02.03.17 AliExpress все чаще обувает россиян

По данным исследования РБК "Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью, аксессуарами 2016", количество онлайн-покупателей одежды и обуви в России выросло в 2016 году на 7% и достигло 10 млн человек. В условиях кризиса российские онлайн-продавцы этого сегмента проигрывают битву за покупателя китайским интернет-магазинам.

Количество онлайн-покупателей в этом сегменте значительно увеличивается за счет AliExpress. Более половины (а именно - 63,8%) российских онлайн-потребителей уже освоили эту китайскую интернет-площадку. У российской Lamoda, занимающей второе место, доля составляет всего 21,5%.

В исследовании отмечается, что интернет-коммерция набирает популярность в российских городах с населением от 100 до 500 тыс. человек - AliExpress успешно решает проблемы недостаточного ассортимента и высокой наценки в традиционной рознице.

За последние два года доля покупателей, совершающих заказы только в отечественных интернет-магазинах, снизилась на треть. При этом доля тех, что покупает только в зарубежных онлайн-магазинах, в 2016 году достигла 15%.