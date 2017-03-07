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Кто в каких программах учёта работает?



Ссылка на сообщение Ademar
07/03/2017

Предлагаю отмечаться ИМ кто какую программу использует для работы, и считает ли он её удобной во всех смыслах и вкратце описать минусы и плюсы.



Ссылка на сообщение Ademar
07/03/2017

Мы работаем в 1С 8.3 Управление торговлей 11.1, Минус-базовая версия кончено мало устроит ИМ.
+ После настройки двухстороннего обмена с сайтом, сделали доработки по оповещению о заказе, телефонию, смс, маршрутные листы, всё ок:)
Еще маленький минус, что нужно иметь на удалёнке прогера 1С, потому как время от времени вылазят баги, которые без прогера не решить, но это копейки.
Раньше сидели на МойСклад, но после года работы поняли что енто не то что нужно для растущего ИМ.



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
07/03/2017

1C Управление торговлей. Всегда считал 1С убожеством и так до сих пор и считаю. Работаю с различными продуктами 1С с 2005-го года.

Из главных минусов - всегда что-то глючит, всегда что-то недоработано, всегда очевидные вещи какие-то непонятно как делаются, всегда какие-то бредовые отчеты, всегда неудобный и непонятный интерфейс и т.д. и т.п. Кароче всегда нужен прогер, который допилит и перепилит, чтобы было удобно.

Ну и раз за столько лет ничего не поменялось, то ничего скорее всего в ближайшее время и не поменяется. Когда есть монополия на рынке, то нет желания у большинства что-то развивать. Это вам не Apple, это вам не Google... это всего лишь 1С, безжалостная и беспощадная :)



Ссылка на сообщение apxata@gmail.com
26/03/2017

Были на моемскладе, пробовали 1с УТ, не пошло, перешли на самописку, пока нормально.

Из достойный претендентов я вижу ультиму2с, дороговато конечно.



15:26

Ademar:

Предлагаю отмечаться ИМ кто какую программу использует для работы, и считает ли он её удобной во всех смыслах и вкратце описать минусы и плюсы.


Вопрос об учет чего идет речь? Учет товаров это одно, учет взаимодействий с клиентами - другое и т.п.


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