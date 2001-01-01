27.01.17 "Детский мир" оценил себя

При выходе на IPO "Детский мир" попросит от 85 до 105 рублей за свою акцию. Аналитики находят цену адекватной.

Общая капитализация ритейлера оценивается в 62,8 - 77,6 млрд рублей, сообщает РБК. Первичное размещение акций запланировано на Московской фондовой бирже.

Генеральный директор "Детского мира" Владимир Чирахов, комментируя будущее IPO, отметил, что в компании воодушевлены интересом со стороны инвесторов. Определение ценового диапазона бумаг стало еще одним шагом на пути к размещению.

Текущие акционеры "Детского мира" (в их состав входит менеджмент компании, АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд) планируют продать на бирже 247,9 млн акций. При условии использования опциона на допразмещение в свободной продаже может оказаться 33,55% акций ритейлера. Правда, АФК "Система" все равно сохранит за собой контрольный пакет. На данный момент "Системе" принадлежит 72,57% акций, у РКИФ - 23,1%. Остальные акции - у частных лиц.

Аналитик ФК "Уралсиб" Константин Белов отметил, что предложение "Детского мира" может быть интересным для инвесторов. Цены за акции оказались ниже тех, что озвучивались ранее букраннерами. К тому же "Детский мир" является единственной компанией в сегменте ритейла, демонстрирующей стабильный рост.

Отметим, что в первом полугодии 2016 года сеть "Детский мир" показала рост выручки сегмента интернет-торговли более чем в два раза (к тому же периоду 2015 года). Позже группа отчиталась за 9 месяцев 2016 года. За это время благодаря интеграции онлайн- и офлайн-платформ сегмент интернет-торговли группы компаний вырос более чем в 2,5 раза. В 2017 году компания запустит доставку товаров во все российские города. Точками выдачи онлайн-заказов станут отделения "Почты России".