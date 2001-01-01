17.03.17 Бизнес чаще покупает подарочные карты

За 2016 год выручка "Детского мира" от онлайн и офлайн-продаж подарочных карт и электронных сертификатов выросла на 22% до 1,58 млрд рублей.

Рост в сегменте B2B составил 48%. Подарочные карты для бизнеса используются внутри компаний как средство поощрения и повышения лояльности персонала, а также в мотивационных проектах для клиентов и партнеров, промо-мероприятиях и рекламных акциях

Наиболее востребованными стали подарочные карты на 500 и 1000 рублей.

"Для удобства покупателей в прошлом году мы запустили в продажу подарочные карты с гибким номиналом", - сообщила директор по маркетингу ГК "Детский мир" Татьяна Мудрецова. По ее словам, теперь клиенты могут самостоятельно выбирать номинал карт и формировать бюджет подарка в диапазоне от 300 до 50 000 рублей с шагом зачисления в 100 рублей.

Напомним, что по итогам 2016 года самым быстрорастущим сегментом ГК "Детский мир" стала онлайн-торговля. За год направление выросло в два раза.