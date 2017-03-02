03.03.17 "Детский мир" вырос в онлайне вдвое

Самым быстрорастущим сегментом ГК "Детский мир" стала онлайн-торговля. За год направление выросло в два раза.

По результатам 2016 года выручка "Детского мира" достигла 79,5 млрд рублей, показав рост на 31,4%. Сопоставимые продажи "Детского мира" (like-for-like) увеличились на 12,3%. Сопоставимый рост количества чеков – на 6%. Размер среднего чека вырос на 5,9% при среднем росте цен на 10%.

По мнению гендиректора компании Владимир Чирахова, рост среднего чека обусловлен в первую очередь увеличением количества покупок в чеке. Интернет-торговлю руководитель "Детского мира" назвал самым быстрорастущим сегментом – по его словам, за год направление выросло в два раза.

По данным РБК, в российском сегменте интернет-торговли детскими товарами компания занимает третье место с долей рынка 23,4%. Кроме того, "Детский мир" подумывает выйти на рынок Индии, а также рассматривает возможность приобретения существующих сетей офлайновых магазинов Армении.