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Кто в каких программах учёта работает?
07/03/2017
Предлагаю отмечаться ИМ кто какую программу использует для работы, и считает ли он её удобной во всех смыслах и вкратце описать минусы и плюсы.
Предлагаю отмечаться ИМ кто какую программу использует для работы, и считает ли он её удобной во всех смыслах и вкратце описать минусы и плюсы.
07/03/2017
Мы работаем в 1С 8.3 Управление торговлей 11.1, Минус-базовая версия кончено мало устроит ИМ.
+ После настройки двухстороннего обмена с сайтом, сделали доработки по оповещению о заказе, телефонию, смс, маршрутные листы, всё ок:)
Еще маленький минус, что нужно иметь на удалёнке прогера 1С, потому как время от времени вылазят баги, которые без прогера не решить, но это копейки.
Раньше сидели на МойСклад, но после года работы поняли что енто не то что нужно для растущего ИМ.
Мы работаем в 1С 8.3 Управление торговлей 11.1, Минус-базовая версия кончено мало устроит ИМ.
+ После настройки двухстороннего обмена с сайтом, сделали доработки по оповещению о заказе, телефонию, смс, маршрутные листы, всё ок:)
Еще маленький минус, что нужно иметь на удалёнке прогера 1С, потому как время от времени вылазят баги, которые без прогера не решить, но это копейки.
Раньше сидели на МойСклад, но после года работы поняли что енто не то что нужно для растущего ИМ.
07/03/2017
1C Управление торговлей. Всегда считал 1С убожеством и так до сих пор и считаю. Работаю с различными продуктами 1С с 2005-го года.
Из главных минусов - всегда что-то глючит, всегда что-то недоработано, всегда очевидные вещи какие-то непонятно как делаются, всегда какие-то бредовые отчеты, всегда неудобный и непонятный интерфейс и т.д. и т.п. Кароче всегда нужен прогер, который допилит и перепилит, чтобы было удобно.
Ну и раз за столько лет ничего не поменялось, то ничего скорее всего в ближайшее время и не поменяется. Когда есть монополия на рынке, то нет желания у большинства что-то развивать. Это вам не Apple, это вам не Google... это всего лишь 1С, безжалостная и беспощадная
1C Управление торговлей. Всегда считал 1С убожеством и так до сих пор и считаю. Работаю с различными продуктами 1С с 2005-го года.
Из главных минусов - всегда что-то глючит, всегда что-то недоработано, всегда очевидные вещи какие-то непонятно как делаются, всегда какие-то бредовые отчеты, всегда неудобный и непонятный интерфейс и т.д. и т.п. Кароче всегда нужен прогер, который допилит и перепилит, чтобы было удобно.
Ну и раз за столько лет ничего не поменялось, то ничего скорее всего в ближайшее время и не поменяется. Когда есть монополия на рынке, то нет желания у большинства что-то развивать. Это вам не Apple, это вам не Google... это всего лишь 1С, безжалостная и беспощадная
Евгений Медведев,
ceo ИП
ceo ИП
15:26
Вопрос об учет чего идет речь? Учет товаров это одно, учет взаимодействий с клиентами - другое и т.п.
Ademar:
Предлагаю отмечаться ИМ кто какую программу использует для работы, и считает ли он её удобной во всех смыслах и вкратце описать минусы и плюсы.
Предлагаю отмечаться ИМ кто какую программу использует для работы, и считает ли он её удобной во всех смыслах и вкратце описать минусы и плюсы.
Вопрос об учет чего идет речь? Учет товаров это одно, учет взаимодействий с клиентами - другое и т.п.
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