06.02.17 Готовьтесь продавать пиво в онлайне

Министерство экономического развития поддержало идею легализации дистанционной торговли пивом при условии наличия механизмов контроля за его реализацией.

Механизм интернет-торговли пенным напитком предложила компания "САН ИнБев" на заседании рабочей группы при министерстве. Предлагается обязать курьеров проверять возраст покупателей, а продажу пива разрешить только по безналичному расчету и в строго определенное время. Предложение сохраняет все ограничения, которые уже существуют для продажи алкоголя традиционным способом.

Нерешенным остается вопрос, что считать временем продажи. Менеджер по связям с общественностью НП "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Юлия Дивнич объяснила, что здесь есть два варианта: либо заказ должен быть оформлен в разрешенное время, либо доставка должна осуществляться в пределах определенного временного коридора. "Пока склоняются ко второму варианту", - сказала она.

По словам Дивнич, также рассматривается возможность введения дополнительных лицензий для интернет-магазинов. Кроме того, обсуждается сценарий с установкой жестких правовых рамок с постепенным их расширением, если рынок будет работать достаточно цивилизованно.

По оценке Союза российских пивоваров, обсуждение возможности дистанционных продаж алкоголя само по себе крайне важно. При этом производители считают, что их продукт не создает много проблем. В отличие от крепкой алкогольной продукции, в пиве отсутствует контрафактная составляющая. Соответственно, для пива необходим только количественный учет, который достигается за счет системы ЕГАИС, установленной у всех продавцов пенного напитка.

"Пивоварам это интересно только в части HoReCa, как добавка к заказанной еде. Отдельно пиво обычно никто не заказывает", - прокомментировала Дивнич.

Против продажи пива, да и всего алкоголя в Сети, пока что выступает Министерство финансов. По мнению Минфина, удаленная реализация алкогольной продукции прямо противоречит положениям концепции государственной политики по деалкоголизации населения. Также были высказаны сомнения, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР) сможет эффективно контролировать работу интернет-магазинов, а затраты на контроль превысят доходы от торговли.

В то же время легализация дистанционной торговли алкоголем входит в список мер, которые сейчас готовит Минэкономразвития с целью повышения темпов экономического роста в этом году.

Напомним, в конце 2016 года глава Минпромторга Денис Мантуров выразил уверенность, что алкоголь можно будет продавать через Интернет уже в начале 2018 года.