02.03.17 "Детский мир" поглядывает на онлайн-рынок Индии

В "Детском мире" присматриваются к интернет-рынку Индии.

"Сегодня мы примериваемся к рынку в Индии. Мы изучаем, как там идет интернет-торговля, другая наша структура занимается разработкой и дизайном одежды совместно с индийской Tata Group", - рассказал председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Группа компаний "Детский мир", объединяющая национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет-магазины, до сих пор работала только в России и Казахстане. Выбор Индии как следующего шага для расширения прозрачен: в этой стране интернет-рынок развивается как нигде в мире.

Евтушенков также отметил, что группа компаний планирует выход на рынок Армении, однако здесь речь идет о приобретении уже существующих сетей офлайновых магазинов.

В прошлом году для "Детского мира" сегмент интернет-продаж стал основным драйвером роста. По словам гендиректора компании Владимира Чирахова, в 2016 году онлайн-продажи выросли в 2,5 раза.