"Покритикуйте сайт" от экспертов

Мы перезапускаем на Обороте бесплатные юзабилити и сео-аудиты для интернет-магазинов. Теперь можно не просить "покритикуйте наш сайт" на форуме, а прислать нам заявку на usability-audit@oborot.ru и seo-audit@oborot.ru
Разбор полетов делают эксперты Kokoc.com (Kokoc Group).
Хотите получить бесплатный юзабилити-линч? Присылайте на usability-audit@oborot.ru.
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Хотите получить бесплатный SEO-аудит вашего интернет-магазина? Присылайте заявки на seo-audit@oborot.ru.
Предыдущие выпуски:
Общие правила приема заявок:
1. Принимаются только заявки интернет-магазинов.
2. Ваша заявка автоматически обозначает согласие на публикацию юзабилити- либо сео-аудита вашего сайта на Oborot.ru.
3. Аудиты делаются бесплатно.
4. В случае большого наплыва заявок эксперты оставляют за собой право делать аудиты выборочно, т.е. не для всех, кто прислал заявку.
Обратите внимание: для SEO-аудитов эксперты попросят временный доступ в ваши аккаунты в Google Analytics и Яндекс.Метрике.