Готовьтесь продавать пиво в онлайне - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
06.02.17 

Готовьтесь продавать пиво в онлайне

Готовьтесь продавать пиво в онлайне

Министерство экономического развития поддержало идею легализации дистанционной торговли пивом при условии наличия механизмов контроля за его реализацией. 

Механизм интернет-торговли пенным напитком предложила компания "САН ИнБев" на заседании рабочей группы при министерстве. Предлагается обязать курьеров проверять возраст покупателей, а продажу пива разрешить только по безналичному расчету и в строго определенное время. Предложение сохраняет все ограничения, которые уже существуют для продажи алкоголя традиционным способом. 

Нерешенным остается вопрос, что считать временем продажи. Менеджер по связям с общественностью НП "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Юлия Дивнич объяснила, что здесь есть два варианта: либо заказ должен быть оформлен в разрешенное время, либо доставка должна осуществляться в пределах определенного временного коридора. "Пока склоняются ко второму варианту", - сказала она.

По словам Дивнич, также рассматривается возможность введения дополнительных лицензий для интернет-магазинов. Кроме того, обсуждается сценарий с установкой жестких правовых рамок с постепенным их расширением, если рынок будет работать достаточно цивилизованно.

По оценке Союза российских пивоваров, обсуждение возможности дистанционных продаж алкоголя само по себе крайне важно. При этом производители считают, что их продукт не создает много проблем. В отличие от крепкой алкогольной продукции, в пиве отсутствует контрафактная составляющая. Соответственно, для пива необходим только количественный учет, который достигается за счет системы ЕГАИС, установленной у всех продавцов пенного напитка.

"Пивоварам это интересно только в части HoReCa, как добавка к заказанной еде. Отдельно пиво обычно никто не заказывает", - прокомментировала Дивнич.

Против продажи пива, да и всего алкоголя в Сети, пока что выступает Министерство финансов. По мнению Минфина, удаленная реализация алкогольной продукции прямо противоречит положениям концепции государственной политики по деалкоголизации населения. Также были высказаны сомнения, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР) сможет эффективно контролировать работу интернет-магазинов, а затраты на контроль превысят доходы от торговли.

В то же время легализация дистанционной торговли алкоголем входит в список мер, которые сейчас готовит Минэкономразвития с целью повышения темпов экономического роста в этом году.

Напомним, в конце 2016 года глава Минпромторга Денис Мантуров выразил уверенность, что алкоголь можно будет продавать через Интернет уже в начале 2018 года.

Интересно? Поделись:

Читайте также
От площадки c-monday.com отказывались реже
АФК "Система" передала свою долю в OZON
"Обувь России" ставит на мобильные продажи
Агрегаторам увеличат ответственность
Подобрать картинку для рекламы стало проще
Комментарии читателей

Нам, как магазину, который занимается товарами FMCG, пиво будет в самый раз.

Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
06.02  Готовьтесь продавать пиво в онлайне (1)
06.02  Российским видеосервисам пропишут отдельные правила?
03.02  Лекарств в онлайне раньше осени не будет
01.02  От площадки c-monday.com отказывались реже
01.02  McDonald`s выйдет в Рунет
01.02  АФК "Система" передала свою долю в OZON
01.02  "Обувь России" ставит на мобильные продажи

Форум
10:29 07.02 mpro  Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара (4)
01:31 07.02 kaavain  Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля? (40)
20:06 01.02 bornholio  Экономика на подъёме и процветает, а денег нет, это как? (4)
07:25 27.01 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (132)
01:08 27.01 qualified  Запретить АлиЭкпресс ?? (15)
11:27 26.01 qualified  Проблемы с безналом (27)
18:22 09.01 kaavain  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (132)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)
11:22 30.07 Anton Shishkin  Новый сервис для интернет и оффлайн магазинов! (2)

Статьи и аналитика
06.02  "Киберпонедельник" уступил "Черной пятнице"
01.02  "Киберпонедельник": все результаты ритейлеров (пополняется)
31.01  "Киберпонедельник": сообразили на троих (1)
31.01  Стагнация в 2016: катастрофа или возможность? (2)
25.01  Тренды "Киберпонедельника" и прогноз на 2017 (1)
29.12  "Кризис как санитар леса" (1)
26.12  2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.