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03.03.17 

"Детский мир" вырос в онлайне вдвое

"Детский мир" вырос в онлайне вдвое

Самым быстрорастущим сегментом ГК "Детский мир" стала онлайн-торговля. За год направление выросло в два раза.

По результатам 2016 года выручка "Детского мира"  достигла 79,5 млрд рублей, показав рост на 31,4%. Сопоставимые продажи "Детского мира" (like-for-like) увеличились на 12,3%. Сопоставимый рост количества чеков – на 6%. Размер среднего чека вырос на 5,9% при среднем росте цен на 10%.

По мнению гендиректора компании Владимир Чирахова, рост среднего чека обусловлен в первую очередь увеличением количества покупок в чеке. Интернет-торговлю руководитель "Детского мира" назвал самым быстрорастущим сегментом – по его словам, за год направление выросло в два раза.

По данным РБК, в российском сегменте интернет-торговли детскими товарами компания занимает третье место с долей рынка 23,4%. Кроме того, "Детский мир" подумывает выйти на рынок Индии, а также рассматривает возможность приобретения существующих сетей офлайновых магазинов Армении.

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Комментарии читателей
03.03.17 13:07
Alex

Типа в онлайне 76 млрд? Автор не дебил ли?

Все просто, как с М-Видео. Доля была 0% так как цены были офлайн-розницы. Потом пришло прозрение, горькое, и новый менеджер скомандовал "демпинговать". Сразу росто 1 000 000 000 процентов.

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