02.03.17 Детские товары привлекают инвестиции

Один из крупнейших интернет-магазинов детских товаров Babadu получил 200 миллионов рублей инвестиций от банка "Санкт-Петербург".

Это третий раунд ритейлера. На этом этапе средства привлекаются для расширения компании, которая неуклонно увеличивает объемы продаж и уже начала приносить прибыль. Представители ритейлера сообщили, что полученные инвестиции пойдут на дальнейшее развитие технологичной платформы и операционных процессов, расширение ассортимента товаров и маркетинг.

В рамках прошлого раунда интернет-магазин получал венчурный капитал от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), а первым инвестором компании выступал международный фонд Target Global, вложивший в нее три года назад несколько миллионов долларов.

Помимо торговли товарами для детей Babadu.ru развивает и поддерживает информационный проект "Академия Babadu", посвященный разностороннему развитию ребенка, программу подарков для новорожденных "Маме и мне", а также офлайновые мероприятия. Среди них - ежемесячные встречи будущих мам "2 в одном" в Москве и Санкт-Петербурге и тест-драйвы-выставки колясок.

"Наша уникальная бизнес-модель требует в 4 раза меньше оборотного капитала нежели традиционный e-commerce и привлекает многих инвесторов, – пояснила основатель и гендиректор Babadu.ru Наталья Шкиртиль. В компании уверены, что привлеченные средства позволят значительно укрепить лидирующие позиции на рынке.

Для банка "Санкт-Петербург" сделка является дебютной и проводится в рамках реализации программы прямых и венчурных инвестиций общим объемом 150 млн долларов США, рассчитанной на 7 лет. По словам заместителя председателя правления банка Владимира Реутова, финансирование Babadu было продиктовано ощутимым ежегодным ростом данного сегмента бизнеса в России и в мире в целом и уникальностью бизнес-модели самого интернет-магазина компании.

Стоит отметить, что несмотря на растущую популярность у россиян детских товаров из китайских онлайн-площадок, российские интернет-магазины чувствуют себя хорошо, а сам сегмент растет несмотря на кризис. Эта категория вызывает интерес не только у отечественных, но и западных бизнес-ангелов, что наглядно демонстрирует недавний опыт "Детского мира", привлекшего в ходе IPO 18,4 млрд рублей. Больше половины этих денег были получены от инвесторов из Великобритании и США.

Babadu.ru входит в ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов в России (по данным Data Insight) и в ТОП-25 крупнейших детских интернет-магазинов в мире (по данным Similarweb), а также в ТОП-30 российских стартапов (по версии международного рейтинга Startup Ranking). Интернет-магазин обрабатывает более 20 тысяч заказов ежемесячно.