27.02.17 "ВКонтакте" интегрирует онлайн-сервисы

Компании, продающие услуги онлайн, скоро смогут получить прямой выход на многомиллионную аудиторию "ВКонтакте". Как сообщают "Известия", в меню мобильной версии соцсети появится пункт "Сервисы", в котором будут собраны различные услуги. Например, соцсеть интегрирует сервис заказа еды Delivery Club, заказ билетов Kinohod и службы вызова такси ("Яндекс.Такси" и Gett).

В прошлом году участники рынка гадали, что будет делать Mail.ru Group с купленным за $100 млн Delivery Club. Напомним, что многие эксперты рынка ecommerce восприняли сделку скептично. "Mail.ru купили, по факту, 10% российского рынка готовой еды с 70 млн покупок в год за разумную цену. Но на сегодняшний момент я не вижу, где синергия между существующими проектами Mail.ru и Delivery Club", - заявлял в ноябре прошлого года сооснователь Data Insight Федор Вирин.

И вот появился ответ: сервис доставки еды интегрируют с крупнейшей российской соцсетью. При этом в пресс-службах Mail.ru Group и "ВКонтакте" от комментариев по этому поводу пока воздерживаются.

Управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич подтвердил намерения компании развиваться за счет сотрудничества с соцсетями. "Мы постоянно думаем о совершенствовании нашего сервиса, и, конечно, мы думаем о возможной синергии в рамках группы Mail.ru Group. В том числе и с соцсетями", - сказал он.

"Соцсеть "ВКонтакте", как и "Яндекс", стремится делать все, чтобы быть для пользователей Интернетом. Если компания правильно соединит все компоненты взаимодействия с пользователем, то есть шансы на успех", - прокомментировал Oborot.ru руководитель кластера РАЭК "Электронная коммерция" Иван Кургузов.

Президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров считает интеграцию соцсети с другими сервисами вполне логичной. Он добавил, что по такой модели уже работают в Китае, где в один сервис стараются интегрировать другие, например, в сервис заказа билетов интегрируют услуги такси.

Управляющий партнер Russian Venture Евгений Гордеев прогнозирует, что соцсеть будет интегрировать сервисы, предназначенные для ежедневного или еженедельного потребления. "Будут присоединять сервисы, которые имеют высокую маржу при каждой продаже", - сказал он. Например, Гордеев уверен, что "ВКонтакте" не будет продавать авиабилеты. По его словам, у соцсети сейчас молодая аудитория, она будет взрослеть, и пользователей смогут приучить тратить деньги внутри площадки благодаря лояльности к бренду.

Напомним, что в конце прошлого года соцсеть "ВКонтакте" запустила раздел "Товары". В нем отображаются объявления о товарах от друзей пользователя и друзей его друзей. А еще раньше в соцсети был запущен сервис денежных переводов. Впоследствии его стало возможно использовать и для оплаты "Товаров".