необходимые действия в приложении Apple Wallet. В дальнейшем авторизация осуществляется при помощи сканирования отпечатков пальцев.

Сервис Apple Pay запустился в России в октябре прошлого года. В начале февраля "Яндекс.Касса" начала подключать к сервису работающие через нее магазины.