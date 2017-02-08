09.02.17 Лояльность москвичей брендам на руку Lamoda

В общероссийском рейтинге популярных интернет-магазинов одежды AliExpress уверенно идет на первом месте. Отрыв от второго места, которое занимает Lamoda, в Москве оказался меньше, чем в регионах.

Согласно результатам опроса "Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью, аксессуарами 2016", проведенного РБК, популярность AliExpress в городах с населением от 100 до 500 тысяч составляет 70,2%, тогда как в Москве – всего 45,4%.

Если сравнивать показатели AliExpress и Lamoda для России в целом и отдельно для Москвы, то видна существенная разница в популярности. Общероссийская популярность оценивается в 63,8% и 21,5% для AliExpress и Lamoda соответственно, тогда как по Москве эти показатели составляют 45,4% и 35,9%. В РБК объясняют это тем, что относительно высокий уровень доходов населения в российской столице и лояльность к известным брендам усложняет работу китайского интернет-гипермаркета.

По данным МГТС, наиболее часто в декабре 2016 года москвичи заходили на AliExpress. Тремя наиболее популярными отечественными интернет-ритейлерами стали "Юлмарт", "М.Видео" и "Эльдорадо".