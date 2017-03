23.03.17 Walmart инвестирует в технологии будущего Американская компания Walmart объявила о создании Store No. 8 (Магазин №8) – подразделения, которое сосредоточится на технологиях будущего в ритейле. У компании уже есть лаборатория @walmartlabs, основной задачей которой является создание новых приложений для электронной торговли. Store No. 8 ставит перед собой более широкие задачи. "Мы знаем, что должны инвестировать в будущее ритейла, - прокомментировал один из руководителей Store No. 8 Сэт Бейл. – Мы должны быть уверены, что делаем правильный выбор на сегодняшний день, но и не упускаем будущих возможностей". Название нового подразделения символично: так основатель Walmart Сэм Уолтон назвал свое первое предприятие на старом заводе, на котором он тестировал торговую стратегию. Внутренние инвестиции – довольно популярное направление в бизнесе, однако для Walmart это сравнительно новый опыт. Приобретение летом прошлого года интернет-магазина Jet позволило ритейлеру изменить свою онлайн-стратегию. Теперь Jet занимается созданием и поддержкой новых стартапов внутри компании. Одним из них стал недавно купленный Walmart онлайн-продавец модной одежды ModCloth. Проект будет работать на внутренних инвестициях, но его развитием займется именно Jet. Эти изменения позволили Walmart выйти на новый виток борьбы со своим главным онлайн-конкурентом – интернет-гигантом Amazon. Интересно? Поделись: Tweet