09.02.17 "Детский мир" заинтересовал британских инвесторов

Ритейлер "Детский мир" официально вышел на IPO. Стоимость его акции составила 85 рублей, что соответствует нижней границе прогноза, опубликованного ранее.

В результате размещения акций "Детский мир" привлек 18,4 млрд рублей. К моменту начала первых торгов капитализация сети составляла 62,8 млрд рублей.

Как сообщает "Коммерсант", ритейлером заинтересовались инвесторы из США и Ближнего Востока. Интерес к компании спровоцировало 1,5-кратное удорожание бизнеса за последний год.

По данным "Коммерсанта", еще до выхода на IPO книга заявок на акции была переподписана на 50-100%. Этому способствовал не только спрос со стороны осторожных инвесторов, но и интерес к магазину со стороны крупного иностранного фонда. Кстати, около 30% заявок на покупку акций пришло из США. Помимо американцев, в размещении участвовали инвесторы из Азии, Европы и Ближнего Востока.

Вместе с тем, "якорного" инвестора у "Детского мира" нет. Несмотря на то, что иностранцы заняли 90% книги заявок, их доли разделились следующим образом: 35% - инвесторы из Великобритании, 25% - из США.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев уверен, что размещение "Детского мира" можно считать первым успешным посткризисным IPO. Оно, в свою очередь, поможет другим компаниям повторить успех "Детского мира". Что касается самой сети, то Дмитриев ожидает, что ее капитализация будет расти еще три-пять лет.

Напомним, что через Московскую биржу "Детский мир" продал 247,9 млн акций (33,55%). Распродавали бумаги действующие акционеры компании. В первую очередь, это была АФК "Система", которая снизила свою долю в ритейлере с 72,6% до 50% плюс 1 акция. С 23,1% до 13,1% уменьшил долю в компании и РКИФ. Координаторами IPO стали Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank.

Ранее за 9 месяцев 2016 года благодаря интеграции онлайн- и офлайн-платформ сегмент интернет-торговли группы компаний "Детский мир" вырос более чем в 2,5 раза. В 2017 году "Детский мир" решил запустить доставку товаров во все российские города. Точками выдачи онлайн-заказов станут отделения "Почты России".