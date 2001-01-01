Агрегатор проверит своих продавцов

Участники рынка предполагают, что эксперимент " Маркета " связан с новым проектом закона об интернет-агрегаторах. Напомним, что он уже полностью согласован и скоро будет представлен в Госдуму. Интернет-площадки, аккумулирующие информацию о товарах и услугах, будут обязаны следить за её достоверностью и полнотой. Им также придется нести ответственность, если потребитель по вине онлайн-ресурса был введён в заблуждение и в связи с этим понёс денежные потери.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал эту инициативу полезной для рынка, ведь таким образом агрегаторы сами стремятся повышать уровень требований не только к себе, но и к магазинам.

Представитель онлайн-магазина "Эковита" Алексей Морозов подтвердил, что в его компанию обращались из "Яндекс.Маркета" с целью уточнить адрес для возврата товаров. При этом руководитель отдела рекламы WildBerries Егор Пчелинцев заметил, что тестировщики могут выбирать дорогие товары, которым полагается бесплатная доставка. В свою очередь, в "Яндексе" заверили, что в этом случае сервис уточнит у магазина затраченную на доставку сумму и оплатит ее по счету.

По словам представителей "Яндекс.Маркета", сервис будет возвращать интернет-магазинам комиссию за клик на "Маркете". Ранее компания проводила аналогичные проверки силами своих сотрудников. Предполагается, что привлечение пользователей " Яндекс.Толоки " повысит эффективность контроля в регионах.

Пользователи будут оформлять заказ на площадке, после получения фотографировать документы и доставленный товар, не распаковывая его, а затем возвращать его в магазин. При этом покупателю обещают возместить затраты на доставку.

" Яндекс.Маркет " запускает проект контрольных закупок в интернет-магазинах, размещенных на площадке. Проверять онлайн-продавцов будут пользователи сервиса "Яндекс.Толока" . Проверка коснется магазинов, размещенных как по CPC, так и CPA модели.

07.02.17 19:51

Антон



"сервис будет возвращать интернет-магазинам комиссию за клик на "Маркете" - это так мило) А кто возместит время работы персонала магазина? )

По-моему, всё это - ещё одна причина никогда не размещаться на Маркете. Мало того, что дорого, так ещё и проверками задолбают. Одни проверки... работать-то когда?! Системы отзывов вполне достаточно.

"в "Яндексе" заверили, что в этом случае сервис уточнит у магазина затраченную на доставку сумму и оплатит ее по счету" - ну да, пожалуй. А если доставку оценят в 100000 руб., ей Яшка тоже компенсирует? Блин, ну неужели кто-то ведется на их лапшу? Как дети... Дружно отказались бы от Маркета и Директа на год и Яндекса бы вообще не стало

Ахренеть башню сносит Яндексу. Мне кажется, они считают что выше Бога уже.

А мне лично кажется что это не так. По крайней мере я перестал пользоваться ЯМ, ищу магазины в Гугле. И нахожу.

"скоро будет представлен в Госдуму. Интернет-площадки, аккумулирующие информацию о товарах и услугах, будут обязаны следить за её достоверностью и полнотой. Им также придется нести ответственность, если потребитель по вине онлайн-ресурса был введён в заблуждение и в связи с этим понёс денежные потери."

А вот это, кстати, для магазинов отличная новость. Хреново будет этим "агрегаторам"....

Да не так уж и страшны эти новые проверки Маркета, сделают один возврат за квартал и успокоятся. Хуже то, что у нас после НГ сильно упала конверсия с их площадки. Также СЕО-шники говорят, что Маркет использует хитрую генерацию страниц и адресов с полным включением поискового запроса и за счет этого по большинству запросов стоит на первом месте в органике. То есть за счет наших же товаров + инсайдерская информация о факторах ранжирования = вымещает нас с 1 места в органике.

08.02.17 00:42

Сергей



Скажу за нас.

Имеем нескольких проектов - все примерно в одной нише, а продвижение отличается.

Один из них последние полтора-два года продвигался маркетом. И сейчас тоже.

Однако именно на этом проекте сейчас заказов минимум. Из чего делаем вывод, что эффективность маркета сильно снизилась.

Что же касается именно этого нововведения, то: БРЕД.