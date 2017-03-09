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10.03.17 

eBay применит "русский метод", чтобы догнать Amazon

eBay применит "русский метод", чтобы догнать Amazon

eBay распространит опробованную в России тактику роста кроссбордерных продаж еще в 120 странах мира. В компании уверены, что "русский метод" поможет конкурировать с Amazon и Alibaba.

Как правило, на eBay продажи осуществляются внутри одной страны: американцы продают американцам, британцы – британцам и т.д. Однако руководитель российского отделения компании несколько лет назад обратил внимание, что россияне более склонны покупать за рубежом. Илья Кретов, занявший должность гендиректора российского eBay после смерти Владимира Долгова, изменил программу таким образом, что россиянам стало проще таргетировать свои объявления иностранцам. В результате рост экспортных продаж на площадке в прошлом году составил 50%. И вот теперь eBay хочет распространить эту практику еще в 120 странах.

"Почти во всех развивающихся странах, где у нас нет целевого сайта, проникновение глобальных игроков электронной коммерции очень незначительно по сравнению с интернет-аудиторией, а это огромный ресурс для роста", - рассказал Кретов.

Рост eBay сильно замедлился по сравнению с основными конкурентами, Amazon и Alibaba, и теперь в компании надеются догнать их за счет кроссбордерных продаж в развивающихся странах. 

Команда Кретова уже работает над запуском программы EbayMag в нескольких странах. Сервис позволяет онлайн-продавцам отображать товарные предложения на других языках и выбирать страны, жители которых будут их видеть. В компании считают, что такая стратегия позволит быстро распространить влияние eBay на новых рынках. Предполагается, что преимуществом будет тот факт, что компания работает по принципу интернет-аукциона, и ей, в отличие от Amazon, нет необходимости строить повсеместно свои склады.

Эксперты считают, что именно развивающиеся рынки обеспечат eBay рост. "Если они (eBay – ред.) смогут захватить покупательскую аудиторию в таких странах, то и для продавцов окажутся готовой платформой", - прокомментировал аналитик RobertW. Baird & Co Колин Себастиан. Он также отметил, что у eBay есть и другие технологические решения для привлечения покупателей в разных странах.

В России посещаемость платформы достигла 3 млн уникальных пользователей в месяц. Однако, по словам Кретова, в стране с 80 млн интернет-пользователей компании есть, куда расти.

Напоним, в феврале стало известно, что российский офис eBay будет отвечать за бизнес компании в 120 странах мира. Как сообщил во время бизнес-завтрака директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов, на новых рынках его команде предстоит развивать экспорт, трансграничные операции и увеличивать базу покупателей.

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