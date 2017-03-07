Кто в каких программах учёта работает?

Ademar:



Предлагаю отмечаться ИМ кто какую программу использует для работы, и считает ли он её удобной во всех смыслах и вкратце описать минусы и плюсы.

Вопрос об учет чего идет речь? Учет товаров это одно, учет взаимодействий с клиентами - другое и т.п.