21.02.17 Для ЕАЭС готовят единые документы в сфере онлайн-торговли

Евразийская экономическая комиссия (ЕАК) провела первое заседание по защите прав потребителей. На нем обсуждались вопросы регулирования интернет-торговли.

ЕЭК готовит рекомендации для всех стран-участниц ЕАЭС (Евразийского экономического союза) по определению единых подходов к защите прав потребителей при дистанционной торговле и совершении сделок в Интернете. С этой инициативой выступил Роспотребнадзор. Документ будет включать лучшие национальные и международные практики, в том числе в области защиты персональных данных. Он будет готов до конца первого полугодия 2017 года.

Созданная ЕЭК рабочая группа по защите прав потребителей станет площадкой по разработке проектов правовых актов Союза в этой области. По мнению организаторов, она поможет объединить усилия стран-участниц Союза по повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции.

В состав комиссии вошли ведущие эксперты государственных органов, а также привлечены представители национальных бизнес-структур и общественных организаций.

По мнению экспертов союзных стран, с развитием цифровых технологий оказание услуг, сделки купли-продажи и многие другие аспекты переходят в сферу электронной коммерции. В этих условиях становятся актуальными единые для союзных стран документы и правовые акты, направленные на борьбу с мошенниками и реализацией некачественных товаров.

Напомним, в декабре прошлого года ЕЭК разработала проект постепенного снижения порога беспошлинного ввоза товаров в страны Экономического Союза.