Агрегатор проверит своих продавцов

|
|
|
|
|
|
07.02.17 19:51
Антон
"сервис будет возвращать интернет-магазинам комиссию за клик на "Маркете" - это так мило) А кто возместит время работы персонала магазина? )
По-моему, всё это - ещё одна причина никогда не размещаться на Маркете. Мало того, что дорого, так ещё и проверками задолбают. Одни проверки... работать-то когда?! Системы отзывов вполне достаточно.
"в "Яндексе" заверили, что в этом случае сервис уточнит у магазина затраченную на доставку сумму и оплатит ее по счету" - ну да, пожалуй. А если доставку оценят в 100000 руб., ей Яшка тоже компенсирует? Блин, ну неужели кто-то ведется на их лапшу? Как дети... Дружно отказались бы от Маркета и Директа на год и Яндекса бы вообще не стало
07.02.17 20:08
kaavain
http://www.trafaret.net
Ахренеть башню сносит Яндексу. Мне кажется, они считают что выше Бога уже.
А мне лично кажется что это не так. По крайней мере я перестал пользоваться ЯМ, ищу магазины в Гугле. И нахожу.
07.02.17 20:10
kaavain
http://www.trafaret.net
"скоро будет представлен в Госдуму. Интернет-площадки, аккумулирующие информацию о товарах и услугах, будут обязаны следить за её достоверностью и полнотой. Им также придется нести ответственность, если потребитель по вине онлайн-ресурса был введён в заблуждение и в связи с этим понёс денежные потери."
А вот это, кстати, для магазинов отличная новость. Хреново будет этим "агрегаторам"....
07.02.17 23:55
grischev
http://www.gosso.ru
Да не так уж и страшны эти новые проверки Маркета, сделают один возврат за квартал и успокоятся. Хуже то, что у нас после НГ сильно упала конверсия с их площадки. Также СЕО-шники говорят, что Маркет использует хитрую генерацию страниц и адресов с полным включением поискового запроса и за счет этого по большинству запросов стоит на первом месте в органике. То есть за счет наших же товаров + инсайдерская информация о факторах ранжирования = вымещает нас с 1 места в органике.
08.02.17 00:42
Сергей
Скажу за нас.
Имеем нескольких проектов - все примерно в одной нише, а продвижение отличается.
Один из них последние полтора-два года продвигался маркетом. И сейчас тоже.
Однако именно на этом проекте сейчас заказов минимум. Из чего делаем вывод, что эффективность маркета сильно снизилась.
Что же касается именно этого нововведения, то: БРЕД.
Вообще по-видимому, мы наблюдаем сейчас закат Маркета, просто не все осознают это, да и не кстати это сейчас в этой ситуации в экономике.
|
|
|
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.