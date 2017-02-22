27.02.17 Россиян все больше привлекают скидки в интернет-магазинах

По данным исследования РБК "Российский рынок интернет-торговли: товары 2016", около 77% россиян предпочитают интернет-магазины с доступными ценами. На решение онлайн-покупателей при выборе продавца больше всего влияют системы скидок, бонусов и специальных предложений.

Интернет-покупатели активно пользуются возможностью сравнивать цены в разных интернет-магазинах. В 2016 году на различные акции, позволяющие приобрести товар по сниженной цене, при выборе онлайн-продавца ориентировались 44% опрошенных, что на 10% больше по сравнению с 2014 годом.

При выборе интернет-магазина российские покупатели также ориентируются на ассортимент, быстроту и удобство доставки. Для сужения изначального круга рассматриваемых вариантов покупки многие внимательно изучают отзывы клиентов о продавце. Если отсутствует возможность пообщаться с продавцом-консультантом и внимательно осмотреть товар перед покупкой, важное значение для российских онлайн-покупателей имеют полнота и точность описания на сайте. Доли респондентов, придающих значение каждому из рассмотренных выше параметров, составляют примерно 47%.

Общую тенденцию покупать в недорогих интернет-магазинах отметили и другие исследователи рынка. Так, по данным СРА-сети Admitad, кризис подтолкнул покупателей искать в Сети детские товары, одежду и обувь по эконом-ценам. При общем росте числа заказов в этих категориях наблюдается снижение среднего чека. При этом лучшую динамику и взрывной рост продаж демонстрируют китайские интернет-площадки.