09.02.17 В Минпромторге готовы легализовать алкоголь в онлайне

В России в ближайшее время могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, рассказал РБК заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В министерстве уже проработаны все вопросы, связанные с легализацией продаж спиртного в Интернете.

Онлайн-продавцы должны будут соблюдать все требования, предъявляемые к традиционной рознице: не продавать алкоголь по ночам и лицам моложе 18 лет, вносить информацию о движении продукции в Единую государственную автоматическую информационную систему (ЕГАИС) и т.д. Оплата должна осуществляться только с помощью банковской карты, что позволит идентифицировать покупателя.

"Нужно как можно быстрее дать возможность легально работать тому сегменту бизнеса, который готов работать легально", – подчеркнул Евтухов. Впрочем, он уточнил, что лицензию на интернет-торговлю первыми получат не онлайн-магазины, а организации, уже владеющие лицензией на оптовую торговлю алкоголем или на его производство. Такие продавцы будут внесены в специальный реестр, а все прочие будут блокироваться без решения суда. Заведовать реестром будет Росалкогольрегулирование.

Обсуждается возможность сначала ввести онлайн-продажи сухого вина и пива, а потом, возможно, и остальной алкогольной продукции. "С учетом мировой практики, в первую очередь через интернет неплохо продаются вина, в том числе какие-то редкие вина, а также продукция мелких виноделов. Это не самая дешевая продукция, и зачастую, ввиду того что объемы ее производства невелики, интернет-продажи являются почти единственным каналом сбыта", — сказал Евтухов. В министерстве считают, что интернет-торговля позволит отечественным небольшим виноделам выйти "в свет" и представить свою продукцию широкой аудитории.

Также замминистра считает важным тот факт, что интернет-продажа алкоголя в целом хорошо скажется на торговле продуктами питания в Сети, так как сделает ее намного более рентабельной. "Доставка продуктов питания, если к ним прибавится алкоголь, станет намного дешевле", – считает чиновник.

Напомним, ранее министерство экономического развития поддержало идею легализации дистанционной торговли пивом при условии наличия механизмов контроля за его реализацией.