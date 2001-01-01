20.02.17 Мужчинам подарят .BEER

Российский регистратор и хостинг-провайдер REG.RU и Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) запускают на площадке Onedaysale.ru распродажу доменных имён. Акция посвящена Дню защитника Отечества.

В распродажу попали свыше 700 доменов, в том числе сотни - из новых доменных зон верхнего уровня (new gTLDs) - .MEN, .FIT, .HOCKEY, .FOOTBALL, .ROCKS, .BEER, .TATTOO, .NINJA, .BIKE, .COOL, .FISHING и другие.

"В целом интернет-магазинам может быть интересен домен .SHOP. Однако, если отталкиваться от тематики магазина, от того, чем он торгует, то релевантными могут быть и другие домены. Например, магазину цветов подойдёт зона .FLOWERS. Если его специализация музыкальные инструменты — гитары, то домен .GUITARS. А для магазина подарков отличным будет домен .GIFT", - прокомментировала Oborot.ru исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.

Организаторы ожидают во время распродажи не менее 500 тысяч уникальных посетителей сайта в сутки. Пик трафика прогнозируется на 21-22 февраля. Предполагается, что наибольшее количество пользователей придут из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

"Руководитель проекта, озвучивая прогнозы, сделала акцент на том, что трафик будет органическим. Ближе к финалу акции, когда будем подводить итоги, думаю, сможем озвучить основные источники, - прокомментировали Oborot.ru в АКИТ. - Товар действительно специфический, но мы прогнозируем, что он будет пользоваться спросом, поскольку современный потребитель стремится, прежде всего, к оригинальным подаркам".

"Сегодня потребность в сайте есть у каждого. Своя собственная площадка - это свобода. Здесь ты можешь писать всё что хочешь, общаться и весело проводить время с друзьями, рассказывать о достижениях. Мы хотим, чтобы у каждого человека был такой собственный виртуальный "дом" на домене, от владения которым человек бы получал удовольствие", - отметил президент АКИТ Алексей Федоров.

Ранее организатор “Киберпонедельника” на c-monday.com интернет-агентство Expert Town провело первую в России онлайн-распродажу для взрослых, приуроченную ко Дню святого Валентина.

Новые доменные зоны верхнего уровня стали доступны пользователям по всему миру в 2014 году. За это время общее число регистраций в них составило 27,7 млн доменных имён. На долю российских пользователей приходится порядка 330 тысяч адресов. Сегодня общее количество new gTLDs насчитывает около 1000, среди которых доменные зоны, соответствующие самым разным отраслям, профессиям и явлениям повседневной жизни.