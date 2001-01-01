14.03.17 Россияне удвоили число трансграничных покупок

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) и "Почта России" представили результаты аналитического исследования российского рынка ecommerce за 2016 год.

По данным авторов исследования, в минувшем году российский рынок интернет-торговли вырос на 21%. Если смотреть на число заказов, то на внутреннем российском рынке этот показатель вырос на 6% по сравнению с 2015 годом. При этом количество входящих международных отправлений с товарным вложением выросло за год на 102%.

Отдельно о своих результатах отчиталась "Почта России". За 2016 год госоператор благодаря трансграничной торговле обработал 225 млн международных отправлений с товарными вложениями, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее (128 млн отправлений). При этом "Почте России" доверяли доставку заказов из интернет-магазинов (как российских, так и зарубежных) 62% покупателей. Это на 11% выше, чем годом ранее. Лидером по количеству международных отправлений по-прежнему остается Китай.

Заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев сообщил, что все больше интернет-магазинов выбирают оператора как канал доставки. "Почта России уверенно наращивает свою долю на рынке доставки отправлений с товарным вложением", - сказал он.

В целом госоператор обработал 296 млн почтовых отправлений с товарными вложениями (внутренних и зарубежных), что более чем в 1,5 раза превышает показатель 2015 года.