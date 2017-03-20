Walmart инвестирует в технологии будущего - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля: мировой опыт 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
23.03.17 

Walmart инвестирует в технологии будущего

Walmart инвестирует в технологии будущего

Американская компания Walmart объявила о создании Store No. 8 (Магазин №8) – подразделения, которое сосредоточится на технологиях будущего в ритейле.

У компании уже есть лаборатория @walmartlabs, основной задачей которой является создание новых приложений для электронной торговли. Store No. 8 ставит перед собой более широкие задачи.

"Мы знаем, что должны инвестировать в будущее ритейла, - прокомментировал один из руководителей Store No. 8 Сэт Бейл. – Мы должны быть уверены, что делаем правильный выбор на сегодняшний день, но и не упускаем будущих возможностей".

Название нового подразделения символично: так основатель Walmart Сэм Уолтон назвал свое первое предприятие на старом заводе, на котором он тестировал торговую стратегию.

Внутренние инвестиции – довольно популярное направление в бизнесе, однако для Walmart это сравнительно новый опыт. Приобретение летом прошлого года интернет-магазина Jet позволило ритейлеру изменить свою онлайн-стратегию. Теперь Jet занимается созданием и поддержкой новых стартапов внутри компании. Одним из них стал недавно купленный Walmart онлайн-продавец модной одежды ModCloth. Проект будет работать на внутренних инвестициях, но его развитием займется именно Jet.

Эти изменения позволили Walmart выйти на новый виток борьбы со своим главным онлайн-конкурентом – интернет-гигантом Amazon.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Как в США развивают оплату со смартфонов
Покажите товар на сайте, а магазин - на карте
Шесть главных ecommerce-трендов этого года от Criteo
Европейцы чаще покупают в Китае, чем в США
JD отделился от своего финансового бизнеса
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
13:27  Walmart инвестирует в технологии будущего
22.03  Хочешь выделяться - доставляй быстрее
17.03  Как в США развивают оплату со смартфонов
16.03  Rakuten готовится обслуживать множество дронов
15.03  Покажите товар на сайте, а магазин - на карте
13.03  Uber начнет тестировать доставку из магазинов
09.03  Шесть главных ecommerce-трендов этого года от Criteo

Форум
10:18 05.10 Inoff  Аналоги Яндекс-Маркета - Google Merchant Center и Yachoo Store (9)
00:07 11.02 Latina  Конец компьютерного рынка или что творят? (15)
13:49 26.03 burlakov  Инновационная технология обслуживания клиентов ресторана с выдачей ими наилучших заказов через Интернет (20)
16:42 24.03 burlakov  О возможности внедрения в Интернете уникальной технологии управления проектами
20:37 28.02 ips2014  Создание совершенной технологии торговли недвижимостью - это абсолютно реально (18)
09:34 08.01 burlakov  Внедрение в жизнь совершенной технологии сетевой торговли (2)
21:22 17.12 RamBoo  Google опередил IMLogistics (17)
14:45 12.03 Валентин Егоров  Применение ассиметричного мерчандайзинга онлайн и оффлайн
19:11 09.03 Фролик  Опережая желания (2)
21:02 31.01 homo_legens  UPS купит TNT за 5,16 миллиарда евро (5)

Статьи и аналитика
16.02  Кроссбордерные онлайн-продажи: сделай бесплатную доставку и не забудь написать об этом
14.02  "Острая подача" - видеоблог Ивана Кургузова (2)
21.07  Как увеличить вашу прибыль с Pokemon Go (3)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (6)
02.02  На что клюнет китайский покупатель: fashion-блоги против телевидения (1)
10.11  "День холостяка": горячие тренды от китайских гигантов ecommerce
29.10  Самые важные тренды в m-commerce
14.10  "Электронная торговля 2015": новый кризис принёс новые возможности
07.10  Где живут самые терпеливые шоперы?



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.