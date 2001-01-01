01.03.17 "Покритикуйте сайт" от экспертов

Мы перезапускаем на Обороте бесплатные юзабилити и сео-аудиты для интернет-магазинов. Теперь можно не просить "покритикуйте наш сайт" на форуме, а прислать нам заявку на usability-audit@oborot.ru и seo-audit@oborot.ru

Разбор полетов делают эксперты Kokoc.com (Kokoc Group).

Хотите получить бесплатный юзабилити-линч? Присылайте на usability-audit@oborot.ru.

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Хотите получить бесплатный SEO-аудит вашего интернет-магазина? Присылайте заявки на seo-audit@oborot.ru.

Предыдущие выпуски:

Общие правила приема заявок:

1. Принимаются только заявки интернет-магазинов.

2. Ваша заявка автоматически обозначает согласие на публикацию юзабилити- либо сео-аудита вашего сайта на Oborot.ru.

3. Аудиты делаются бесплатно.

4. В случае большого наплыва заявок эксперты оставляют за собой право делать аудиты выборочно, т.е. не для всех, кто прислал заявку.

Обратите внимание: для SEO-аудитов эксперты попросят временный доступ в ваши аккаунты в Google Analytics и Яндекс.Метрике.