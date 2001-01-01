Анализатор "Маркета" удаляет качественные отзывы? - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Общий менеджмент интернет-проектов 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
21.02.17 

Анализатор "Маркета" удаляет качественные отзывы?

Анализатор "Маркета" удаляет качественные отзывы?

Пользователи форума Oborot.ru жалуются, что анализатор отзывов об интернет-магазинах на "Яндекс.Маркете" несправедливо удаляет положительные отклики настоящих покупателей. Представители "Маркета" допускают, что в системе фильтрации возникли "накладки".

"Столкнулись с проблемой - специалисты Службы контроля качества из Яндекс.Маркет по какой-то причине удалили сотни отзывов о магазине с площадки, которые, по версии Яндекса, накручены магазином", – сообщил юзер Mike_msc, представившийся руководителем отдела маркетинга крупного интернет-магазина. Он объяснил, что в его компании внедрена мотивация для сотрудников клиентского отдела, в которой число и качество отзывов о магазине на "Маркете" является одним из KPI и влияет на размер бонусов. Поэтому отзывы мониторятся регулярно.

"В Январе мы зафиксировали кол-во отзывов на 15 число. И когда месяц спустя стали сравнивать соотношение хороших к плохим, выяснили, что за 30 дней соотношение отзывов резко ухудшилось. До 15 января плохих отзывов было порядка 5%. 15 февраля - 55%. Шок и паника. Множество сотрудников пострадало в результате этого", – рассказал топикстартер.

В  переписке с "Яндексом" выяснилось, что на "Маркете" работает автоматический анализатор, который удаляет отзывы, "похожие" на накрученные". Mike_msc утверждает, что вслед за этим его интернет-магазин предложил "Маркету" предоставить по каждому отзыву доказательства, что он реальный: логи, отгрузочные документы. В магазине предложили даже  с разрешения самих покупателей дать их контактные данные для проверки СКК "Яндекс".

 Представители "Маркета" ответили, что они не могут раскрывать алгоритмы, по которым работает система проверки отзывов.  С их точки зрения, логи уведомлений с приглашением написать отзывы и сканы документов о покупке -  не доказательство того, что все отзывы реальные.

"Мы верим, что у магазина есть честные отзывы, их мы не снимаем. Но есть накрученные, и они отфильтровываются. Не смогу ответить на вопрос про "основание пункта правил", так как в правилах нет пунктов с номерами. Советую Вам ознакомиться с правилами, там очень подробно это изложено", – ответили в "Маркете". Кроме того, интернет-магазину порекомендовали попросить покупателей обратиться в службу "Яндекса" самостоятельно с просьбой о повторном рассмотрении "забракованных" отзывов.

В "Маркете" отказались предоставить интернет-магазину полный список удаленных отзывов покупателей, а также не сообщили, какие именно доказательства могут быть приняты СКК как подтверждение подлинности отзывов. "Список доказательств не регламентируем", – ответили в сервисе.

Редакция Oborot.ru попросила пресс-службу "Маркета" промментировать ситуацию. По словам представителей сервиса, система анализа отзывов работает на площадке с того момента, когда там вообще появилась система отзывов. При этом механизм регулярно улучшается. В компании не разглашают алгоритм фильтрации и могут лишь сообщить, что он учитывает более 100 различных факторов.

"Автором и владельцем любого отзыва является не магазин, а конкретный пользователь. Поэтому мы не передаем данные об отзывах магазинам. Если какой-либо отзыв не был опубликован или пропал с Яндекс.Маркета, мы обсуждаем этот вопрос только с автором отзыва", - рассказала представитель пресс-службы "Яндекс.Маркета" Екатерина Лебедева.

При этом в компании признали, что иногда в системе фильтрации могут возникать накладки, но по итогам обращения пользователя сервис восстанавливает отзывы. Для их восстановления автор должен обратиться через специальную форму на "Маркете".

Вопрос "Какие факты должен привести интернет-магазин, чтобы доказать, что его отзывы были честными?" в сервисе оставили без ответа.

Сегодня мы также сообщали, что "Яндекс.Маркет" будет привлекать пользователей "Толока" для написания отзывов на уже купленные ранее товары в популярных категориях агрегатора.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Автотовары пережили сезонный всплеск
Молодые родители освоили AliExpress
Кто лидер на онлайн-рынке холодильников?
Мужчины ищут по категориям, а женщины - по бренду
Uber вышел на столичный рынок доставки еды
Комментарии читателей
22.02.17 09:53
Artem

Дурь и отношение к клиентам которое привил Алёшин, похоже, не ушла с его уходом. Яндекс чувствует себя монополистом отрасли и не надо тешить себя тем, что есть альтернатива. Пока даже близко никто не смог подобраться.

Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
18:04  Автотовары пережили сезонный всплеск
17:06  Роман Горшков нашел себя в fashion
21.02  Анализатор "Маркета" удаляет качественные отзывы? (1)
20.02  Молодые родители освоили AliExpress
16.02  Кто лидер на онлайн-рынке холодильников?
16.02  Мужчины ищут по категориям, а женщины - по бренду
13.02  Uber вышел на столичный рынок доставки еды

Форум
16:00 17.02 RibakTolya  Отзывы о АллоБегу (64)
11:24 14.02 activity  Партнёры Яндекс Маркета выкликивают бюджет, что делать? (13)
03:22 13.02 Anton Shishkin  конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать? (29)
19:25 06.02 Дмитрий Fastery  Отзывы о Fastery.ru (197)
14:18 24.01 cepera001  Отзывы о Ritm-Z (307)
16:30 31.12 Ivan504  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (190)
18:25 21.12 Call IM  Выбор коллцентра на аутсорс (15)
16:44 18.12 Сергей Ромов  prostore.pro - они живы? (3)
16:04 02.12 Сергей Ромов  Отзывы об Autsorsim (8)
16:53 08.11 Дмитрий Fastery  Выбор фулфилмента/склада на аутсорсе (9)

Статьи и аналитика
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
30.05  Ключевое правило при работе с Китаем: "Не обещайте того, чего не сможете выполнить"
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (6)
21.01  Какие скидки ритейлеры сделают в "Киберпонедельник" (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.