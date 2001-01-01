23.03.17 ФАС готова простить грехи "М.Видео"

Федеральная антимонопольная служба предложила "М.Видео" признаться в картельном сговоре относительно цен на iPhone, если таковой был. Взамен ведомство пообещало избавить компанию от ответственности.

"Если у "М.Видео" есть ощущение греха, пусть придут и сознаются", – сказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Такая реакция ФАС вызвана недавним заявлением "М.Видео" о том, что ритейлер не исключает возбуждения дела против него. В данном случае речь идет о стандартной процедуре оценки рисков в рамках отчетности по МСФО, которая обязывает публичные компании указывать даже маловероятные риски.

"Компания считает, что соблюла все требования применимого законодательства и оценивает данный риск возбуждения дела со стороны ФАС как несущественный, что подтверждается, например, тем, что мы не начисляем в отчетности резервы", – заявили в пресс-службе "М. Видео".

В свою очередь, в ФАС напомнили, что по делу о ценах на ряд моделей iPhone пятого и шестого поколения ни один из ритейлеров не был привлечен в качестве ответчика, хотя изначально ведомство подозревало, что стоимость устройств устанавливалась в рамках антиконкурентного соглашения между несколькими крупными отечественными компаниями. Год назад под подозрение попали "Евросеть", "Связной", "М.Видео", "Эльдорадо", "Техносила", re:Store, "Билайн", "Мегафон", МТС, "Мобиленд" и Ozon.ru.

Позже в ФАС пришли к выводу, что главным "виновником" является российская структура корпорации Apple. "Соответственно, речи об административном наказании быть не может. В настоящее время ФАС России не проводит проверки ритейлеров в связи с ценообразованием на смартфоны", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Что касается Apple, если компания будет признана виновной в нарушении ч.5 ст. 11 закона "О защите конкуренции", ей грозит штраф от 1 до 5 миллионов рублей. При этом ритейлеры будут обязаны заплатить штраф в размере от 1% до 15% от продаж iPhone 6S и iPhone 6S Plus в 2015 году.