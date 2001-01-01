11.01.17 Москвичи все больше ищут подарки за рубежом

По данным МГТС, наиболее часто в декабре 2016 года онлайн-покупатели из Москвы заходили на Aliexpress. Второе и третье место по посещаемости у Amazon и Ebay.

Совокупный объем трафика на иностранные интернет-магазины в столице вырос в три раза по сравнению с декабрем 2015 года, а его доля достигла 60%. При этом отмечается снижение доли российских онлайн-продавцов на 30% - с 70% до 40% в общем объеме.

Наибольшей популярностью москвичей пользовались сайты интернет-магазинов БТиЭ и представительств производителей мобильной техники – их совокупная доля составила около половины всех посещений. Это на 20% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Тремя наиболее популярными отечественными интернет-ритейлерами стали "Юлмарт", "М.Видео" и "Эльдорадо". Среди сайтов производителей лидировали Asus, Samsung, Xiaomi, Lenovo, Apple.

Второе место по популярности - у сайтов, торгующих детскими товарами. Относительно декабря 2015 года в этом сегменте был отмечен рост трафика на 30%. При этом их доля в общем трафике выросла на 4% до 22%. Лидером в этой категории стал "Детский мир".

Перед Новым Годом москвичи также вспомнили поговорку "Книга – лучший подарок". В результате доля книжных онлайн-магазинов увеличилась на 3% до 8%. Здесь лидировали "Литрес", "Эксмо" и "Лабиринт".

Косметика в этом году интересовала москвичей меньше – трафик на сайты косметических интернет-магазинов сократился вдвое, а их доля снизилась с 30% (2015 год) до 17%. Однако, по данным "Яндекс.Кассы", количество платежей россиян за косметику, парфюмерию и бижутерию выросло вдвое по сравнению с тем де периодом 2015 года.

Трафик формируется из обращений пользователей на сайты онлайн-магазинов и гипермаркетов. Анализ потребления трафика составлялся на основе данных платформы по управлению интернет-трафиком на базе системы DPI (Deep Packet Inspection) МГТС.