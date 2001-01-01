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14.02.17 

Российский eBay будет отвечать за 120 рынков

Российский eBay будет отвечать за 120 рынков

Российский офис eBay будет отвечать за бизнес компании в 120 странах мира. Как сообщил во время бизнес-завтрака директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов, на новых рынках его команде предстоит развивать экспорт, трансграничные операции и увеличивать базу покупателей. 

"eBay получает больше половины дохода - 57% - из зарубежных рынков, т.е. вне США. Поэтому логично посмотреть на другие рынки, в том числе за пределы Великобритании и Германии. В итоге был сформирован регион из 120 стран, управлять которым будет моя команда", - сообщил Кретов. По его словам, при этом приоритетным направлением для московского офиса остается Россия. 

В списке стран, бизнесом в которых будет руководить московский офис, Португалия, Норвегия, а также многочисленные государства Африки.

 Также Илья Кретов рассказал об изменениях, которые ждут российских продавцов-экспортеров на eBay в связи с введением так называемого "налога на Google".

"Казалось бы, это налог на контент, но он затронул и нас, ведь мы как площадка оказываем услуги доступа к информации. С 23 февраля НДС будет начисляться на стоимость услуг, которые оказывает eBay всем российским продавцам-экспортерам", - рассказал Кретов. В компании пояснили, что если экспортер является индивидуальным предпринимателем, то он должен указать об этом в системе и платить налог самостоятельно. Но если продавец является физлицом, то стоимость услуг компании для него увеличится на 18%.

Напомним, в ноябре прошлого года пост генерального директора eBay в России и на развивающихся рынках Европы занял Илья Кретов. До этого он занимал пост заместителя гендиректора по маркетингу и разрабатывал все операционные вопросы вместе с гендиректором Владимиром Долговым, скончавшимся 11 ноября 2016 года.

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