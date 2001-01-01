28.12.16 Что покупали россияне в онлайне перед Новым Годом?

"Яндекс.Деньги" поделились статистикой о тратах россиян через "Яндекс.Кассу" перед Новым годом в более 75 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинах. В этот предпраздничный период наши соотечественники тратят больше, чем год назад.

Количество платежей за традиционные новогодние подарки - косметику, парфюмерию и ювелирные изделия - выросло вдвое по сравнению с тем же периодом 2015 года. При этом средний чек за бижутерию снизился до 2855 рублей – более, чем на треть. В три раза активнее в этом декабре по сравнению с ноябрем продавались фейерверки и хлопушки.

Продажи билетов на поезда выросли на 12% по сравнению с концом 2015 года. На продукты, купленные онлайн, затраты увеличились на треть год к году.

Число заказов в онлайн-магазинах одежды и обуви выросло на 22% по сравнению с концом ноября. Детские товары стали покупать в полтора раза чаще, аксессуары и бижутерию – на 40%, товары для дома и сада – на 10%. Отмечается рост количества платежей на треть у интернет-магазинов для взрослых. При этом снижается спрос на спортивные и туристические товары.

Значительное количество подарков россияне заказывают в зарубежных интернет-магазинах. Количество покупок на китайских онлайн-площадках, оплаченных через "Яндекс.Кассу", по сравнению с 2015 годом выросло в полтора раза.