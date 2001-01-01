06.03.17 ФАС одобрила слияние DPD и SPSR

На российском рынке логистических услуг появится крупнейший частный игрок. Операторы SPSR Express и DPD станут одной компанией уже в первом квартале этого года. ФАС одобрило ходатайство холдинга GeoPost, которому принадлежат акции DPD, о приобретении "СПСР-Экспресс" (SPSR Express).

Сделка пройдет в два этапа. В рамках первого GeoPost выкупит 30% SPSR Express у Russian Retail Growth Fund (управляется Svarog Capital, в числе соинвесторов - Виктор Вексельберг и Александр Мамут).

Второй этап будет безденежным. На нем GeoPost получит 70% объединенного оператора, еще 30% будет у "Эльбрус Капитала" и топ-менеджмента SPSR Express (сейчас владеют по 40% и 30% SPSR соответственно). Совет директоров новой компании возглавит гендиректор SPSR Владимир Солодкин.

"Объединенная компания явно претендует на лидерские позиции на российском рынке экспресс-доставки как по выручке, так и по обрабатываемым объемам. Синергетический эффект позволит сократить издержки, расширить географию покрытия, обогатить сервисное предложение, что, безусловно, окажет благотворное влияние на весь рынок", - прокомментировал Oborot.ru директор по развитию бизнеса в России FM Logistic Владимир Серебряков. Вместе с тем, по его мнению, есть ряд моментов, на которые необходимо обратить пристальное внимание при управлении слияниями такого масштаба.

"Во-первых, это различия (может быть, на первый взгляд, весьма незначительные) в корпоративной культуре и подходах к управлению. Обе компании перед слиянием сопоставимы по основным параметрам, поэтому перед объединенной компанией встанет задача создания команды, способной к слаженной работе по дальнейшему развитию. Поэтому крайне важно как можно скорее снять неопределенность в отношении вектора дальнейшего движения и внутренних "правил игры". Во-вторых, это совместимость IT-решений и клиентских приложений, всей информационной и процессной архитектуры. Здесь необходимо избежать функционального дублирования, унифицировать IT-решения, но сохранить при этом привычный клиентам набор функций и способ обмена информацией. И третий фактор - время. Чем быстрее будут решены вопросы, указанные выше, тем эффективнее сможет заработать объединенная компания", - рассказал Серебряков.

Будущий генеральный директор объединенной компании Николай Воинов считает, что слияние даст компаниям возможность стать универсальным оператором и объединить все важнейшие компетенции: от перевозки отправлений любого веса и размера до комплексного фулфилмента.

"Компании DPD и SPSR Express имеют схожий портфель услуг, при этом у каждой из них есть свои сильные стороны, которые выгодно дополняют друг друга. Так, DPD оказывает услуги перевозки сборных грузов по собственной наземной сети в России и странах Таможенного союза, которая позволяет гарантировать сроки транспортировки в 20000 направлений. SPSR Express больше сфокусирована на экспресс-доставке документов и небольших посылок", - прокомментировал Oborot.ru Воинов. По его словам, задачей первого интеграционного этапа является разработка стратегии дальнейшего развития, в том числе оценка и оптимизация имеющихся ресурсов. "При этом мы не рассматриваем оптимизацию как сокращение. Напротив, мы планируем наращивать имеющуюся инфраструктуру, инвестировать в IT-систему и в развитие персонала. Мы хотим создать такую компанию, которая станет лидером рынка не только по объемам перевозок, но также будет эталоном клиентского сервиса и надежности", - заявил он Oborot.ru.

Информация о начале слияния SPSR Express и DPD появилась в середине января этого года. Предложение о слиянии поступило от GeoPost. Объединенная компания в результате станет крупнейшим частным игроком российского рынка логистических услуг.

Инфраструктура SPSR Express состоит из 9 распределительных и 15 сортировочных центров, 200 офисов и представительств в городах России, более 1 тыс. собственных автомобилей. В 2015 году выручка SPSR Express составила 5,9 млрд рублей., чистая прибыль - 132 млн рублей. В 2015 году SPSR Express договорилась о доставке в РФ покупок, сделанных на AliExpress.

У DPD в России более 600 отделений. Под этим брендом работает компания "Армадилло бизнес посылка", ее выручка в 2015 году составила 6,45 млрд рублей. В 2016 году выручка DPD должна была достичь 7,5 млрд рублей.