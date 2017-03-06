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07.03.17 

Промокоды заставляют россиян решиться на покупку

Промокоды заставляют россиян решиться на покупку

Стремление к экономии остается главной причиной, привлекающей россиян в интернет-магазины и на сайты сезонных распродаж. В прошлом году в среднем четыре из пяти отечественных онлайн-покупателей в возрасте от 15 до 70 лет хотя бы однажды воспользовались промокодом или купоном на скидку, утверждают аналитики KPMG в новом отчете.

В основном такие специальные предложения мотивировали россиян делать эмоциональные покупки. Более половины (58%) посетителей интернет-магазинов решались на онлайн-заказ сразу при получении промокода. Всего пятая часть пользователей сначала выбирает товар и только потом пытается найти вариант со скидкой. Оставшиеся 23% выборки сообщили, что акционное предложение может быть для них приятным бонусом, но не является значимым критерием при покупке.

Четверть респондентов считает, что стоимость товара является самым важным критерием при изучении предложений ритейлеров. Для 15% на первое место выходит бренд, а еще для десяти – мнение и отзывы других покупателей со схожими предпочтениями.

Популярность промокампаний со скидками как в онлайне, так и в офлайне подтверждают и в агентстве Nielsen. Эксперты уточняют, что три четверти российских потребителей предпочитают делать покупки у тех ритейлеров, в чьих программах лояльности они уже участвуют. И, например, в сегменте FMCG скидки интересуют 85% потребителей, в то время как дополнительные подарки к общей покупке – только 35%.

Такие настроения вынуждают магазины следовать запросам потребительской аудитории и строить рекламные кампании, предлагая различные акционные скидки. Например, у "Эльдорадо" в 2016 году 35% покупок было сделано по скидке или кодовому слову. Для сравнения, в 2015 году эта доля составляла 24%.

В KupiVip.ru процент покупок по промокодам и купонам колеблется от 20% до 40% в зависимости от сезона. Размер скидки по купону не превышает 500 рублей, тогда как средний чек на сайте — около 9 тыс рублей. Именно поэтому, по словам представителя ритейлера Надежды Гурской, такие акции не отражаются негативно на общей прибыли интернет-магазина.

Кроме цены и наличия дополнительных бонусов при заказе конкретного товара, потребители ждут удобства и простоты от сайтов ритейлеров. Это подчеркнули в своих ответах 53% интервьюируемых. Для 49% также важна доступность информации о доставке в режиме реального времени.

Индивидуального подхода к себе ждут 56% выборки. Что подразумевается под этим, в KPMG не уточнили. Также, согласно данным отчета, для 44% респондентов важна скорость реагирования на их вопросы и отзывы.

"Покупатель ценит общение с продавцом в классической рознице — это доставляет ему дополнительное удовольствие", – пояснил со своей стороны управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев. По его словам, такая тенденция наблюдается уже последние десять лет, но стремиться ей соответствовать ритейлеры начали не так уж давно. В итоге на многих ресурсах сейчас можно увидеть онлайн-чаты. Кроме того, интернет-магазины стали активно использовать общение по email.

По данным РБК, в 2016 году на различные акции, позволяющие приобрести товар по сниженной цене, при выборе онлайн-продавца ориентировались 44% опрошенных, что на 10% больше по сравнению с 2014 годом.

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