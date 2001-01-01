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21.02.17 

"Маркет" соберет отзывы без покупок в онлайне

"Маркет" соберет отзывы без покупок в онлайне

"Яндекс.Маркет" расширяет взаимодействие с сервисом "Толока". Об этом Oborot.ru сообщили в компании. Теперь пользователи будут привлекаться для написания отзывов на уже купленные ранее товары в популярных категориях агрегатора.

Отзывы асессоров (участников, зарегистрированных в "Яндексе") будут проверяться на подлинность (уникальность текста и фотографии) и публиковаться от имени реальных людей.

Экспериментальный краудсорсинговый проект
 ориентирован на те товары, которые потребители часто покупают, но о которых редко пишут отзывы. Речь идет о детских товарах, зоотоварах, а также товарах для красоты и здоровья.

"Этот проект позволит собрать качественную и полезную для посетителей Яндекс.Маркета информацию и облегчить выбор товара", - прокомментировал представитель сервиса.

Ранее мы сообщали, что "Яндекс.Маркет" запустил проект контрольных закупок в интернет-магазинах, размещенных на площадке. Проверять онлайн-продавцов будут пользователи сервиса "Яндекс.Толока". Проверка коснется магазинов, размещенных как по CPC, так и CPA модели.

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