09.02.17 В России попробуют формат распродажи для взрослых

Организатор “Киберпонедельника” на c-monday.com интернет-агентство Expert Town решило провести первую в России онлайн-распродажу для взрослых. Акция пройдет на сайте valentinesale.ru с 13 по 16 февраля при поддержке РАЭК и будет приурочена ко Дню святого Валентина.

Организаторы рассчитывают представить предложения порядка 50 интернет-магазинов. В качестве основной аудитории акции рассматриваются в первую очередь жители двух столиц, а также других городов-миллионников, которые, по словам организаторов, уже привыкли в той или иной степени отмечать день святого Валентина. При этом скидки будут доступны всем жителям России.

По словам генерального директора Expert Town Леонида Довладбегяна, необходимость проведения распродажи, нацеленной исключительно на совершеннолетнюю аудиторию, давно стала очевидной.

“Существует достаточно большой и постоянно растущий сегмент рынка, который по закону нельзя демонстрировать несовершеннолетней аудитории на рекламных площадках", - сказал он.

Речь идет про интим-товары и эротическое белье, продавцы которых не могли попасть ни на одну из площадок, проводивших "Киберпонедельник" и "Черную Пятницу", из-за действующих ограничений по рекламе.

"На сайте будет использоваться уже проверенная "Киберпонедельником" и "Настоящей Черной Пятницей" платформа. Привлекать посетителей мы будем в первую очередь за счет таргетированной рекламы, соцсетей и e-mail-рассылок, у нас есть проверенные партнеры, с которыми мы работаем уже продолжительное время. Важно понимать, что мы работаем не просто на количество, а именно на качество трафика, т.е. наша задача - привлечь именно ту аудиторию, которая заинтересована в акционных предложениях к 14 февраля", - прокомментировала Oborot.ru PR-директор ООО “Эксперт-Таун” Мария Комендантова. Она отметила, что данный формат для компании является новым - это более узкий сегмент, нежели "Киберпонедельник", поэтому ставка на масштаб не делается.

По данным организаторов, на площадке также будут представлены и другие, более традиционные категории: бытовая техника и электроника, косметика, ювелирные украшения, одежда и аксессуары, кондитерские изделия, цветы и многое другое из того, что может быть актуально в качестве подарков на День всех влюбленных.

Напомним, что 30 января в России состоялась распродажа "Киберпонедельник". В этом году акция прошла сразу на трех площадках, одной из которых была c-monday.com. Эта площадка показала лучшие среднее время на сайте и глубину просмотра: 2 минуты 30 секунд и 2.16 страницы за визит.