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21.12.16 

Трансграничные покупки россиян меньше внутрироссийских в 4 раза

Трансграничные покупки россиян меньше внутрироссийских в 4 раза

За последние два года доля покупателей, совершающих заказы только в отечественных интернет-магазинах, снизилась на треть, утверждается в свежем исследовании рынка Data Insight. В то же время доля россиян, делающих покупки на зарубежных онлайн-ресурсах, выросла более чем в два раза.

Доля пользователей, покупающих и на тех и на других площадках, тоже увеличилась.

Доля трансграничных интернет-продаж выросла с 24% в 2014 году до 34% в 2015 году. Объем трансграничной торговли в прошлом году увеличился почти вдвое (+88%) по сравнению с предыдущим годом, а в объеме онлайн-продаж достиг 20% (+7%). В деньгах этот показатель составляет 160 млрд рублей. Для сравнения, российский внутренний рынок вырос на 16% и достиг отметки в 650 млрд рублей.

Число покупателей за рубежом растет как за счет новых пользователей, так и за счет тех, кто уже совершал покупки на российских площадках. В 2015 и 2016 годах преобладает вторая тенденция – рост за счет россиян, которые имеют опыт покупок в Сети, но еще не покупали за рубежом ранее, говорят аналитики.

Основные категории товаров, востребованных на зарубежных площадках россиянами: одежда, мелкая электроника, мелочи для дома. Средний чек при таких покупках колеблется около 1 тысячи рублей, в то время как в отечественных интернет-магазинах россияне тратят заметно больше: порядка 4 тысяч рублей.

В Data Insight делают вывод, что трансграничная торговля сегодня – это, в основном, большое количество покупок с низким средним чеком, которые не составляют конкуренцию внутренней торговле из-за принципиальных различий в ассортименте. При этом аналитики подчеркивают, что покупки за рубежом стимулируют развитие рынка и внутри России. Они избавляют покупателей от страха перед интернет-магазинами, приучают к онлайн-оплате и генерируют дополнительный спрос на логистические услуги.

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