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27.01.17 

"Детский мир" оценил себя

"Детский мир" оценил себя

При выходе на IPO "Детский мир" попросит от 85 до 105 рублей за свою акцию. Аналитики находят цену адекватной.

Общая капитализация ритейлера оценивается в 62,8 - 77,6 млрд рублей, сообщает РБК. Первичное размещение акций запланировано на Московской фондовой бирже.

Генеральный директор "Детского мира" Владимир Чирахов, комментируя будущее IPO, отметил, что в компании воодушевлены интересом со стороны инвесторов. Определение ценового диапазона бумаг стало еще одним шагом на пути к размещению.

Текущие акционеры "Детского мира" (в их состав входит менеджмент компании, АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд) планируют продать на бирже 247,9 млн акций. При условии использования опциона на допразмещение в свободной продаже может оказаться 33,55% акций ритейлера. Правда, АФК "Система" все равно сохранит за собой контрольный пакет. На данный момент "Системе" принадлежит 72,57% акций, у РКИФ - 23,1%. Остальные акции - у частных лиц.

Аналитик ФК "Уралсиб" Константин Белов отметил, что предложение "Детского мира" может быть интересным для инвесторов. Цены за акции оказались ниже тех, что озвучивались ранее букраннерами. К тому же "Детский мир" является единственной компанией в сегменте ритейла, демонстрирующей стабильный рост.

Отметим, что в первом полугодии 2016 года сеть "Детский мир" показала рост выручки сегмента интернет-торговли более чем в два раза (к тому же периоду 2015 года). Позже группа отчиталась за 9 месяцев 2016 года. За это время благодаря интеграции онлайн- и офлайн-платформ сегмент интернет-торговли группы компаний вырос более чем в 2,5 раза. В 2017 году компания запустит доставку товаров во все российские города. Точками выдачи онлайн-заказов станут отделения "Почты России".

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