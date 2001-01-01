Мужчинам подарят .BEER

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20.02.17 20:01
kaavain
http://www.trafaret.net
Провалилась афера. Глобально провалилась. Налепили никому не нужных доменных зон, а идиоты-то взяли, и кончились.
Про reg.ru вообще отдельная песня... асчет не просто на идиотов, а на отмороженных идиотов, удивительно что такие остались хотя бы в единичном экземпляре - буквально недавно раскрыл очередному глаза что рег.ру собирается с него драть 700р за домен .ру когда она стоит 90р.
А уж "распродажа доменных имен" это вообще очень радостно - агония киберсквоттеров.
20.02.17 20:03
kaavain
http://www.trafaret.net
О.. Шедеврально:
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"В целом интернет-магазинам может быть интересен домен .SHOP. Однако, если отталкиваться от тематики магазина, от того, чем он торгует, то релевантными могут быть и другие домены. Например, магазину цветов подойдёт зона .FLOWERS. Если его специализация музыкальные инструменты — гитары, то домен .GUITARS. А для магазина подарков отличным будет домен .GIFT", - прокомментировала Oborot.ru исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.
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Она и правда такая идиотка, и говорит этот бред искренне? Скорее всего - нет, просто пытается впарить залежалое дерьмо...
А вдруг - и правда такая дура, как кажется после этого заявления? Тогда не все потеряно, давайте детям среднее образование и у них будет гигантская фора в будущем!
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