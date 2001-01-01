DPD и SPSR Express начинают слияние - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
17.01.17 

DPD и SPSR Express начинают слияние

DPD и SPSR Express начинают слияние

Операторы экспресс-доставки DPD и SPSR Express договорились о слиянии. Как сообщает "КоммерсантЪ", фонд Russian Retail Growth Fund планирует продать 30% SPSR Express французскому холдингу GeoPost, владеющему DPD.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2017 года. Если слияние произойдет, это приведет к появлению на рынке крупнейшего частного игрока. Стороны направили ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.

Будущий гендиректор объединенной компании Николай Воинов, ранее возглавлявший DPD в России, считает, что рынок завоевывают Alibaba Group, Amazon, eBay и другие крупные интернет-компании, а им нужны сильные партнеры в логистике. "Отсюда и стратегия французских акционеров: В2С-сегмент растет уверенными темпами, смысла покупать маленькие компании нет, поэтому от GeoPost и поступило предложение о слиянии", - объяснил он. 

Гендиректор SPSR Express Владимир Солодкин (он возглавит совет директоров и комитет по стратегическому развитию новой компании) также прогнозирует, что основным драйвером роста рынка курьерской и экспресс-доставки станет онлайн-торговля. По его словам, бизнесы двух компаний сопоставимы по объемам и пересекаются лишь на 20-25%.

Солодкин считает, что после объединения появится универсальный логистический оператор с крупным международным акционером. После закрытия сделки стороны рассмотрят вопрос о едином бренде. Планируется, что компания перейдет на одну IT-платформу. Стороны рассчитывают завершить интеграцию до конца 2018 года.

Вице-президент по операционной деятельности DHL Express в России Юрий Шевченко считает, что слияние поможет загрузить логистические мощности DPD за счет контракта SPSR Express по доставке покупок с AliExpress. Однако, в случае понижения беспошлинного порога на покупки из интернет-магазинов, может произойти снижение объемов посылок из-за рубежа, а также усложнится процесс их обработки, что сделает доставку дороже.

По мнению сооснователя Data Insight Федора Вирина, на практике компании потратят полтора-два года на интеграцию и переезд, позволяя расти и выигрывать другим игрокам и не составляя реальной конкуренции "Почте России".

Консолидация на рынке началась еще в прошлом году. Тогда финская Itella выкупила курьерскую службу "МаксиПост", TopDelivery приобрела Maxima Express, а служба доставки Boxberry купила 75% акций курьерской службы "Аксиомус".

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает, что данная тенденция может привести к качественным изменениям и количественному росту почтовой логистики. Это, в свою очередь, ведет к снижению себестоимости и потенциально - к снижению цен на услуги.

Инфраструктура SPSR Express состоит из 9 распределительных и 15 сортировочных центров, 200 офисов и представительств в городах России, более 1 тыс. собственных автомобилей. В 2015 году выручка SPSR Express составила 5,9 млрд рублей., чистая прибыль - 132 млн рублей. В 2015 году SPSR Express договорилась о доставке в РФ покупок, сделанных на AliExpress. 

У DPD в России более 600 отделений. Под этим брендом работает компания "Армадилло бизнес посылка", ее выручка в 2015 году составила 6,45 млрд рублей. В 2016 году выручка DPD должна была достичь 7,5 млрд рублей.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Онлайн-продажи "М.Видео" за год выросли на 26,6%
В "Киберпонедельнике" впервые примет участие соцсеть
Сбербанк и Alibaba Group планируют создать трансграничного гиганта
"Детский мир" определился с местом ІPO
Мужчины покупали технику реже, но платили больше
Комментарии читателей
18.01.17 14:57
Евгений

По мне так не очень хорошая новость. И надеюсь в итоге останется гораздо больше ДПД, чем СПСР в плане подхода к бизнесу

19.01.17 09:35
Константин

Печальная новость. Тут у DPD партнерские пункты выдачи появились и наступил полный бардак. Что будет, когда они объединяться начнут, страшно себе представить.

Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
11:21  Payler подсчитал декабрьские покупки (1)
19.01  Онлайн-продажи "М.Видео" за год выросли на 26,6%
18.01  В "Киберпонедельнике" впервые примет участие соцсеть
18.01  Сбербанк и Alibaba Group планируют создать трансграничного гиганта
18.01  Аудитория "Одноклассников" все больше играет с телефонов
18.01  Travel.ru не продают
17.01  DPD и SPSR Express начинают слияние (2)
Форум
18:22 09.01 kaavain  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (132)
11:53 14.12 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (130)
00:20 29.10 asder  Запретить АлиЭкпресс ?? (12)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)
11:22 30.07 Anton Shishkin  Новый сервис для интернет и оффлайн магазинов! (2)
14:26 11.07 thelandingpage.by  Почему лучше купить в интернет магазине? (27)
16:14 31.05 KseniaK  Выставка по электронной торговле в Санкт-Петербурге 2016 (1)
15:06 22.05 kaavain  ользователям IP телефонии хотят запретить звонки на стационарные и мобильные телефоны (6)
12:08 18.05 toulch_m  Ритейлеры предпочитают закупать товар онлайн

Статьи и аналитика
29.12  "Кризис как санитар леса" (1)
26.12  2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне (1)
29.11  "Черная пятница": мавр сделал свое дело?
29.11  "Черная пятница": все результаты компаний (обновлено)
23.11  Кэш - в рост
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.