03.02.17 "Яндекс.Касса" подключит магазины к Apple Pay

"Яндекс.Касса" научилась принимать для своих клиентов бесконтактные платежи через Apple Pay.

Новый способ оплаты можно будет добавить как на сайт интернет-магазина, так и в приложение. Расплачиваться покупатели смогут через Touch ID (верификация с помощью сканирования отпечатка пальца).

По мнению коммерческого директора "Яндекс.Денег." Александра Магомедова, бесконтактные оплаты очень быстро набирают популярность в России. Уже сейчас расплатиться таким образом можно где угодно: в магазинах, на заправках, общественном транспорте и т.д. Если ритейлер поддерживает такую форму оплаты, это может стать еще одним аргументом в пользу совершения спонтанной покупки или покупки на ходу.

По данным аналитического центра НАФИ, в конце 2016 года о возможности бесконтактной оплаты с мобильника знало 65% россиян. Согласно внутренним данным "Яндекс.Денег", структура бесконтактных платежей сейчас выглядит так:

45% - от 100 до 500 рублей.

33% - не превышает 100 рублей.

22% - более 500 рублей.

Средний чек - 640 рублей.

Как настраивается Apple Pay через "Кассу"

Настроить поддержку Apple Pay в мобильном приложении пользователи "Кассы" смогут самостоятельно, с помощью SDK. Тем, кто хочет добавить его на сайт, "Касса" предоставит специальную инструкцию.

Напомним, что Apple Pay заработал в России 4 октября 2016 года. Практически сразу его поддержку пообещали Эльдорадо, М.Видео, re:Store, MediaMarkt, ЦУМ, "Атак”, "Ашан”, "Азбука Вкуса”, "Магнит”. Из гигантов ecommerce одними из первых прием платежей через Apple Pay внедрили Lamoda и OZON.

С ноября 2016 года 67% владельцев кошельков, плативших бесконтактно, использовали виртуальную карту "Яндекс.Денег", привязанную к сервису.