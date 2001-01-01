17.01.17 DPD и SPSR Express начинают слияние

Операторы экспресс-доставки DPD и SPSR Express договорились о слиянии. Как сообщает "КоммерсантЪ", фонд Russian Retail Growth Fund планирует продать 30% SPSR Express французскому холдингу GeoPost, владеющему DPD.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2017 года. Если слияние произойдет, это приведет к появлению на рынке крупнейшего частного игрока. Стороны направили ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.

Будущий гендиректор объединенной компании Николай Воинов, ранее возглавлявший DPD в России, считает, что рынок завоевывают Alibaba Group, Amazon, eBay и другие крупные интернет-компании, а им нужны сильные партнеры в логистике. "Отсюда и стратегия французских акционеров: В2С-сегмент растет уверенными темпами, смысла покупать маленькие компании нет, поэтому от GeoPost и поступило предложение о слиянии", - объяснил он.

Гендиректор SPSR Express Владимир Солодкин (он возглавит совет директоров и комитет по стратегическому развитию новой компании) также прогнозирует, что основным драйвером роста рынка курьерской и экспресс-доставки станет онлайн-торговля. По его словам, бизнесы двух компаний сопоставимы по объемам и пересекаются лишь на 20-25%.

Солодкин считает, что после объединения появится универсальный логистический оператор с крупным международным акционером. После закрытия сделки стороны рассмотрят вопрос о едином бренде. Планируется, что компания перейдет на одну IT-платформу. Стороны рассчитывают завершить интеграцию до конца 2018 года.

Вице-президент по операционной деятельности DHL Express в России Юрий Шевченко считает, что слияние поможет загрузить логистические мощности DPD за счет контракта SPSR Express по доставке покупок с AliExpress. Однако, в случае понижения беспошлинного порога на покупки из интернет-магазинов, может произойти снижение объемов посылок из-за рубежа, а также усложнится процесс их обработки, что сделает доставку дороже.

По мнению сооснователя Data Insight Федора Вирина, на практике компании потратят полтора-два года на интеграцию и переезд, позволяя расти и выигрывать другим игрокам и не составляя реальной конкуренции "Почте России".

Консолидация на рынке началась еще в прошлом году. Тогда финская Itella выкупила курьерскую службу "МаксиПост", TopDelivery приобрела Maxima Express, а служба доставки Boxberry купила 75% акций курьерской службы "Аксиомус".

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает, что данная тенденция может привести к качественным изменениям и количественному росту почтовой логистики. Это, в свою очередь, ведет к снижению себестоимости и потенциально - к снижению цен на услуги.

Инфраструктура SPSR Express состоит из 9 распределительных и 15 сортировочных центров, 200 офисов и представительств в городах России, более 1 тыс. собственных автомобилей. В 2015 году выручка SPSR Express составила 5,9 млрд рублей., чистая прибыль - 132 млн рублей. В 2015 году SPSR Express договорилась о доставке в РФ покупок, сделанных на AliExpress.

У DPD в России более 600 отделений. Под этим брендом работает компания "Армадилло бизнес посылка", ее выручка в 2015 году составила 6,45 млрд рублей. В 2016 году выручка DPD должна была достичь 7,5 млрд рублей.