16.03.17 Российский онлайн-рынок почти достиг триллиона

В условиях кризиса и падения потребительского спроса российскому рынку интернет-торговли в 2016 году удалось показать положительную динамику – рост составил 5,8%.

По оценкам аналитиков РБК исследования рынков, итоговый оборот ecommerce в нашей стране за прошлый год составил 944,3 млрд рублей (без учета продаж купонов на скидки). Напомним, в недавнем исследовании АКИТ объем рынка ecommerce в России оценивался в 920 млрд рублей.

Самые лучшие показатели зафиксированы в секторе непродовольственной розницы: с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года доля таких товаров выросла с 3,8% до 4,2%. При этом платные интернет-услуги, достаточно крупный сегмент отечественного рынка, уступает остальным категориям как по темпам развития, так и по занимаемой доле. Для сравнения: в 2014 году на этот сегмент приходилось 14,1% (113,7 млрд рублей), а к 2016 году эта доля снизилась до 11,8% (111,0 млрд рублей).

Согласно опросу РБК, российские онлайн-потребители уже не новички в Сети. Большинство опрошенных признали, что за последние полгода хотя бы раз совершали покупки в интернет-магазинах. При этом 60% респондентов сообщили, что стараются реже совершать покупки в Интернете, а 37% сказали, что за последний год (с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года) их затраты на товары и услуги в онлайне сократились. Увеличил свои расходы только каждый четвертый опрошенный. 11% стали выбирать более дорогие товары и услуги, чем ранее.

Более половины респондентов объяснили свое решение ростом цен. Однако по сравнению с 2015 годом количество опрошенных, обращающих внимание на рост цен, снизилось с 69% до 57%. Зато доля тех, кто стал покупать чаще, выросла на 10%. Так что увеличение цен не оказывает существенного влияния на спрос на рынке ecommerce, считают в РБК.

При этом аналитики фиксируют, что россияне повально увлеклись скидками и распродажами. Специальные предложения и промокампании в прошлом году искали 91% опрошенных.

Еще одной тенденцией, наметившейся в последнее время, стал уход от оплаты наличными. За последние шесть лет доля онлайн-покупателей, выбирающих этот способ оплаты, сократилась с 70% до 46%. А вот доля тех, кто оплачивал хотя бы некоторые заказы пластиковыми картами, возросла до 70%. В этот же временной промежуток наблюдалось падение популярности сервисов электронных платежей – WebMoney, Yandex Деньги, RBK Money.

Впрочем, интеграция в мобайл помогла развернуть этот тренд, и в 2016 году доля покупателей, пользующихся электронными кошельками, выросла с 12% до 17%. Международные системы электронных платежей (QIWI, PayPal и другие) активно используют порядка 15% россиян.

В РБК отмечают, что за последние пару лет выросло количество покупателей, выбирающих функцию самовывоза другим вариантам доставки. В 2016 году оно уже превысило половину (53,9%). На такие предпочтения людей влияют два фактора: увеличение числа ПВЗ как в крупных городах, так и в мелких, и стремление покупателей сэкономить на доставке и выбрать один из самых дешевых вариантов без оплаты курьера. Самый непопулярный пока вариант – заказ с получением товара в ближайшем розничном магазине.

Опрос проводился в ноябре 2016 года. В выборке приняли участие 3 000 онлайн-покупателей со всей России.